https://ria.ru/20201207/prigovor-1588013442.html

В Башкирии дали срок руководству лагеря, где на подростка упал флагшток

В Башкирии дали срок руководству лагеря, где на подростка упал флагшток

Директор детского лагеря в Башкирии и его заместитель получили по два года колонии-поселения за гибель подростка, которого задавил упавший флагшток, сообщили в... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T13:50

2020-12-07T13:50

2020-12-07T13:50

республика башкортостан

бирский район

происшествия

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УФА, 7 дек – РИА Новости. Директор детского лагеря в Башкирии и его заместитель получили по два года колонии-поселения за гибель подростка, которого задавил упавший флагшток, сообщили в прокуратуре региона.Трагедия произошла в лагере "Чайка" в Бирском районе летом 2019 года: на мальчика упал флагшток, от полученных травм 15-летний подросток скончался. Было возбуждено уголовное дело о халатности.В суде выяснилось, что погибший подросток не был воспитанником лагеря, он там подрабатывал. Мальчик нашел объявление о временной работе в лагере, размещенное в социальной сети "Вконтакте", где говорилось, что требуются несовершеннолетние для выполнения работ по благоустройству территории учреждения."Руководство лагеря не подписало с детьми трудовые договора и допустило к работе без ознакомления с правилами охраны труда и проверки на их знание. В момент происшествия трое восьмиклассников без контроля взрослых обустраивали волейбольную площадку. Один из ребят вытащил удерживающий флагшток стержень, в результате чего, изготовленная кустарным способом металлическая мачта упала на другого подростка", - поясняет прокуратура подробности трагедии.Отмечается, что подсудимые свою вину в гибели ребенка не признали, а директор лагеря заявил на суде, что не несет ответственность за случившееся из-за того, что подросток не состоял в трудовых отношениях с учреждением. По иску прокуратуры суд вынес решение об установлении факта трудоустройства и взыскал в интересах подростков заработную плату за отработанный период.

https://ria.ru/20201201/vospitatelnitsa-1587112071.html

республика башкортостан

бирский район

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республика башкортостан, бирский район, происшествия