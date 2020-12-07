https://ria.ru/20201207/preparat-1587999760.html
В Верхневолжье начали производить препарат для лечения COVID-19
В Верхневолжье начали производить препарат для лечения COVID-19
Производство лекарственного препарата, используемого в том числе при вспомогательном лечении коронавирусной инфекции стартовало в Тверской области, сообщает... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T12:43
2020-12-07T12:43
2020-12-07T12:43
тверская область
редкино
игорь руденя
тверская область
конаковский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576601339_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_20b283c41c88e9964af4704e485eceb1.jpg
ТВЕРЬ, 7 дек – РИА Новости. Производство лекарственного препарата, используемого в том числе при вспомогательном лечении коронавирусной инфекции стартовало в Тверской области, сообщает пресс-служба областного правительства.Линия по производству препарата запущена на предприятии, которое расположено в посёлке Редкино Конаковского района. Деятельность этого предприятия, по мнению губернатор области Игоря Рудени, отвечает приоритетам региональной экономики, развитию в регионе фармацевтического кластера.Производственная мощность новой линии составляет 100 тысяч флаконов в смену. Объем инвестиций, вложенных в запуск новой линии, составил 100 миллионов рублей.
https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587699817.html
редкино
тверская область
конаковский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576601339_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e293c6a92d39a8fe648625e196fdd042.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
редкино, игорь руденя, тверская область, конаковский район