https://ria.ru/20201207/protesty-1588037537.html

СМИ: в Париже участнику протестов оторвало пальцы полицейской гранатой

СМИ: в Париже участнику протестов оторвало пальцы полицейской гранатой

Один из участников манифестации против закона "О глобальной безопасности" в Париже потерял пять пальцев, после того как поднял светошумовую гранату, примененную РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T15:20

2020-12-07T15:20

2020-12-07T15:20

франция

париж

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587836724_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_e0e35c37a0375ebdca89bfd369dc652c.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Один из участников манифестации против закона "О глобальной безопасности" в Париже потерял пять пальцев, после того как поднял светошумовую гранату, примененную правоохранителями, сообщает газета Figaro со ссылкой на адвоката пострадавшего.В субботу во Франции прошли десятки акций против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности", которая касается фото- и видеосъемки сотрудников правоохранительных органов. По данным МВД, в Париже в манифестации, сопровождавшейся масштабными беспорядками, участвовали порядка пяти тысяч человек.По словам адвоката, 44-летний Ришар Б. потерял несколько пальцев, когда во время марша поднял устройство, которое принял за гранату со слезоточивым газом. В больнице ему удалили оставшиеся пальцы на пострадавшей кисти. Мужчина, работающий курьером, остается под наблюдением врачей, которые не исключают дополнительных ампутаций.Сообщалось, что в ходе субботних акций протеста были ранены 67 полицейских и жандармов, задержаны 95 человек.

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, париж, в мире