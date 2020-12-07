https://ria.ru/20201207/sanktsii-1588088456.html

Помпео призвал ЕС поскорее ввести первые санкции по новому механизму

Помпео призвал ЕС поскорее ввести первые санкции по новому механизму

США приветствуют принятие механизма глобальных санкций ЕС за нарушение прав человека и призывают Брюссель как можно быстрее начать введение ограничительных мер... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T19:04

2020-12-07T19:04

2020-12-07T19:04

майк помпео

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. США приветствуют принятие механизма глобальных санкций ЕС за нарушение прав человека и призывают Брюссель как можно быстрее начать введение ограничительных мер по нему, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.В понедельник главы МИД Евросоюза утвердили новый режим санкций ЕС, затем решение о введении санкций было опубликовано в официальном журнале, оно вступает в силу с 8 декабря, будет применяться за нарушение основных свобод, геноцид, пытки, торговлю людьми. Режим будет действовать только на территории Евросоюза. Новый режим глобальных санкций ЕС за нарушение прав человека будет предусматривать замораживание активов и запрет на поездки в Евросоюз."США приветствуют принятие Евросоюзом нового глобального механизма санкций за нарушение прав человека. Новые ограничительные меры являются мощным инструментом для привлечения на глобальном уровне к ответственности тех, кто нарушают права человека. Эти новые меры идут в русле усилий США, Великобритании и Канады по введению санкций против тех, кто нарушает права человека", - говорится в заявлении Помпео"Новые меры ЕС укрепляют наше сотрудничество в правозащитной сфере и предотвращении будущих нарушений на глобальном уровне. Европа в лице США имеет решительного союзника по этой программе, и мы призываем ЕС ввести первые санкции по новому механизму как можно скорее", - добавил Помпео.

https://ria.ru/20201126/sanktsii-1586512583.html

https://ria.ru/20201205/tikhanovskaya-1587816734.html

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майк помпео, евросоюз, европа, сша, в мире