https://ria.ru/20201207/sanktsii-1588027738.html
Евросоюз введет новый режим санкций за нарушение прав человека
Евросоюз введет новый режим санкций за нарушение прав человека
Европейский союз со вторника 8 декабря вводит в силу действие нового режима глобальных санкций за нарушение прав человека в мире, говорится в опубликованном в... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:43
2020-12-07T14:43
2020-12-07T16:15
жозеп боррель
брюссель
сша
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585382630_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70f75cbafdb2b3510c1c7cc8a25295b2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Европейский союз со вторника 8 декабря вводит в силу действие нового режима глобальных санкций за нарушение прав человека в мире, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе."Настоящий режим распространяется на всю территорию ЕС, в том числе, на ее воздушное пространство", - говорится в документе.Принятие нового режима санкций год назад инициировал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. В Евросоюзе его сравнивают с американским "актом Магнитского".Глава дипломатии ЕС пояснил, что новый режим не будет направлен против какой-то конкретной страны и не будет, в отличие от США, носить экстерриториальный характер. Ограничительные меры будут применяться на территории ЕС и касаться замораживания активов, запрета на въезд.Евросоюз уже обладает инструментами, позволяющими вводить санкции за нарушения прав человека. Однако действующие механизмы не носят глобальный характер и направлены на введение санкций, связанных с конкретной ситуацией в отдельных странах.
https://ria.ru/20201017/senat-1580177162.html
https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579948051.html
https://ria.ru/20201103/sanktsii-1582872542.html
брюссель
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585382630_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b101edf5cccd771ebcff0fb46eec7bc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жозеп боррель, брюссель, сша, евросоюз, в мире