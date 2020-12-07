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"Ростех" планирует начать производство самолета SSJ New в 2024 году
"Ростех" планирует начать производство самолета SSJ New в 2024 году
"Ростех" планирует начать производство обновленного самолета Sukhoi Superjet (SSJ) с большей долей российских комплектующих в 2024 году, сообщил журналистам... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T09:11
2020-12-07T09:11
sukhoi superjet 100 (ssj100)
sukhoi superjet
аэрофлот
ростех
сергей чемезов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Ростех" планирует начать производство обновленного самолета Sukhoi Superjet (SSJ) с большей долей российских комплектующих в 2024 году, сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов.По его словам, речь идет не только об импортозамещении – есть задача сделать самолет как можно более экономически выгодным: российские комплектующие будут дешевле, чем импортные и, соответственно, самолет будет дешевле."Цифру 120-130 миллиардов (стоимости программы - ред.) называют СМИ, в реальности она меньше. Заместим прежде всего двигатель, бортовое оборудование, агрегаты - практически весь самолет, за исключением небольшого количества компонентов. Порядка 97% иностранных компонентов мы сможем заменить на российские. Я считаю, что это перспективный самолет, и спрос на него будет не только у нас в России, но и за рубежом", - отметил Чемезов.Он отметил, что в ближайшие годы российским авиакомпаниям планируется поставить 59 SSJ. Три самолета в этом году получил Red Wings, в ближайшее время "Аэрофлот" получит пять машин, две – "Азимут", и одну - Red Wings. Потом, в ближайшие годы, все остальные.Отвечая на вопрос, нет ли планов свернуть программу SSJ100, глава "Ростеха" сказал: "Я считаю, что, наоборот, на этот самолет спрос будет. В первую очередь потому, что сейчас активно развиваются региональные маршруты. Такими перевозками занимаются Red Wings, "Азимут", я думаю, и "Россия" будет работать в этом направлении. Поэтому эти машины будут востребованы".
https://ria.ru/20201207/5g-oborudovanie-1587956976.html
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sukhoi superjet 100 (ssj100), sukhoi superjet, аэрофлот, ростех, сергей чемезов

"Ростех" планирует начать производство самолета SSJ New в 2024 году

09:11 07.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтенд госкорпорации "Ростех" на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019" в Екатеринбурге
Стенд госкорпорации Ростех на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Ростех" планирует начать производство обновленного самолета Sukhoi Superjet (SSJ) с большей долей российских комплектующих в 2024 году, сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов.
"Сегодня идет работа над новой версией самолета - SSJ New. Это не значит, что он капитально меняется, нет. Речь идет о замене импортных комплектующих на отечественные. Это, в том числе, и двигатель. Планируется, что в 2023 году завершится сертификация двигателя ПД-8, и появится новая машина... Поставки SSJ New привязаны к двигателю ПД-8. Я надеюсь, он будет сертифицирован в 2023 году, в 2024 году планируется выпускать уже новую версию самолета", - сказал Чемезов в ходе пресс-брифинга.
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По его словам, речь идет не только об импортозамещении – есть задача сделать самолет как можно более экономически выгодным: российские комплектующие будут дешевле, чем импортные и, соответственно, самолет будет дешевле.
"Цифру 120-130 миллиардов (стоимости программы - ред.) называют СМИ, в реальности она меньше. Заместим прежде всего двигатель, бортовое оборудование, агрегаты - практически весь самолет, за исключением небольшого количества компонентов. Порядка 97% иностранных компонентов мы сможем заменить на российские. Я считаю, что это перспективный самолет, и спрос на него будет не только у нас в России, но и за рубежом", - отметил Чемезов.
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Он отметил, что в ближайшие годы российским авиакомпаниям планируется поставить 59 SSJ. Три самолета в этом году получил Red Wings, в ближайшее время "Аэрофлот" получит пять машин, две – "Азимут", и одну - Red Wings. Потом, в ближайшие годы, все остальные.
Отвечая на вопрос, нет ли планов свернуть программу SSJ100, глава "Ростеха" сказал: "Я считаю, что, наоборот, на этот самолет спрос будет. В первую очередь потому, что сейчас активно развиваются региональные маршруты. Такими перевозками занимаются Red Wings, "Азимут", я думаю, и "Россия" будет работать в этом направлении. Поэтому эти машины будут востребованы".
 
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)Sukhoi SuperjetАэрофлотРостехСергей Чемезов
 
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