https://ria.ru/20201207/sanktsii-1588027738.html

Евросоюз введет новый режим санкций за нарушение прав человека

Евросоюз введет новый режим санкций за нарушение прав человека

Европейский союз со вторника 8 декабря вводит в силу действие нового режима глобальных санкций за нарушение прав человека в мире, говорится в опубликованном в... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:43

2020-12-07T14:43

2020-12-07T16:15

жозеп боррель

брюссель

сша

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Европейский союз со вторника 8 декабря вводит в силу действие нового режима глобальных санкций за нарушение прав человека в мире, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе."Настоящий режим распространяется на всю территорию ЕС, в том числе, на ее воздушное пространство", - говорится в документе.Принятие нового режима санкций год назад инициировал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. В Евросоюзе его сравнивают с американским "актом Магнитского".Глава дипломатии ЕС пояснил, что новый режим не будет направлен против какой-то конкретной страны и не будет, в отличие от США, носить экстерриториальный характер. Ограничительные меры будут применяться на территории ЕС и касаться замораживания активов, запрета на въезд.Евросоюз уже обладает инструментами, позволяющими вводить санкции за нарушения прав человека. Однако действующие механизмы не носят глобальный характер и направлены на введение санкций, связанных с конкретной ситуацией в отдельных странах.

https://ria.ru/20201017/senat-1580177162.html

https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579948051.html

https://ria.ru/20201103/sanktsii-1582872542.html

брюссель

сша

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жозеп боррель, брюссель, сша, евросоюз, в мире