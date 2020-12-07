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Помпео призвал ЕС поскорее ввести первые санкции по новому механизму
Помпео призвал ЕС поскорее ввести первые санкции по новому механизму
США приветствуют принятие механизма глобальных санкций ЕС за нарушение прав человека и призывают Брюссель как можно быстрее начать введение ограничительных мер... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T19:04
2020-12-07T19:04
майк помпео
евросоюз
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в мире
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. США приветствуют принятие механизма глобальных санкций ЕС за нарушение прав человека и призывают Брюссель как можно быстрее начать введение ограничительных мер по нему, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.В понедельник главы МИД Евросоюза утвердили новый режим санкций ЕС, затем решение о введении санкций было опубликовано в официальном журнале, оно вступает в силу с 8 декабря, будет применяться за нарушение основных свобод, геноцид, пытки, торговлю людьми. Режим будет действовать только на территории Евросоюза. Новый режим глобальных санкций ЕС за нарушение прав человека будет предусматривать замораживание активов и запрет на поездки в Евросоюз."США приветствуют принятие Евросоюзом нового глобального механизма санкций за нарушение прав человека. Новые ограничительные меры являются мощным инструментом для привлечения на глобальном уровне к ответственности тех, кто нарушают права человека. Эти новые меры идут в русле усилий США, Великобритании и Канады по введению санкций против тех, кто нарушает права человека", - говорится в заявлении Помпео"Новые меры ЕС укрепляют наше сотрудничество в правозащитной сфере и предотвращении будущих нарушений на глобальном уровне. Европа в лице США имеет решительного союзника по этой программе, и мы призываем ЕС ввести первые санкции по новому механизму как можно скорее", - добавил Помпео.
https://ria.ru/20201126/sanktsii-1586512583.html
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майк помпео, евросоюз, европа, сша, в мире

Помпео призвал ЕС поскорее ввести первые санкции по новому механизму

19:04 07.12.2020
 
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГоссекретарь США Майк Помпео проводит брифинг для представителей СМИ в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео проводит брифинг для представителей СМИ в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. США приветствуют принятие механизма глобальных санкций ЕС за нарушение прав человека и призывают Брюссель как можно быстрее начать введение ограничительных мер по нему, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
В понедельник главы МИД Евросоюза утвердили новый режим санкций ЕС, затем решение о введении санкций было опубликовано в официальном журнале, оно вступает в силу с 8 декабря, будет применяться за нарушение основных свобод, геноцид, пытки, торговлю людьми. Режим будет действовать только на территории Евросоюза. Новый режим глобальных санкций ЕС за нарушение прав человека будет предусматривать замораживание активов и запрет на поездки в Евросоюз.
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"Новые меры ЕС укрепляют наше сотрудничество в правозащитной сфере и предотвращении будущих нарушений на глобальном уровне. Европа в лице США имеет решительного союзника по этой программе, и мы призываем ЕС ввести первые санкции по новому механизму как можно скорее", - добавил Помпео.
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