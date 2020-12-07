https://ria.ru/20201207/samolet-1587948678.html

В Нью-Йорке подтвердили отсутствие угрозы на борту "Аэрофлота"

В Нью-Йорке подтвердили отсутствие угрозы на борту "Аэрофлота"

В Управлении портов Нью-Йорка подтвердили, что опасных предметов в ходе проверки самолета "Аэрофлота" в аэропорту JFK не найдено. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T06:29

2020-12-07T06:29

2020-12-07T06:29

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сша

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НЬЮ-ЙОРК, 7 дек – РИА Новости, Алан Булкаты. В Управлении портов Нью-Йорка подтвердили, что опасных предметов в ходе проверки самолета "Аэрофлота" в аэропорту JFK не найдено.Транспортная полиция Нью-Йорка в воскресенье получила сообщение о "минировании" рейса "Аэрофлота", прилетевшего из Москвы. Пассажиров высадили, борт проверили. Ранее сотрудник "Аэрофлота" сообщил РИА Новости, что информация об угрозе на борту самолета не подтвердилась."Самолет проверили – никаких находок", - сообщил РИА Новости сотрудник управления.

https://ria.ru/20201109/samolet-1583828475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нью-йорк, аэрофлот, сша, происшествия