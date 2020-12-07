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Во Владивостоке восстановили автобусное сообщение с островом Русский
Во Владивостоке восстановили автобусное сообщение с островом Русский
Автобусное сообщение с островом Русский во Владивостоке, которое ранее было приостановлено, восстановили после открытия моста, сообщает мэрия. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T05:23
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общество
последствия непогоды в приморье
русский (остров)
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Автобусное сообщение с островом Русский во Владивостоке, которое ранее было приостановлено, восстановили после открытия моста, сообщает мэрия.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали переправу паромом. Несколько дней мостовики ждали, пока лед на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты. Десантные катера Тихоокеанского флота подключились к перевозке людей и спецтехники на остров. Мост открыли 6 декабря вечером.По данным мэрии, с 21 ноября по 6 декабря паром "Босфор Восточный" перевез на остров Русский и обратно 63 829 человек и 4635 автомобилей. Судно вернулось на свой обычный маршрут Владивосток – остров Попова. Судно на воздушной подушке "Влад-Регул" работает на линии Владивосток – остров Попова – остров Рейнеке.
https://ria.ru/20201206/most-1587873776.html
русский (остров)
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общество, последствия непогоды в приморье, русский (остров), владивосток, приморский край

Во Владивостоке восстановили автобусное сообщение с островом Русский

05:23 07.12.2020 (обновлено: 06:01 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВозобновление автомобильного движения по Золотому мосту во Владивостоке
Возобновление автомобильного движения по Золотому мосту во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Автобусное сообщение с островом Русский во Владивостоке, которое ранее было приостановлено, восстановили после открытия моста, сообщает мэрия.
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали переправу паромом. Несколько дней мостовики ждали, пока лед на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты. Десантные катера Тихоокеанского флота подключились к перевозке людей и спецтехники на остров. Мост открыли 6 декабря вечером.
"Автобусное сообщение с этой городской территорией восстановлено в полном объеме. Сегодня из Владивостока на остров можно добраться на автобусах № 15, 22, 29, 63, 74, 75, 76 и 77. Работа паромной переправы, введенной на время закрытия Русского моста, приостановлена", - говорится в сообщении.
По данным мэрии, с 21 ноября по 6 декабря паром "Босфор Восточный" перевез на остров Русский и обратно 63 829 человек и 4635 автомобилей. Судно вернулось на свой обычный маршрут Владивосток – остров Попова. Судно на воздушной подушке "Влад-Регул" работает на линии Владивосток – остров Попова – остров Рейнеке.
Первые автомобили проехали по очищенному от обледенения мосту на остров Русский - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
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Во Владивостоке открыли движение по мосту на остров Русский
 
ОбществоПоследствия непогоды в ПриморьеРусский (остров)ВладивостокПриморский край
 
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