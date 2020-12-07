https://ria.ru/20201207/sanktsii-1588089686.html

Боррель рассказал о работе над новым пакетом санкций ЕС по Белоруссии

Боррель рассказал о работе над новым пакетом санкций ЕС по Белоруссии

ЕС завершает подготовку очередного пакета санкций по Белоруссии, сказал по итогам заседания в Брюсселе глав МИД Евросоюза верховный представитель ЕС по внешней... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T19:10

2020-12-07T19:10

2020-12-07T19:10

протесты в белоруссии

жозеп боррель

александр лукашенко

брюссель

евросоюз

кипр

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577636616_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_435a207a3dbe722437d474a9e739e235.jpg

БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. ЕС завершает подготовку очередного пакета санкций по Белоруссии, сказал по итогам заседания в Брюсселе глав МИД Евросоюза верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель."Мы обсудили ситуацию в Белоруссии. Репрессии властей против населения должны прекратиться. Мы завершаем очередной пакет санкций, надеюсь, что он будет одобрен оперативно", - сказал он.Глава евродипломатии также выразил уверенность, что в этот раз не возникнут проблемы с утверждением нового санкционного списка.Ранее ЕС в течение долгого времени не могли утвердить санкционный список по Белоруссии из-за возражений Кипра, который, в свою очередь, настаивал на жестких действиях против Анкары по проблеме Восточного Средиземноморья.Введение санкций ЕС возможно только при единогласном одобрении со стороны всех стран-членов.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и об их перемещении с улиц во дворы жилых домов. Между тем западные страны, в частности, государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента.

https://ria.ru/20201207/tikhanovskaya-1588076543.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201207/minsk-1587991362.html

брюссель

кипр

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, александр лукашенко, брюссель, евросоюз, кипр, белоруссия, в мире