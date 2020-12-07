https://ria.ru/20201207/russkiy-1587946991.html

Во Владивостоке восстановили автобусное сообщение с островом Русский

Во Владивостоке восстановили автобусное сообщение с островом Русский

Автобусное сообщение с островом Русский во Владивостоке, которое ранее было приостановлено, восстановили после открытия моста, сообщает мэрия. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T05:23

2020-12-07T05:23

2020-12-07T06:01

общество

последствия непогоды в приморье

русский (остров)

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Автобусное сообщение с островом Русский во Владивостоке, которое ранее было приостановлено, восстановили после открытия моста, сообщает мэрия.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали переправу паромом. Несколько дней мостовики ждали, пока лед на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты. Десантные катера Тихоокеанского флота подключились к перевозке людей и спецтехники на остров. Мост открыли 6 декабря вечером.По данным мэрии, с 21 ноября по 6 декабря паром "Босфор Восточный" перевез на остров Русский и обратно 63 829 человек и 4635 автомобилей. Судно вернулось на свой обычный маршрут Владивосток – остров Попова. Судно на воздушной подушке "Влад-Регул" работает на линии Владивосток – остров Попова – остров Рейнеке.

https://ria.ru/20201206/most-1587873776.html

русский (остров)

владивосток

приморский край

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общество, последствия непогоды в приморье, русский (остров), владивосток, приморский край