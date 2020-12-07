https://ria.ru/20201207/rassrochka-1587940522.html

Эксперт назвал способ выгодно покупать товары в рассрочку

Эксперт назвал способ выгодно покупать товары в рассрочку

Рассрочка выгодна и удобна – можно не копить деньги на покупку, а платить постепенно, притом без переплаты, как в случае с кредитом. Но пользоваться этим... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T02:11

2020-12-07T02:11

2020-12-07T02:11

татьяна федорцова

россия

финтех

общество

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Определен способ выгодно покупать товары в рассрочку

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Рассрочка выгодна и удобна – можно не копить деньги на покупку, а платить постепенно, притом без переплаты, как в случае с кредитом. Но пользоваться этим методом тоже надо уметь, иначе можно потерять свои деньги, рассказала агентству "Прайм" председатель правления КБ "ФинТех" Татьяна Федорцова.Она уточнила, что рассрочка лишена главного минуса банковского займа – процентов. Сейчас он составляет от 6-7% до 15-20% — в зависимости от банка и его требований. Как правило, для получения потребкредита по низкой ставке нужно предоставить много документов, а затем несколько дней ждать одобрения.При этом пакет документов здесь меньше, а процент одобрения значительно выше, чем в случае с кредитами, считает собеседница агентства. Банк может ограничить лимит по карте рассрочки, но, как правило, все же ее выдает, да еще и предлагает бонусные программы."Безусловно, оценить все плюсы карт рассрочки могут, в первую очередь, добросовестные клиенты, которые вовремя погашают все выплаты и соблюдают все условия договора. При просрочке платежей и прочих нарушениях, как и в случае кредитов, включаются санкционные механизмы. Именно поэтому потенциальным покупателям стоит относиться к покупке товара через карту рассрочки как к обычному кредиту пусть и с нулевой базовой ставкой. И, конечно же, обязательно читайте все условия договора, чтобы чего-нибудь не упустить", — подытожила эксперт.

https://ria.ru/20201113/produkty-1584572571.html

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татьяна федорцова, россия, финтех, общество