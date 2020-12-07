https://ria.ru/20201207/rasstoyanie-1587961506.html

"Страхи/Ошибки". Как пережить отношения на расстоянии

"Страхи/Ошибки". Как пережить отношения на расстоянии

Есть ли будущее у отношений на расстоянии и стоят ли они того? Какие правила надо установить обеим сторонам и что делать с ревностью? Сколько может продолжаться любовь "на удалёнке" и в чём плюсы такого формата? Правда ли, что в этом случае допустимы измены и станут ли отношения на расстоянии популярнее после пандемии?

2020-12-07T12:00

2020-12-07T12:00

2020-12-07T12:00

страхи/ошибки

подкаст

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587961334_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_70aa61cb392560aac93b4e9f0e5c0052.jpg

"Страхи/Ошибки". Как пережить отношения на расстоянии Есть ли будущее у отношений на расстоянии и стоят ли они того? Какие правила надо установить обеим сторонам и что делать с ревностью? Сколько может продолжаться любовь "на удалёнке" и в чём плюсы такого формата? Правда ли, что в этом случае допустимы измены и станут ли отношения на расстоянии популярнее после пандемии?

Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психологом, коучем Сергеем Насибяном разбираемся, к чему готовиться партнёрам, которые вынуждены любить на расстоянии.1:00 А имеют ли право быть отношения на расстоянии?4:00 О географических и эмоциональных расстояниях: когда между парнёрами не существует границ8:00 Какие правила необходимо установить в начале таких отношений10:05 Как справляться с ревностью13:35 О страхе перед реальной встречей после долгих переписок онлайн15:20 О плюсах дистанционных отношений (да, они есть)20:55 Допустима ли полигамность в отношениях на расстоянии?24:50 Будут ли популярны гостевые браки после пандемии?Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст