Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.
https://ria.ru/20201207/rasstoyanie-1587961506.html
"Страхи/Ошибки". Как пережить отношения на расстоянии
"Страхи/Ошибки". Как пережить отношения на расстоянии
Есть ли будущее у отношений на расстоянии и стоят ли они того? Какие правила надо установить обеим сторонам и что делать с ревностью? Сколько может продолжаться любовь "на удалёнке" и в чём плюсы такого формата? Правда ли, что в этом случае допустимы измены и станут ли отношения на расстоянии популярнее после пандемии?
2020-12-07T12:00
2020-12-07T12:00
страхи/ошибки
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587961334_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_70aa61cb392560aac93b4e9f0e5c0052.jpg
"Страхи/Ошибки". Как пережить отношения на расстоянии
Есть ли будущее у отношений на расстоянии и стоят ли они того? Какие правила надо установить обеим сторонам и что делать с ревностью? Сколько может продолжаться любовь "на удалёнке" и в чём плюсы такого формата? Правда ли, что в этом случае допустимы измены и станут ли отношения на расстоянии популярнее после пандемии?
Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психологом, коучем Сергеем Насибяном разбираемся, к чему готовиться партнёрам, которые вынуждены любить на расстоянии.1:00 А имеют ли право быть отношения на расстоянии?4:00 О географических и эмоциональных расстояниях: когда между парнёрами не существует границ8:00 Какие правила необходимо установить в начале таких отношений10:05 Как справляться с ревностью13:35 О страхе перед реальной встречей после долгих переписок онлайн15:20 О плюсах дистанционных отношений (да, они есть)20:55 Допустима ли полигамность в отношениях на расстоянии?24:50 Будут ли популярны гостевые браки после пандемии?Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587961334_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_2e7e4a8ae4ccd49602918a2f2757ab34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

"Страхи/Ошибки". Как пережить отношения на расстоянии

12:00 07.12.2020
 
Страхи/Ошибки
"Страхи/Ошибки". Как пережить отношения на расстоянии
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Есть ли будущее у отношений на расстоянии и стоят ли они того? Какие правила надо установить обеим сторонам и что делать с ревностью? Сколько может продолжаться любовь "на удалёнке" и в чём плюсы такого формата? Правда ли, что в этом случае допустимы измены и станут ли отношения на расстоянии популярнее после пандемии?
Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психологом, коучем Сергеем Насибяном разбираемся, к чему готовиться партнёрам, которые вынуждены любить на расстоянии.
1:00 А имеют ли право быть отношения на расстоянии?
4:00 О географических и эмоциональных расстояниях: когда между парнёрами не существует границ
8:00 Какие правила необходимо установить в начале таких отношений
10:05 Как справляться с ревностью
13:35 О страхе перед реальной встречей после долгих переписок онлайн
15:20 О плюсах дистанционных отношений (да, они есть)
20:55 Допустима ли полигамность в отношениях на расстоянии?
24:50 Будут ли популярны гостевые браки после пандемии?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Светланы Виноградовой
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Страхи/ОшибкиПодкаст
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19WP: Pfizer заявила о нехватке вакцины от COVID-19 для США
09:18Крымский сенатор оценил заявление шведского бизнесмена о полуострове
09:16Названы самые популярные у россиян в 2020 году породы кошек
09:13В США умер впервые преодолевший скорость звука пилот
09:10Число ушедших на карантин российских школ выросло до 92
09:09Названы самые популярные электронные и аудиокниги у россиян в 2020 году
09:06МВД добавило новое основание для отказа в сдаче экзамена на права
09:04В Москве число вылечившихся от COVID-19 пациентов превысило полмиллиона
09:02Бастрыкин оценил ситуацию с возмещением ущерба от коррупции
09:00В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана
09:00Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
08:24Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
08:21Источник сообщил о переносе второго полета Ил-112В на февраль
Лента новостейМолния