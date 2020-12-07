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Эксперты рассказали, где можно встретить Новый год в ресторане
Эксперты рассказали, где можно встретить Новый год в ресторане
Эксперты выяснили, в каких регионах России туристы и местные жители смогут отметить Новый год в кафе или ресторане, а где все заведения общественного питания... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T13:19
2020-12-07T13:19
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Эксперты выяснили, в каких регионах России туристы и местные жители смогут отметить Новый год в кафе или ресторане, а где все заведения общественного питания будут закрыты, сообщает АТОР. На прошлой неделе в Татарстане были приняты изменение в республиканское постановление "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции". Ресторанам и кафе разрешили работать в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января до 03:00. Это стало исключением из правил: предприятия общепита обязаны закрываться с полуночи до шести утра. Эксперты туррынка уверены, что такое решение положительно скажется на турпотоке в республику. В соседней Башкирии новогоднюю ночь тоже можно будет отметить вне дома. Власти региона определили время работы ресторанов в новогодние праздники: 31 декабря они будут открыты всю ночь, а в дни новогодних каникул – с 6.00 утра до двух ночи.Отправиться на празднование Нового года можно и в Удмуртию, где с 11 декабря планируют ослабить карантинные ограничения по режиму работы кафе и ресторанов, которые в настоящее время вынуждены закрываться в 23:00. Глава региона Александр Бречалов на прошлой неделе сообщил о намерении разрешить заведениями общепита увеличенный график работы в предстоящие праздники.В Москве, согласно распоряжению мэра Сергея Собянина, с 13 ноября и до 15 января в ночное время, с 23:00 до 6:00, будут закрыты заведения общепита, ночные клубы, караоке, боулинг и другие развлекательные заведения. В Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января не будут работать все кафе и рестораны, а с 30 декабря по 10 января — музеи и театры.В Крыму, Ставрополье, Ростове-на-Дону все заведения общепита должны будут закрыться в 22:00. До 23:00 можно будет посетить их в Калининграде, Астрахани, Екатеринбурге, Тюмени, Пензе, Туле, Ярославле, Воронеже, Челябинске. До полуночи могут работать кафе и рестораны в Краснодарском крае, Карелии, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Калуге. В Перми до середины декабря введен запрет на проведение праздничных мероприятий в заведениях общепита. О том, будет ли он продлен, станет известно позже.
https://ria.ru/20201202/peterburg-1587379103.html
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куда сходить , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, новый год, праздник

Эксперты рассказали, где можно встретить Новый год в ресторане

13:19 07.12.2020
 
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Салют в честь присвоения звания Город трудовой доблести городу Казань - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Эксперты выяснили, в каких регионах России туристы и местные жители смогут отметить Новый год в кафе или ресторане, а где все заведения общественного питания будут закрыты, сообщает АТОР.
На прошлой неделе в Татарстане были приняты изменение в республиканское постановление "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции". Ресторанам и кафе разрешили работать в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января до 03:00. Это стало исключением из правил: предприятия общепита обязаны закрываться с полуночи до шести утра. Эксперты туррынка уверены, что такое решение положительно скажется на турпотоке в республику.
В соседней Башкирии новогоднюю ночь тоже можно будет отметить вне дома. Власти региона определили время работы ресторанов в новогодние праздники: 31 декабря они будут открыты всю ночь, а в дни новогодних каникул – с 6.00 утра до двух ночи.
Отправиться на празднование Нового года можно и в Удмуртию, где с 11 декабря планируют ослабить карантинные ограничения по режиму работы кафе и ресторанов, которые в настоящее время вынуждены закрываться в 23:00. Глава региона Александр Бречалов на прошлой неделе сообщил о намерении разрешить заведениями общепита увеличенный график работы в предстоящие праздники.
В Москве, согласно распоряжению мэра Сергея Собянина, с 13 ноября и до 15 января в ночное время, с 23:00 до 6:00, будут закрыты заведения общепита, ночные клубы, караоке, боулинг и другие развлекательные заведения.
В Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января не будут работать все кафе и рестораны, а с 30 декабря по 10 января — музеи и театры.
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В Крыму, Ставрополье, Ростове-на-Дону все заведения общепита должны будут закрыться в 22:00. До 23:00 можно будет посетить их в Калининграде, Астрахани, Екатеринбурге, Тюмени, Пензе, Туле, Ярославле, Воронеже, Челябинске.
До полуночи могут работать кафе и рестораны в Краснодарском крае, Карелии, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Калуге.
В Перми до середины декабря введен запрет на проведение праздничных мероприятий в заведениях общепита. О том, будет ли он продлен, станет известно позже.
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