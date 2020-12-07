Во Владивостоке восстановили автобусное сообщение с островом Русский
05:23 07.12.2020 (обновлено: 06:01 07.12.2020)
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВозобновление автомобильного движения по Золотому мосту во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Автобусное сообщение с островом Русский во Владивостоке, которое ранее было приостановлено, восстановили после открытия моста, сообщает мэрия.
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали переправу паромом. Несколько дней мостовики ждали, пока лед на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты. Десантные катера Тихоокеанского флота подключились к перевозке людей и спецтехники на остров. Мост открыли 6 декабря вечером.
"Автобусное сообщение с этой городской территорией восстановлено в полном объеме. Сегодня из Владивостока на остров можно добраться на автобусах № 15, 22, 29, 63, 74, 75, 76 и 77. Работа паромной переправы, введенной на время закрытия Русского моста, приостановлена", - говорится в сообщении.
По данным мэрии, с 21 ноября по 6 декабря паром "Босфор Восточный" перевез на остров Русский и обратно 63 829 человек и 4635 автомобилей. Судно вернулось на свой обычный маршрут Владивосток – остров Попова. Судно на воздушной подушке "Влад-Регул" работает на линии Владивосток – остров Попова – остров Рейнеке.