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В Минске на "марше пенсионеров" задержали журналистов польского канала
В Минске на "марше пенсионеров" задержали журналистов польского канала
Двое журналистов польского телеканала "Белсат" задержаны в Минске на несанкционированной акции протеста "марш пенсионеров", сообщил в понедельник телеканал. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T13:49
2020-12-07T13:49
2020-12-07T13:49
протесты в белоруссии
белсат
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 7 дек – РИА Новости. Двое журналистов польского телеканала "Белсат" задержаны в Минске на несанкционированной акции протеста "марш пенсионеров", сообщил в понедельник телеканал."Журналистка "Белсат" Любовь Лунева и оператор Иван Куракевич задержаны на марше пенсионеров", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Белсата".Позже там же телеканал уточнил, что его сотрудники находятся в одном из отделений милиции Минска, их оформляют в изолятор временного содержания (ИВС) в переулке Окрестина.Ранее оппозиционные Telegram-каналы призвали потенциальных участников "марша пенсионеров" собраться в понедельник на площади Якуба Коласа в Минске и выдвинуться оттуда шествием по центральному проспекту – проспекту Независимости. К назначенному времени на площади собрались несколько десятков человек, однако белорусские силовики заблокировали им выходы с площади.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, акции переместились с улиц во дворы жилых домов.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
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белсат, минск, белоруссия, в мире