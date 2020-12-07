https://ria.ru/20201207/prigovor-1587976611.html

Житель Приморья получил около 23 лет колонии за изнасилование девочки

Житель Приморья получил около 23 лет колонии за изнасилование девочки

Суд в Приморье приговорил жителя Артема к 22 годам и 10 месяцам колонии строгого режима за изнасилование маленькой девочки, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T10:57

2020-12-07T10:57

2020-12-07T10:57

следственный комитет россии (ск рф)

артем

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Суд в Приморье приговорил жителя Артема к 22 годам и 10 месяцам колонии строгого режима за изнасилование маленькой девочки, сообщает региональное СУСК РФ.Осенью 2019 года следствие сообщало, что в полицию в Артеме обратилась мать 8-летней девочки и рассказала о пропаже дочери. В тот же день возле гаражей в районе Херсонской улицы участвовавшие в поисках добровольцы обнаружили мужчину, который насильно удерживал девочку. Мужчину скрутили и вызвали полицию, суд его арестовал. Фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за надругательство над малолетними. Следователи наградили четырех добровольцев, которые задержали насильника."Суд назначил ему наказание в виде 22 лет 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.Фигурант признан виновным по статьям "Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего лица" и "Изнасилование". По данным СК, обвиняемый увидел на улице в Артеме девочку, возле гаражей ударил ее по голове, завел ребенка в безлюдное место, где надругался над ним.

https://ria.ru/20201020/kaspiysk-1580544419.html

https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577446694.html

артем

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), артем, приморский край, происшествия