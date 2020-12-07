https://ria.ru/20201207/rasstoyanie-1587961506.html
"Страхи/Ошибки". Как пережить отношения на расстоянии
"Страхи/Ошибки". Как пережить отношения на расстоянии
Есть ли будущее у отношений на расстоянии и стоят ли они того? Какие правила надо установить обеим сторонам и что делать с ревностью? Сколько может продолжаться любовь "на удалёнке" и в чём плюсы такого формата? Правда ли, что в этом случае допустимы измены и станут ли отношения на расстоянии популярнее после пандемии?
2020-12-07T12:00
2020-12-07T12:00
2020-12-07T12:00
страхи/ошибки
подкаст
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"Страхи/Ошибки". Как пережить отношения на расстоянии
Есть ли будущее у отношений на расстоянии и стоят ли они того? Какие правила надо установить обеим сторонам и что делать с ревностью? Сколько может продолжаться любовь "на удалёнке" и в чём плюсы такого формата? Правда ли, что в этом случае допустимы измены и станут ли отношения на расстоянии популярнее после пандемии?
Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психологом, коучем Сергеем Насибяном разбираемся, к чему готовиться партнёрам, которые вынуждены любить на расстоянии.1:00 А имеют ли право быть отношения на расстоянии?4:00 О географических и эмоциональных расстояниях: когда между парнёрами не существует границ8:00 Какие правила необходимо установить в начале таких отношений10:05 Как справляться с ревностью13:35 О страхе перед реальной встречей после долгих переписок онлайн15:20 О плюсах дистанционных отношений (да, они есть)20:55 Допустима ли полигамность в отношениях на расстоянии?24:50 Будут ли популярны гостевые браки после пандемии?Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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аудио, подкаст
"Страхи/Ошибки". Как пережить отношения на расстоянии
Есть ли будущее у отношений на расстоянии и стоят ли они того? Какие правила надо установить обеим сторонам и что делать с ревностью? Сколько может продолжаться любовь "на удалёнке" и в чём плюсы такого формата? Правда ли, что в этом случае допустимы измены и станут ли отношения на расстоянии популярнее после пандемии?
Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психологом, коучем Сергеем Насибяном разбираемся, к чему готовиться партнёрам, которые вынуждены любить на расстоянии.
1:00 А имеют ли право быть отношения на расстоянии?
4:00 О географических и эмоциональных расстояниях: когда между парнёрами не существует границ
8:00 Какие правила необходимо установить в начале таких отношений
10:05 Как справляться с ревностью
13:35 О страхе перед реальной встречей после долгих переписок онлайн
15:20 О плюсах дистанционных отношений (да, они есть)
20:55 Допустима ли полигамность в отношениях на расстоянии?
24:50 Будут ли популярны гостевые браки после пандемии?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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