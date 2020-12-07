https://ria.ru/20201207/sandu-1588121458.html

Партия Санду готова выдвинуть вотум недоверия правительству

Партия Санду готова выдвинуть вотум недоверия правительству

Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила в понедельник, что партия "Действие и солидарность", которой она руководит, может выдвинуть в парламенте вотум... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T23:12

2020-12-07T23:12

2020-12-07T23:12

ион кику

майя санду

молдавия

кишинев

в мире

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КИШИНЕВ, 7 дек – РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила в понедельник, что партия "Действие и солидарность", которой она руководит, может выдвинуть в парламенте вотум недоверия премьеру Иону Кику, если он не уйдет в отставку сам.Санду в воскресенье организовала акцию протеста в центре Кишинева. Участники потребовали, чтобы премьер добровольно ушел в отставку, поскольку он не справляется с ситуацией в стране. Также Санду настаивает на досрочных парламентских выборах."Мы считаем, что кратчайший путь для проведения досрочных выборов - это отставка премьера, поэтому мы на ней и настаиваем. Если в ближайшие дни премьер не уйдет в отставку, то скорее всего, наша партия выдвинет вотум недоверия правительству в парламенте, социалисты говорят, что хотят провести досрочные выборы – мы предлагаем им вариант, как это осуществить", - заявила Санду.Она подчеркнула, что не хотела бы проводить много протестов в разгар пандемии. При этом Санду считает, что народ Молдавии должен был показать парламенту свое недовольство.Согласно местному законодательству, президент не может отправить в отставку премьера и распустить парламент. Поэтому сторонники Санду настаивают на добровольном уходе премьера, если после этого депутаты не смогут сформировать новый кабмин, то страну ждут досрочные парламентские выборы.Парламент Молдавии на прошлой неделе урезал полномочия президента, выведя из-под управления главы республики Службу информации и безопасности. Санду назвала эти действия "попыткой узурпации власти" со стороны действующего президента Игоря Додона и поддерживающей его Партии социалистов, решение опротестовано в Конституционном суде.Кроме того, оппозиционные партии осудили принятие в первом чтении проекта госбюджета (его назвали "антинародным"), снятие запрета на ограничение вещания российских телеканалов, возвращение русскому языку особого статуса. Оппозицию возмутил и отказ парламента передать территорию бывшего республиканского стадиона под строительство посольства США. Все эти решения также опротестованы в КС.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики, главу государства выбирали на четыре года. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25%. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.

https://ria.ru/20201207/moldaviya-1588075197.html

https://ria.ru/20201205/moldaviya-1587703628.html

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ион кику, майя санду, молдавия, кишинев, в мире