https://ria.ru/20201207/rassrochka-1587940522.html
Эксперт назвал способ выгодно покупать товары в рассрочку
Эксперт назвал способ выгодно покупать товары в рассрочку
Рассрочка выгодна и удобна – можно не копить деньги на покупку, а платить постепенно, притом без переплаты, как в случае с кредитом. Но пользоваться этим... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T02:11
2020-12-07T02:11
2020-12-07T02:11
татьяна федорцова
россия
финтех
общество
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Определен способ выгодно покупать товары в рассрочку
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Рассрочка выгодна и удобна – можно не копить деньги на покупку, а платить постепенно, притом без переплаты, как в случае с кредитом. Но пользоваться этим методом тоже надо уметь, иначе можно потерять свои деньги, рассказала агентству "Прайм" председатель правления КБ "ФинТех" Татьяна Федорцова.Она уточнила, что рассрочка лишена главного минуса банковского займа – процентов. Сейчас он составляет от 6-7% до 15-20% — в зависимости от банка и его требований. Как правило, для получения потребкредита по низкой ставке нужно предоставить много документов, а затем несколько дней ждать одобрения.При этом пакет документов здесь меньше, а процент одобрения значительно выше, чем в случае с кредитами, считает собеседница агентства. Банк может ограничить лимит по карте рассрочки, но, как правило, все же ее выдает, да еще и предлагает бонусные программы."Безусловно, оценить все плюсы карт рассрочки могут, в первую очередь, добросовестные клиенты, которые вовремя погашают все выплаты и соблюдают все условия договора. При просрочке платежей и прочих нарушениях, как и в случае кредитов, включаются санкционные механизмы. Именно поэтому потенциальным покупателям стоит относиться к покупке товара через карту рассрочки как к обычному кредиту пусть и с нулевой базовой ставкой. И, конечно же, обязательно читайте все условия договора, чтобы чего-нибудь не упустить", — подытожила эксперт.
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татьяна федорцова, россия, финтех, общество
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Рассрочка выгодна и удобна – можно не копить деньги на покупку, а платить постепенно, притом без переплаты, как в случае с кредитом. Но пользоваться этим методом тоже надо уметь, иначе можно потерять свои деньги, рассказала агентству "Прайм
" председатель правления КБ "ФинТех
" Татьяна Федорцова.
Она уточнила, что рассрочка лишена главного минуса банковского займа – процентов. Сейчас он составляет от 6-7% до 15-20% — в зависимости от банка и его требований. Как правило, для получения потребкредита по низкой ставке нужно предоставить много документов, а затем несколько дней ждать одобрения.
"Покупая товар с помощью карт рассрочки вы, чаще всего, просто должны выплатить его стоимость – и все", — отметила специалист.
При этом пакет документов здесь меньше, а процент одобрения значительно выше, чем в случае с кредитами, считает собеседница агентства. Банк может ограничить лимит по карте рассрочки, но, как правило, все же ее выдает, да еще и предлагает бонусные программы.
"Безусловно, оценить все плюсы карт рассрочки могут, в первую очередь, добросовестные клиенты, которые вовремя погашают все выплаты и соблюдают все условия договора. При просрочке платежей и прочих нарушениях, как и в случае кредитов, включаются санкционные механизмы. Именно поэтому потенциальным покупателям стоит относиться к покупке товара через карту рассрочки как к обычному кредиту пусть и с нулевой базовой ставкой. И, конечно же, обязательно читайте все условия договора, чтобы чего-нибудь не упустить", — подытожила эксперт.