Помпео призвал ЕС поскорее ввести первые санкции по новому механизму
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГоссекретарь США Майк Помпео проводит брифинг для представителей СМИ в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. США приветствуют принятие механизма глобальных санкций ЕС за нарушение прав человека и призывают Брюссель как можно быстрее начать введение ограничительных мер по нему, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
В понедельник главы МИД Евросоюза утвердили новый режим санкций ЕС, затем решение о введении санкций было опубликовано в официальном журнале, оно вступает в силу с 8 декабря, будет применяться за нарушение основных свобод, геноцид, пытки, торговлю людьми. Режим будет действовать только на территории Евросоюза. Новый режим глобальных санкций ЕС за нарушение прав человека будет предусматривать замораживание активов и запрет на поездки в Евросоюз.
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"США приветствуют принятие Евросоюзом нового глобального механизма санкций за нарушение прав человека. Новые ограничительные меры являются мощным инструментом для привлечения на глобальном уровне к ответственности тех, кто нарушают права человека. Эти новые меры идут в русле усилий США, Великобритании и Канады по введению санкций против тех, кто нарушает права человека", - говорится в заявлении Помпео
"Новые меры ЕС укрепляют наше сотрудничество в правозащитной сфере и предотвращении будущих нарушений на глобальном уровне. Европа в лице США имеет решительного союзника по этой программе, и мы призываем ЕС ввести первые санкции по новому механизму как можно скорее", - добавил Помпео.