https://ria.ru/20201207/sanktsii-1588089686.html
Боррель рассказал о работе над новым пакетом санкций ЕС по Белоруссии
Боррель рассказал о работе над новым пакетом санкций ЕС по Белоруссии
ЕС завершает подготовку очередного пакета санкций по Белоруссии, сказал по итогам заседания в Брюсселе глав МИД Евросоюза верховный представитель ЕС по внешней... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T19:10
2020-12-07T19:10
2020-12-07T19:10
протесты в белоруссии
жозеп боррель
александр лукашенко
брюссель
евросоюз
кипр
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577636616_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_435a207a3dbe722437d474a9e739e235.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. ЕС завершает подготовку очередного пакета санкций по Белоруссии, сказал по итогам заседания в Брюсселе глав МИД Евросоюза верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель."Мы обсудили ситуацию в Белоруссии. Репрессии властей против населения должны прекратиться. Мы завершаем очередной пакет санкций, надеюсь, что он будет одобрен оперативно", - сказал он.Глава евродипломатии также выразил уверенность, что в этот раз не возникнут проблемы с утверждением нового санкционного списка.Ранее ЕС в течение долгого времени не могли утвердить санкционный список по Белоруссии из-за возражений Кипра, который, в свою очередь, настаивал на жестких действиях против Анкары по проблеме Восточного Средиземноморья.Введение санкций ЕС возможно только при единогласном одобрении со стороны всех стран-членов.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и об их перемещении с улиц во дворы жилых домов. Между тем западные страны, в частности, государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента.
https://ria.ru/20201207/tikhanovskaya-1588076543.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201207/minsk-1587991362.html
брюссель
кипр
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577636616_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_63bb6811059b2b389f75d7db368f5101.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жозеп боррель, александр лукашенко, брюссель, евросоюз, кипр, белоруссия, в мире