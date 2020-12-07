https://ria.ru/20201207/samolet-1587957789.html

"Ростех" планирует начать производство самолета SSJ New в 2024 году

"Ростех" планирует начать производство самолета SSJ New в 2024 году

"Ростех" планирует начать производство обновленного самолета Sukhoi Superjet (SSJ) с большей долей российских комплектующих в 2024 году, сообщил журналистам... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T09:11

2020-12-07T09:11

2020-12-07T09:11

sukhoi superjet 100 (ssj100)

sukhoi superjet

аэрофлот

ростех

сергей чемезов

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Ростех" планирует начать производство обновленного самолета Sukhoi Superjet (SSJ) с большей долей российских комплектующих в 2024 году, сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов.По его словам, речь идет не только об импортозамещении – есть задача сделать самолет как можно более экономически выгодным: российские комплектующие будут дешевле, чем импортные и, соответственно, самолет будет дешевле."Цифру 120-130 миллиардов (стоимости программы - ред.) называют СМИ, в реальности она меньше. Заместим прежде всего двигатель, бортовое оборудование, агрегаты - практически весь самолет, за исключением небольшого количества компонентов. Порядка 97% иностранных компонентов мы сможем заменить на российские. Я считаю, что это перспективный самолет, и спрос на него будет не только у нас в России, но и за рубежом", - отметил Чемезов.Он отметил, что в ближайшие годы российским авиакомпаниям планируется поставить 59 SSJ. Три самолета в этом году получил Red Wings, в ближайшее время "Аэрофлот" получит пять машин, две – "Азимут", и одну - Red Wings. Потом, в ближайшие годы, все остальные.Отвечая на вопрос, нет ли планов свернуть программу SSJ100, глава "Ростеха" сказал: "Я считаю, что, наоборот, на этот самолет спрос будет. В первую очередь потому, что сейчас активно развиваются региональные маршруты. Такими перевозками занимаются Red Wings, "Азимут", я думаю, и "Россия" будет работать в этом направлении. Поэтому эти машины будут востребованы".

https://ria.ru/20201207/5g-oborudovanie-1587956976.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201201/aeroflot-1587182620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sukhoi superjet 100 (ssj100), sukhoi superjet, аэрофлот, ростех, сергей чемезов