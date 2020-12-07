https://ria.ru/20201207/regiony-1587993364.html

Эксперты рассказали, где можно встретить Новый год в ресторане

Эксперты рассказали, где можно встретить Новый год в ресторане

Эксперты выяснили, в каких регионах России туристы и местные жители смогут отметить Новый год в кафе или ресторане, а где все заведения общественного питания... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T13:19

2020-12-07T13:19

2020-12-07T13:19

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Эксперты выяснили, в каких регионах России туристы и местные жители смогут отметить Новый год в кафе или ресторане, а где все заведения общественного питания будут закрыты, сообщает АТОР. На прошлой неделе в Татарстане были приняты изменение в республиканское постановление "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции". Ресторанам и кафе разрешили работать в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января до 03:00. Это стало исключением из правил: предприятия общепита обязаны закрываться с полуночи до шести утра. Эксперты туррынка уверены, что такое решение положительно скажется на турпотоке в республику. В соседней Башкирии новогоднюю ночь тоже можно будет отметить вне дома. Власти региона определили время работы ресторанов в новогодние праздники: 31 декабря они будут открыты всю ночь, а в дни новогодних каникул – с 6.00 утра до двух ночи.Отправиться на празднование Нового года можно и в Удмуртию, где с 11 декабря планируют ослабить карантинные ограничения по режиму работы кафе и ресторанов, которые в настоящее время вынуждены закрываться в 23:00. Глава региона Александр Бречалов на прошлой неделе сообщил о намерении разрешить заведениями общепита увеличенный график работы в предстоящие праздники.В Москве, согласно распоряжению мэра Сергея Собянина, с 13 ноября и до 15 января в ночное время, с 23:00 до 6:00, будут закрыты заведения общепита, ночные клубы, караоке, боулинг и другие развлекательные заведения. В Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января не будут работать все кафе и рестораны, а с 30 декабря по 10 января — музеи и театры.В Крыму, Ставрополье, Ростове-на-Дону все заведения общепита должны будут закрыться в 22:00. До 23:00 можно будет посетить их в Калининграде, Астрахани, Екатеринбурге, Тюмени, Пензе, Туле, Ярославле, Воронеже, Челябинске. До полуночи могут работать кафе и рестораны в Краснодарском крае, Карелии, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Калуге. В Перми до середины декабря введен запрет на проведение праздничных мероприятий в заведениях общепита. О том, будет ли он продлен, станет известно позже.

https://ria.ru/20201202/peterburg-1587379103.html

https://ria.ru/20201207/murom-1587594519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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