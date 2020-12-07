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Тверская область
https://ria.ru/20201207/preparat-1587999760.html
В Верхневолжье начали производить препарат для лечения COVID-19
В Верхневолжье начали производить препарат для лечения COVID-19
Производство лекарственного препарата, используемого в том числе при вспомогательном лечении коронавирусной инфекции стартовало в Тверской области, сообщает... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T12:43
2020-12-07T12:43
тверская область
редкино
игорь руденя
тверская область
конаковский район
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ТВЕРЬ, 7 дек – РИА Новости. Производство лекарственного препарата, используемого в том числе при вспомогательном лечении коронавирусной инфекции стартовало в Тверской области, сообщает пресс-служба областного правительства.Линия по производству препарата запущена на предприятии, которое расположено в посёлке Редкино Конаковского района. Деятельность этого предприятия, по мнению губернатор области Игоря Рудени, отвечает приоритетам региональной экономики, развитию в регионе фармацевтического кластера.Производственная мощность новой линии составляет 100 тысяч флаконов в смену. Объем инвестиций, вложенных в запуск новой линии, составил 100 миллионов рублей.
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редкино
тверская область
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редкино, игорь руденя, тверская область, конаковский район

В Верхневолжье начали производить препарат для лечения COVID-19

12:43 07.12.2020
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПроизводство лекарств
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ТВЕРЬ, 7 дек – РИА Новости. Производство лекарственного препарата, используемого в том числе при вспомогательном лечении коронавирусной инфекции стартовало в Тверской области, сообщает пресс-служба областного правительства.
Линия по производству препарата запущена на предприятии, которое расположено в посёлке Редкино Конаковского района.
Деятельность этого предприятия, по мнению губернатор области Игоря Рудени, отвечает приоритетам региональной экономики, развитию в регионе фармацевтического кластера.
Производственная мощность новой линии составляет 100 тысяч флаконов в смену. Объем инвестиций, вложенных в запуск новой линии, составил 100 миллионов рублей.
Медицинский работник и пациент в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя в городе Новоалтайске - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 16:00Тверская область
В Верхневолжье студенты – медики активно помогают в борьбе с COVID-19
 
Тверская областьРедкиноИгорь РуденяТверская областьКонаковский район
 
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