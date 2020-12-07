https://ria.ru/20201207/russian-soft-1588119002.html
Минцифры сформировало список российского ПО для предустановки на гаджеты
Минцифры сформировало список российского ПО для предустановки на гаджеты
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сформировало перечень российского программного обеспечения для предустановки на продаваемых в... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T22:42
2020-12-07T22:42
2020-12-08T09:21
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сформировало перечень российского программного обеспечения для предустановки на продаваемых в стране гаджетах. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, всего в перечень вошло около 30 приложений.Там пояснили, что список составлен на основе рейтинга популярности программ, подтвержденного независимыми аудиторами. Впоследствии перечень должно утвердить правительство. Так, в категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидируют продукты "Яндекса", в категориях "Электронная почта" и "Новостной агрегатор" — Mail.Ru Group, среди антивирусных систем — Kaspersky, офисного ПО — "Мой офис", соцсетей — "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также на электронных устройствах будет установлено приложение портала "Госуслуги" и платежной системы "Мир".Подчеркивается, что пользователи всегда смогут установить программы аналогичных категорий по собственному выбору.В России с 1 января 2021 года будет запрещено продавать смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры и ноутбуки, умные телевизоры без предустановленных российских программ. Сейчас обсуждается перенос вступления правила в силу на 1 апреля.
https://radiosputnik.ria.ru/20201123/1585932654.html
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одноклассники, лаборатория касперского, mail.ru group, технологии, общество
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сформировало перечень российского программного обеспечения для предустановки на продаваемых в стране гаджетах.
Как уточнили РИА Новости в ведомстве, всего в перечень вошло около 30 приложений.
Там пояснили, что список составлен на основе рейтинга популярности программ, подтвержденного независимыми аудиторами. Впоследствии перечень должно утвердить правительство.
Так, в категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидируют продукты "Яндекса", в категориях "Электронная почта" и "Новостной агрегатор" — Mail.Ru Group
, среди антивирусных систем — Kaspersky
, офисного ПО — "Мой офис", соцсетей — "ВКонтакте" и "Одноклассники
". Также на электронных устройствах будет установлено приложение портала "Госуслуги" и платежной системы "Мир".
Подчеркивается, что пользователи всегда смогут установить программы аналогичных категорий по собственному выбору.
"Предустановка ПО — часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие собственных цифровых продуктов. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции российских разработок с зарубежным программным обеспечением", — отметили в Минцифры.
В России с 1 января 2021 года будет запрещено продавать смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры и ноутбуки, умные телевизоры без предустановленных российских программ. Сейчас обсуждается перенос вступления правила в силу на 1 апреля.