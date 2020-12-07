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Евросоюз введет новый режим санкций за нарушение прав человека
Евросоюз введет новый режим санкций за нарушение прав человека
Европейский союз со вторника 8 декабря вводит в силу действие нового режима глобальных санкций за нарушение прав человека в мире, говорится в опубликованном в... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:43
2020-12-07T16:15
жозеп боррель
брюссель
сша
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Европейский союз со вторника 8 декабря вводит в силу действие нового режима глобальных санкций за нарушение прав человека в мире, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе."Настоящий режим распространяется на всю территорию ЕС, в том числе, на ее воздушное пространство", - говорится в документе.Принятие нового режима санкций год назад инициировал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. В Евросоюзе его сравнивают с американским "актом Магнитского".Глава дипломатии ЕС пояснил, что новый режим не будет направлен против какой-то конкретной страны и не будет, в отличие от США, носить экстерриториальный характер. Ограничительные меры будут применяться на территории ЕС и касаться замораживания активов, запрета на въезд.Евросоюз уже обладает инструментами, позволяющими вводить санкции за нарушения прав человека. Однако действующие механизмы не носят глобальный характер и направлены на введение санкций, связанных с конкретной ситуацией в отдельных странах.
https://ria.ru/20201017/senat-1580177162.html
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жозеп боррель, брюссель, сша, евросоюз, в мире

Евросоюз введет новый режим санкций за нарушение прав человека

14:43 07.12.2020 (обновлено: 16:15 07.12.2020)
 
© AP Photo / DPA/ Christoph SoederОтражение мужчины на фоне флага ЕС
Отражение мужчины на фоне флага ЕС - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© AP Photo / DPA/ Christoph Soeder
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БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Европейский союз со вторника 8 декабря вводит в силу действие нового режима глобальных санкций за нарушение прав человека в мире, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.

"Решение вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале Европейского союза", - сообщается в документе.

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"Действие распространяется на преступления, связанные с геноцидом, преступлениями против человечности, насилие сексуального характера, нарушение права на мирное собрание, нарушение права на собственное мнение и выражение собственного мнения, нарушение права на свободное вероисповедование, свободу совести", - говорится в документе. Также санкции будут вводить за пытки, торговлю людьми, внесудебную расправу и убийства, похищение людей и их незаконное удержание.

"Настоящий режим распространяется на всю территорию ЕС, в том числе, на ее воздушное пространство", - говорится в документе.

"Это решение предусматривает замораживание активов и экономических ресурсов несущих ответственность за серьезное нарушение прав человека, запрещает их передачу в распоряжение физлиц и юрлиц, учреждений или организаций, … Государства-члены ЕС должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через территорию физических лиц, внесенных в санкционный список", - указывается в документе.

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Глава дипломатии ЕС пояснил, что новый режим не будет направлен против какой-то конкретной страны и не будет, в отличие от США, носить экстерриториальный характер. Ограничительные меры будут применяться на территории ЕС и касаться замораживания активов, запрета на въезд.
Евросоюз уже обладает инструментами, позволяющими вводить санкции за нарушения прав человека. Однако действующие механизмы не носят глобальный характер и направлены на введение санкций, связанных с конкретной ситуацией в отдельных странах.
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