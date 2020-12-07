https://ria.ru/20201207/samolet-1587948678.html
В Нью-Йорке подтвердили отсутствие угрозы на борту "Аэрофлота"
В Нью-Йорке подтвердили отсутствие угрозы на борту "Аэрофлота"
В Управлении портов Нью-Йорка подтвердили, что опасных предметов в ходе проверки самолета "Аэрофлота" в аэропорту JFK не найдено. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T06:29
2020-12-07T06:29
2020-12-07T06:29
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НЬЮ-ЙОРК, 7 дек – РИА Новости, Алан Булкаты. В Управлении портов Нью-Йорка подтвердили, что опасных предметов в ходе проверки самолета "Аэрофлота" в аэропорту JFK не найдено.Транспортная полиция Нью-Йорка в воскресенье получила сообщение о "минировании" рейса "Аэрофлота", прилетевшего из Москвы. Пассажиров высадили, борт проверили. Ранее сотрудник "Аэрофлота" сообщил РИА Новости, что информация об угрозе на борту самолета не подтвердилась."Самолет проверили – никаких находок", - сообщил РИА Новости сотрудник управления.
https://ria.ru/20201109/samolet-1583828475.html
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россия, нью-йорк, аэрофлот, сша, происшествия