https://ria.ru/20201207/s-500-1587957990.html

Стало известно, когда Россия начнет экспортировать С-500 "Прометей"

Стало известно, когда Россия начнет экспортировать С-500 "Прометей"

Новейшая система ПВО-ПРО С-500 "Прометей" не будет поставляться на экспорт, пока ей не вооружат российскую армию, заявил журналистам гендиректор госкорпорации... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T09:13

2020-12-07T09:13

2020-12-07T09:13

новое оружие россии

россия

с-500 "прометей"

ростех

сергей чемезов

безопасность

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Новейшая система ПВО-ПРО С-500 "Прометей" не будет поставляться на экспорт, пока ей не вооружат российскую армию, заявил журналистам гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов."Прежде чем начать продавать, надо обеспечить свою армию, потом уже на экспорт. У нас пока даже нет паспорта экспортного облика и выставочного паспорта. Поэтому даже говорить об этом рано", - сказал он, отвечая на вопрос, когда можно будет ждать поставок "Прометеев" за рубеж.

https://ria.ru/20201202/pvo-1587359147.html

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, с-500 "прометей", ростех, сергей чемезов, безопасность