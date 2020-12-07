https://ria.ru/20201207/russian-soft-1588119002.html

Минцифры сформировало список российского ПО для предустановки на гаджеты

Минцифры сформировало список российского ПО для предустановки на гаджеты

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сформировало перечень российского программного обеспечения для предустановки на продаваемых в... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T22:42

2020-12-07T22:42

2020-12-08T09:21

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сформировало перечень российского программного обеспечения для предустановки на продаваемых в стране гаджетах. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, всего в перечень вошло около 30 приложений.Там пояснили, что список составлен на основе рейтинга популярности программ, подтвержденного независимыми аудиторами. Впоследствии перечень должно утвердить правительство. Так, в категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидируют продукты "Яндекса", в категориях "Электронная почта" и "Новостной агрегатор" — Mail.Ru Group, среди антивирусных систем — Kaspersky, офисного ПО — "Мой офис", соцсетей — "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также на электронных устройствах будет установлено приложение портала "Госуслуги" и платежной системы "Мир".Подчеркивается, что пользователи всегда смогут установить программы аналогичных категорий по собственному выбору.В России с 1 января 2021 года будет запрещено продавать смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры и ноутбуки, умные телевизоры без предустановленных российских программ. Сейчас обсуждается перенос вступления правила в силу на 1 апреля.

https://radiosputnik.ria.ru/20201123/1585932654.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/tsenzura-1587311959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одноклассники, лаборатория касперского, mail.ru group, технологии, общество