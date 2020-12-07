https://ria.ru/20201207/sanktsii-1588084418.html

США ввели санкции против 14 китайских депутатов из-за Гонконга

США ввели санкции против 14 китайских депутатов из-за Гонконга

США ввели санкции против 14 членов Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) из-за Гонконга, сообщило министерство финансов в понедельник. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T18:38

2020-12-07T18:38

2020-12-07T19:46

всекитайское собрание народных представителей

гонконг

китай

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. США ввели санкции против 14 членов Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) из-за Гонконга, сообщило министерство финансов в понедельник.Санкции коснулись 14 членов постоянного комитета ВСНП 13-го созыва.Санкции, как ранее сообщалось, вводятся из-за отставки членов законодательного собрания Гонконга.Санкции означают арест имущества и банковских средств, включенных в список на территории США, а также запрет на ведение бизнеса с ними американскими гражданами. Помимо этого, как заявил в связи с введением санкций госсекретарь США Майк Помпео, включенным в санкционный список лицам и их родственникам будет закрыт въезд в США."Наши действия сегодня подчеркивают, что Соединенные Штаты продолжат работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы привести Пекин к ответственности за подрыв обещанной Гонконгу автономии", - заявил Помпео. Он призвал власти КНР выполнять взятые на себя международные обязательства и прислушаться к заявлениям многочисленных стран, осуждающих действия Пекина.Еще до объявления санкций, когда информация об их подготовке появилась в прессе, МИД КНР призывал США прекратить вмешиваться в дела Гонконга и внутренние дела КНР, пригрозив принять контрмеры для защиты суверенитета, безопасности и интересов развития Китая.Ранее постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял резолюцию о возможности лишения мандатов членов законодательного собрания Гонконга, чьи действия могут быть расценены как угроза национальной безопасности. Сразу же после этого четыре члена гонконгского парламента лишились своих мест из-за того, что их действия были определены как представляющие угрозу национальной безопасности. Позже все 15 продемократических оппозиционных парламентариев, оставшихся в законодательном собрании Гонконга, одновременно подали в отставку.США предприняли в последнее время целый ряд шагов против КНР и официальных лиц Компартии Китая, включая санкции, под различными предлогами, в том числе притеснение меньшинств, нарушение прав человека, ущемление автономии Гонконга и другие. КНР все обвинения США отрицает.

https://ria.ru/20201031/voyna-1582491035.html

https://ria.ru/20200913/ugroza-1577171465.html

гонконг

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всекитайское собрание народных представителей, гонконг, китай, сша, в мире