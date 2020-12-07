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Российский стартап назвал стоимость размещения рекламы на ночном небе

Российский стартап назвал стоимость размещения рекламы на ночном небе

Российский стартап Avant Space, планирующий с 2022 года показывать рекламу в ночном небе с помощью спутников на орбите Земли, сообщил РИА Новости, что будет... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T08:11

2020-12-07T08:11

2020-12-07T08:11

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российский стартап Avant Space, планирующий с 2022 года показывать рекламу в ночном небе с помощью спутников на орбите Земли, сообщил РИА Новости, что будет продавать свои услуги за $10 млн.Компания планирует зарабатывать на рекламе, показывая с высоты 600 км различные бренды, которые будут видны в мегаполисах ночью. Согласно планам компании, орбитальная реклама даст охват в 1 млрд человек по всему миру.Собеседник агентства напомнил, что в сентябре этого года компания успешно испытала с помощью метеозонда блок лазеров для космических аппаратов, которые будут транслировать рекламу. Два десятка спутников, летящих одной группой, будут выстраиваться в определенное изображение, хорошо видное с Земли.Как пояснил агентству, в свою очередь, основатель Avant Space Антон Оссовский, цена в $10 млн справедлива для компании, которая станет первым клиентом. "По сути, это инвестиция, которая покрывает стоимость самих спутников (минимум их нужно 20) и их выведение на орбиту. Кроме существенной скидки и гигантского охвата аудитории, первый клиент станет участником эксклюзивного контракта, подразумевающего размещение на орбите на целый год", - уточнил он.Техническую реализуемость проекта "Созвездие", отмечают в компании, в сентябре подтвердили специалисты Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (входит в Роскосмос).

https://radiosputnik.ria.ru/20201029/1582080101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, роскосмос