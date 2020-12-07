https://ria.ru/20201207/s-500-1587957990.html
Стало известно, когда Россия начнет экспортировать С-500 "Прометей"
Стало известно, когда Россия начнет экспортировать С-500 "Прометей"
Новейшая система ПВО-ПРО С-500 "Прометей" не будет поставляться на экспорт, пока ей не вооружат российскую армию, заявил журналистам гендиректор госкорпорации... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T09:13
2020-12-07T09:13
2020-12-07T09:13
новое оружие россии
россия
с-500 "прометей"
ростех
сергей чемезов
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575044444_0:261:2829:1852_1920x0_80_0_0_3fdfe36f9fe473bb01d142fe20485c69.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Новейшая система ПВО-ПРО С-500 "Прометей" не будет поставляться на экспорт, пока ей не вооружат российскую армию, заявил журналистам гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов."Прежде чем начать продавать, надо обеспечить свою армию, потом уже на экспорт. У нас пока даже нет паспорта экспортного облика и выставочного паспорта. Поэтому даже говорить об этом рано", - сказал он, отвечая на вопрос, когда можно будет ждать поставок "Прометеев" за рубеж.
https://ria.ru/20201202/pvo-1587359147.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575044444_110:0:2829:2039_1920x0_80_0_0_95704625af354d9982f653623fbecd38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, с-500 "прометей", ростех, сергей чемезов, безопасность