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СМИ: в Париже участнику протестов оторвало пальцы полицейской гранатой
СМИ: в Париже участнику протестов оторвало пальцы полицейской гранатой
Один из участников манифестации против закона "О глобальной безопасности" в Париже потерял пять пальцев, после того как поднял светошумовую гранату, примененную РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:20
2020-12-07T15:20
франция
париж
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Один из участников манифестации против закона "О глобальной безопасности" в Париже потерял пять пальцев, после того как поднял светошумовую гранату, примененную правоохранителями, сообщает газета Figaro со ссылкой на адвоката пострадавшего.В субботу во Франции прошли десятки акций против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности", которая касается фото- и видеосъемки сотрудников правоохранительных органов. По данным МВД, в Париже в манифестации, сопровождавшейся масштабными беспорядками, участвовали порядка пяти тысяч человек.По словам адвоката, 44-летний Ришар Б. потерял несколько пальцев, когда во время марша поднял устройство, которое принял за гранату со слезоточивым газом. В больнице ему удалили оставшиеся пальцы на пострадавшей кисти. Мужчина, работающий курьером, остается под наблюдением врачей, которые не исключают дополнительных ампутаций.Сообщалось, что в ходе субботних акций протеста были ранены 67 полицейских и жандармов, задержаны 95 человек.
франция
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
франция, париж, в мире

СМИ: в Париже участнику протестов оторвало пальцы полицейской гранатой

15:20 07.12.2020
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкПротесты в Париже
Протесты в Париже - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Один из участников манифестации против закона "О глобальной безопасности" в Париже потерял пять пальцев, после того как поднял светошумовую гранату, примененную правоохранителями, сообщает газета Figaro со ссылкой на адвоката пострадавшего.
В субботу во Франции прошли десятки акций против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности", которая касается фото- и видеосъемки сотрудников правоохранительных органов. По данным МВД, в Париже в манифестации, сопровождавшейся масштабными беспорядками, участвовали порядка пяти тысяч человек.
По словам адвоката, 44-летний Ришар Б. потерял несколько пальцев, когда во время марша поднял устройство, которое принял за гранату со слезоточивым газом. В больнице ему удалили оставшиеся пальцы на пострадавшей кисти. Мужчина, работающий курьером, остается под наблюдением врачей, которые не исключают дополнительных ампутаций.
Сообщалось, что в ходе субботних акций протеста были ранены 67 полицейских и жандармов, задержаны 95 человек.
Разбитые витрины и горящие автомобили: беспорядки на акции в Париже
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

В Париже стартовала акция протетса против законопроекта "О глобальной безопасности".

Участники акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже
1 из 9

В Париже стартовала акция протетса против законопроекта "О глобальной безопасности".

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Субботнее шествие началось от Порт-де-Лила на востоке Парижа по направлению к площади Республики.

Протесты в Париже
2 из 9

Субботнее шествие началось от Порт-де-Лила на востоке Парижа по направлению к площади Республики.

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Francois Mori

В начале колонны шла большая группа людей в черном, которая обычно начинает беспорядки на мирной акции. Обстановка обострилась к 15.00 по местному времени (17.00 по мск).

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже
3 из 9

В начале колонны шла большая группа людей в черном, которая обычно начинает беспорядки на мирной акции. Обстановка обострилась к 15.00 по местному времени (17.00 по мск).

© AP Photo / Francois Mori
© AP Photo / Francois Mori

С криками "Все ненавидят полицию" протестующие начали запускать камни и петарды в стражей порядка, зажигать файеры.

Полицейские в ответ применили слезоточивый газ.

Участники акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже
4 из 9

С криками "Все ненавидят полицию" протестующие начали запускать камни и петарды в стражей порядка, зажигать файеры.

Полицейские в ответ применили слезоточивый газ.

© AP Photo / Francois Mori
© AP Photo / Francois Mori

Протестующие начали громить витрины, окна, строить баррикады и попытались вывести из строя камеры наружного наблюдения.

Участники акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже
5 из 9

Протестующие начали громить витрины, окна, строить баррикады и попытались вывести из строя камеры наружного наблюдения.

© AP Photo / Francois Mori
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Погромщики подожгли несколько автомобилей.

Участники акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже
6 из 9

Погромщики подожгли несколько автомобилей.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Две недели назад Нацсобрание приняло в первом чтении проект "О глобальной безопасности". Он предусматривает наказание за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".

Участники акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже
7 из 9

Две недели назад Нацсобрание приняло в первом чтении проект "О глобальной безопасности". Он предусматривает наказание за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© AP Photo / Francois Mori

Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что он нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.

Пожарные на акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже
8 из 9

Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что он нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.

© AP Photo / Francois Mori
© AP Photo / Francois Mori

Впоследствии парламентское большинство решило переписать критикуемую статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат — верхняя палата парламента — рассмотрит законопроект в январе.

Полиция на акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже
9 из 9

Впоследствии парламентское большинство решило переписать критикуемую статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат — верхняя палата парламента — рассмотрит законопроект в январе.

© AP Photo / Francois Mori
1 из 9

В Париже стартовала акция протетса против законопроекта "О глобальной безопасности".

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
2 из 9

Субботнее шествие началось от Порт-де-Лила на востоке Парижа по направлению к площади Республики.

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
3 из 9

В начале колонны шла большая группа людей в черном, которая обычно начинает беспорядки на мирной акции. Обстановка обострилась к 15.00 по местному времени (17.00 по мск).

© AP Photo / Francois Mori
4 из 9

С криками "Все ненавидят полицию" протестующие начали запускать камни и петарды в стражей порядка, зажигать файеры.

Полицейские в ответ применили слезоточивый газ.

© AP Photo / Francois Mori
5 из 9

Протестующие начали громить витрины, окна, строить баррикады и попытались вывести из строя камеры наружного наблюдения.

© AP Photo / Francois Mori
6 из 9

Погромщики подожгли несколько автомобилей.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
7 из 9

Две недели назад Нацсобрание приняло в первом чтении проект "О глобальной безопасности". Он предусматривает наказание за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
8 из 9

Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что он нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.

© AP Photo / Francois Mori
9 из 9

Впоследствии парламентское большинство решило переписать критикуемую статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат — верхняя палата парламента — рассмотрит законопроект в январе.

© AP Photo / Francois Mori
 
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