https://ria.ru/20201207/samsung-1588085107.html

Раскрыта внешность смартфонов Samsung Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra

Раскрыта внешность смартфонов Samsung Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra

В Сети появились снимки реальных смартфонов Samsung Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra, презентация которых состоится в 2021 году. Фото опубликованы на инсайдерском РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T18:43

2020-12-07T18:43

2020-12-07T18:43

риа наука

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Сети появились снимки реальных смартфонов Samsung Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra, презентация которых состоится в 2021 году. Фото опубликованы на инсайдерском портале Slashleaks.Новые флагманские смартфоны от южнокорейского производителя получили переработанный дизайн. На снимках задней панели смартфонов, можно заметить, что блок камер гораздо меньше выступает, чем у предшественника. Применен и интересный дизайнерский ход — блок буквально "наплывает" на рамку смартфона.Телефоны получат разное количество камер. Если в Samsung Galaxy S21+ будет установлено три датчика изображения, то версия Ultra оснащена пятью сенсорами. Характеристики камер пока неизвестны.Сетевые информаторы считают, что линейку новых флагманских смартфонов Samsung представят в середине января 2021 года.

https://ria.ru/20201202/samsung-1587307350.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, android, samsung galaxy, технологии