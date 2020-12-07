https://ria.ru/20201207/sanktsii-1588096503.html

Украина поддержала новый режим санкций Евросоюза

Украина поддержала новый режим санкций Евросоюза

Министерство иностранных дел Украины заявило, что поддерживает введение Евросоюзом нового режима санкций, направленного против нарушения прав человека, и... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T19:55

2020-12-07T19:55

2020-12-07T19:55

жозеп боррель

мид украины

евросоюз

европа

севастополь

оон

сша

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КИЕВ, 7 дек – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины заявило, что поддерживает введение Евросоюзом нового режима санкций, направленного против нарушения прав человека, и надеется, что он станет "эффективным инструментом наказания виновных", фигурирующих в ситуациях с Крымом и Донбассом.В понедельник новый режим санкций ЕС утвердили главы МИД Евросоюза на своем очном заседании в Брюсселе, затем решение о введении санкций было опубликовано в официальном журнале, оно вступает в силу со вторника. Режим будет действовать только на территории Евросоюза.В украинском МИД отметили, что проявления масштабных нарушений прав человека сегодня наблюдаются и в Европе.Принятие нового режима санкций год назад инициировал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. В Евросоюзе его сравнивают с американским "актом Магнитского".Глава дипломатии ЕС пояснил, что новый режим не будет направлен против какой-то конкретной страны и не будет, в отличие от США, носить экстерриториальный характер. Ограничительные меры будут применяться на территории ЕС и касаться замораживания активов, запрета на въезд.Евросоюз уже обладает инструментами, позволяющими вводить санкции за нарушения прав человека. Однако действующие механизмы не носят глобальный характер и направлены на введение санкций, связанных с конкретной ситуацией в отдельных странах.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201207/sanktsii-1588088456.html

https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579948051.html

https://ria.ru/20201207/sanktsii-1588059116.html

европа

севастополь

сша

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жозеп боррель, мид украины, евросоюз, европа, севастополь, оон, сша