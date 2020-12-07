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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201207/sanktsii-1588089686.html
Боррель рассказал о работе над новым пакетом санкций ЕС по Белоруссии
Боррель рассказал о работе над новым пакетом санкций ЕС по Белоруссии
ЕС завершает подготовку очередного пакета санкций по Белоруссии, сказал по итогам заседания в Брюсселе глав МИД Евросоюза верховный представитель ЕС по внешней... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T19:10
2020-12-07T19:10
протесты в белоруссии
жозеп боррель
александр лукашенко
брюссель
евросоюз
кипр
белоруссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. ЕС завершает подготовку очередного пакета санкций по Белоруссии, сказал по итогам заседания в Брюсселе глав МИД Евросоюза верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель."Мы обсудили ситуацию в Белоруссии. Репрессии властей против населения должны прекратиться. Мы завершаем очередной пакет санкций, надеюсь, что он будет одобрен оперативно", - сказал он.Глава евродипломатии также выразил уверенность, что в этот раз не возникнут проблемы с утверждением нового санкционного списка.Ранее ЕС в течение долгого времени не могли утвердить санкционный список по Белоруссии из-за возражений Кипра, который, в свою очередь, настаивал на жестких действиях против Анкары по проблеме Восточного Средиземноморья.Введение санкций ЕС возможно только при единогласном одобрении со стороны всех стран-членов.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и об их перемещении с улиц во дворы жилых домов. Между тем западные страны, в частности, государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента.
https://ria.ru/20201207/tikhanovskaya-1588076543.html
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жозеп боррель, александр лукашенко, брюссель, евросоюз, кипр, белоруссия, в мире

Боррель рассказал о работе над новым пакетом санкций ЕС по Белоруссии

19:10 07.12.2020
 
© AP Photo / Francisco SecoВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© AP Photo / Francisco Seco
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БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. ЕС завершает подготовку очередного пакета санкций по Белоруссии, сказал по итогам заседания в Брюсселе глав МИД Евросоюза верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Мы обсудили ситуацию в Белоруссии. Репрессии властей против населения должны прекратиться. Мы завершаем очередной пакет санкций, надеюсь, что он будет одобрен оперативно", - сказал он.
Глава евродипломатии также выразил уверенность, что в этот раз не возникнут проблемы с утверждением нового санкционного списка.
Ранее ЕС в течение долгого времени не могли утвердить санкционный список по Белоруссии из-за возражений Кипра, который, в свою очередь, настаивал на жестких действиях против Анкары по проблеме Восточного Средиземноморья.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и об их перемещении с улиц во дворы жилых домов. Между тем западные страны, в частности, государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента.
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Протесты в БелоруссииЖозеп БоррельАлександр ЛукашенкоБрюссельЕвросоюзКипрБелоруссияВ мире
 
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