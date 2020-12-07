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Православный Пюхтицкий монастырь в Эстонии закрылся на самоизоляцию

Православный Пюхтицкий монастырь в Эстонии закрылся на самоизоляцию

Пюхтицкий Свято-Успенский женский монастырь на северо-востоке Эстонии закрылся на самоизоляцию в связи с пандемией коронавируса, говорится в сообщении,... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T13:07

2020-12-07T13:07

2020-12-07T13:07

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эстония

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 дек - РИА Новости. Пюхтицкий Свято-Успенский женский монастырь на северо-востоке Эстонии закрылся на самоизоляцию в связи с пандемией коронавируса, говорится в сообщении, размещенном на странице монастыря в Facebook."Братья и сестры! В связи с пандемией монастырь закрыт на самоизоляцию", - сказано в сообщении. Отмечается, что пока невозможно спрогнозировать, когда монастырь возобновит работу.Пюхтицкий Свято-Успенский женский монастырь на северо-востоке Эстонии был основан в конце XIX века. В июне 1990 года монастырь получил статус ставропигиального, то есть перешел в непосредственное подчинение патриарху Московскому и всея Руси. Это самый большой монастырь в странах Балтии, сейчас в нем проживают около 120 послушниц.Эстонская православная церковь имеет статус самоуправляемой церкви в канонической юрисдикции Русской православной церкви Московского патриархата. Она объединяет две епархии — Таллинскую и Нарвскую. Прихожанами Эстонской православной церкви Московского патриархата считают себя примерно 170 тысяч верующих.

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московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, эстония