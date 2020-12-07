https://ria.ru/20201207/samsung-1588085107.html
Раскрыта внешность смартфонов Samsung Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra
Раскрыта внешность смартфонов Samsung Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra
В Сети появились снимки реальных смартфонов Samsung Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra, презентация которых состоится в 2021 году. Фото опубликованы на инсайдерском РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T18:43
2020-12-07T18:43
2020-12-07T18:43
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Сети появились снимки реальных смартфонов Samsung Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra, презентация которых состоится в 2021 году. Фото опубликованы на инсайдерском портале Slashleaks.Новые флагманские смартфоны от южнокорейского производителя получили переработанный дизайн. На снимках задней панели смартфонов, можно заметить, что блок камер гораздо меньше выступает, чем у предшественника. Применен и интересный дизайнерский ход — блок буквально "наплывает" на рамку смартфона.Телефоны получат разное количество камер. Если в Samsung Galaxy S21+ будет установлено три датчика изображения, то версия Ultra оснащена пятью сенсорами. Характеристики камер пока неизвестны.Сетевые информаторы считают, что линейку новых флагманских смартфонов Samsung представят в середине января 2021 года.
https://ria.ru/20201202/samsung-1587307350.html
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samsung, android, samsung galaxy, технологии
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
В Сети появились снимки реальных смартфонов Samsung
Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra, презентация которых состоится в 2021 году. Фото опубликованы
на инсайдерском портале Slashleaks.
Новые флагманские смартфоны от южнокорейского производителя получили переработанный дизайн. На снимках задней панели смартфонов, можно заметить, что блок камер гораздо меньше выступает, чем у предшественника. Применен и интересный дизайнерский ход — блок буквально "наплывает" на рамку смартфона.
Телефоны получат разное количество камер. Если в Samsung Galaxy S21+ будет установлено три датчика изображения, то версия Ultra оснащена пятью сенсорами. Характеристики камер пока неизвестны.
Сетевые информаторы считают, что линейку новых флагманских смартфонов Samsung представят в середине января 2021 года.