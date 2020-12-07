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https://ria.ru/20201207/sanktsii-1588096503.html
Украина поддержала новый режим санкций Евросоюза
Украина поддержала новый режим санкций Евросоюза
Министерство иностранных дел Украины заявило, что поддерживает введение Евросоюзом нового режима санкций, направленного против нарушения прав человека, и... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T19:55
2020-12-07T19:55
жозеп боррель
мид украины
евросоюз
европа
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КИЕВ, 7 дек – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины заявило, что поддерживает введение Евросоюзом нового режима санкций, направленного против нарушения прав человека, и надеется, что он станет "эффективным инструментом наказания виновных", фигурирующих в ситуациях с Крымом и Донбассом.В понедельник новый режим санкций ЕС утвердили главы МИД Евросоюза на своем очном заседании в Брюсселе, затем решение о введении санкций было опубликовано в официальном журнале, оно вступает в силу со вторника. Режим будет действовать только на территории Евросоюза.В украинском МИД отметили, что проявления масштабных нарушений прав человека сегодня наблюдаются и в Европе.Принятие нового режима санкций год назад инициировал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. В Евросоюзе его сравнивают с американским "актом Магнитского".Глава дипломатии ЕС пояснил, что новый режим не будет направлен против какой-то конкретной страны и не будет, в отличие от США, носить экстерриториальный характер. Ограничительные меры будут применяться на территории ЕС и касаться замораживания активов, запрета на въезд.Евросоюз уже обладает инструментами, позволяющими вводить санкции за нарушения прав человека. Однако действующие механизмы не носят глобальный характер и направлены на введение санкций, связанных с конкретной ситуацией в отдельных странах.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20201207/sanktsii-1588088456.html
https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579948051.html
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жозеп боррель, мид украины, евросоюз, европа, севастополь, оон, сша

Украина поддержала новый режим санкций Евросоюза

19:55 07.12.2020
 
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© AP Photo / Virginia Mayo
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КИЕВ, 7 дек – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины заявило, что поддерживает введение Евросоюзом нового режима санкций, направленного против нарушения прав человека, и надеется, что он станет "эффективным инструментом наказания виновных", фигурирующих в ситуациях с Крымом и Донбассом.
В понедельник новый режим санкций ЕС утвердили главы МИД Евросоюза на своем очном заседании в Брюсселе, затем решение о введении санкций было опубликовано в официальном журнале, оно вступает в силу со вторника. Режим будет действовать только на территории Евросоюза.
Госсекретарь США Майк Помпео проводит брифинг для представителей СМИ в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 19:04
Помпео призвал ЕС поскорее ввести первые санкции по новому механизму

"Украина приветствует и поддерживает введение Европейским Союзом нового универсального санкционного механизма в сфере нарушений прав человека, который сегодня был утвержден решением Совета ЕС… Рассчитываем, что новый санкционный механизм Евросоюза будет эффективным и системным инструментом наказания виновных в нарушениях... на временно оккупированных территориях Украины... РФ должна обеспечить беспрепятственный доступ международных правозащитных и гуманитарных организаций в оккупированный Крым и на территории на востоке Украины с целью мониторинга ситуации с правами человека", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте в понедельник.

В украинском МИД отметили, что проявления масштабных нарушений прав человека сегодня наблюдаются и в Европе.
Принятие нового режима санкций год назад инициировал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. В Евросоюзе его сравнивают с американским "актом Магнитского".
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 15:03
Европа дорого заплатит за новые антироссийские санкции
Глава дипломатии ЕС пояснил, что новый режим не будет направлен против какой-то конкретной страны и не будет, в отличие от США, носить экстерриториальный характер. Ограничительные меры будут применяться на территории ЕС и касаться замораживания активов, запрета на въезд.
Евросоюз уже обладает инструментами, позволяющими вводить санкции за нарушения прав человека. Однако действующие механизмы не носят глобальный характер и направлены на введение санкций, связанных с конкретной ситуацией в отдельных странах.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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В Госдуме оценили введение ЕС аналогичных "акту Магнитского" санкций
 
Жозеп БоррельМИД УкраиныЕвросоюзЕвропаСевастопольООНСША
 
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