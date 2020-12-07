https://ria.ru/20201207/preparat-1587999760.html

В Верхневолжье начали производить препарат для лечения COVID-19

В Верхневолжье начали производить препарат для лечения COVID-19

Производство лекарственного препарата, используемого в том числе при вспомогательном лечении коронавирусной инфекции стартовало в Тверской области, сообщает... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T12:43

2020-12-07T12:43

2020-12-07T12:43

тверская область

редкино

игорь руденя

тверская область

конаковский район

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ТВЕРЬ, 7 дек – РИА Новости. Производство лекарственного препарата, используемого в том числе при вспомогательном лечении коронавирусной инфекции стартовало в Тверской области, сообщает пресс-служба областного правительства.Линия по производству препарата запущена на предприятии, которое расположено в посёлке Редкино Конаковского района. Деятельность этого предприятия, по мнению губернатор области Игоря Рудени, отвечает приоритетам региональной экономики, развитию в регионе фармацевтического кластера.Производственная мощность новой линии составляет 100 тысяч флаконов в смену. Объем инвестиций, вложенных в запуск новой линии, составил 100 миллионов рублей.

https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587699817.html

редкино

тверская область

конаковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

редкино, игорь руденя, тверская область, конаковский район