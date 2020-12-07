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В Башкирии дали срок руководству лагеря, где на подростка упал флагшток
В Башкирии дали срок руководству лагеря, где на подростка упал флагшток
Директор детского лагеря в Башкирии и его заместитель получили по два года колонии-поселения за гибель подростка, которого задавил упавший флагшток, сообщили в... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T13:50
2020-12-07T13:50
республика башкортостан
бирский район
происшествия
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УФА, 7 дек – РИА Новости. Директор детского лагеря в Башкирии и его заместитель получили по два года колонии-поселения за гибель подростка, которого задавил упавший флагшток, сообщили в прокуратуре региона.Трагедия произошла в лагере "Чайка" в Бирском районе летом 2019 года: на мальчика упал флагшток, от полученных травм 15-летний подросток скончался. Было возбуждено уголовное дело о халатности.В суде выяснилось, что погибший подросток не был воспитанником лагеря, он там подрабатывал. Мальчик нашел объявление о временной работе в лагере, размещенное в социальной сети "Вконтакте", где говорилось, что требуются несовершеннолетние для выполнения работ по благоустройству территории учреждения."Руководство лагеря не подписало с детьми трудовые договора и допустило к работе без ознакомления с правилами охраны труда и проверки на их знание. В момент происшествия трое восьмиклассников без контроля взрослых обустраивали волейбольную площадку. Один из ребят вытащил удерживающий флагшток стержень, в результате чего, изготовленная кустарным способом металлическая мачта упала на другого подростка", - поясняет прокуратура подробности трагедии.Отмечается, что подсудимые свою вину в гибели ребенка не признали, а директор лагеря заявил на суде, что не несет ответственность за случившееся из-за того, что подросток не состоял в трудовых отношениях с учреждением. По иску прокуратуры суд вынес решение об установлении факта трудоустройства и взыскал в интересах подростков заработную плату за отработанный период.
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республика башкортостан
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республика башкортостан, бирский район, происшествия

В Башкирии дали срок руководству лагеря, где на подростка упал флагшток

13:50 07.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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УФА, 7 дек – РИА Новости. Директор детского лагеря в Башкирии и его заместитель получили по два года колонии-поселения за гибель подростка, которого задавил упавший флагшток, сообщили в прокуратуре региона.
Трагедия произошла в лагере "Чайка" в Бирском районе летом 2019 года: на мальчика упал флагшток, от полученных травм 15-летний подросток скончался. Было возбуждено уголовное дело о халатности.
"Бирский межрайонный суд вынес приговор в отношении экс-директора детской базы отдыха "Чайка" и его заместителя. Суд назначил обоим наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении. Частично удовлетворен гражданский иск о взыскании с обвиняемых морального вреда в пользу матери погибшего по 1 миллиону рублей с каждого", - сообщили в башкирской прокуратуре.
В суде выяснилось, что погибший подросток не был воспитанником лагеря, он там подрабатывал. Мальчик нашел объявление о временной работе в лагере, размещенное в социальной сети "Вконтакте", где говорилось, что требуются несовершеннолетние для выполнения работ по благоустройству территории учреждения.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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"Руководство лагеря не подписало с детьми трудовые договора и допустило к работе без ознакомления с правилами охраны труда и проверки на их знание. В момент происшествия трое восьмиклассников без контроля взрослых обустраивали волейбольную площадку. Один из ребят вытащил удерживающий флагшток стержень, в результате чего, изготовленная кустарным способом металлическая мачта упала на другого подростка", - поясняет прокуратура подробности трагедии.
Отмечается, что подсудимые свою вину в гибели ребенка не признали, а директор лагеря заявил на суде, что не несет ответственность за случившееся из-за того, что подросток не состоял в трудовых отношениях с учреждением. По иску прокуратуры суд вынес решение об установлении факта трудоустройства и взыскал в интересах подростков заработную плату за отработанный период.
 
Республика БашкортостанБирский районПроисшествия
 
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