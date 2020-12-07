В США рассказали о "предупреждении" для России
17:46 07.12.2020 (обновлено: 22:39 07.12.2020)
© Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Will HardyАмериканский ракетный эскадренный миноносец USS Donald Cook у берегов Греции
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Учения американского флота и союзников по НАТО в Черном море стали "предупреждением" для России, пишет The National Interest.
Авторы статьи отмечают, что проводившиеся маневры демонстрируют, что, несмотря на все внимание, которое уделяется возможной "китайской угрозе" в Тихом океане, сдерживание России остается одним из ключевых приоритетов Вашингтона.
Отмечается, что в маневрах принимали участие эсминец ВМС США Donald Cook, а также авиация американцев и их союзников.
Издание считает, что использование сочетания этих родов войск поможет НАТО проводить операции по наблюдению за российскими подлодками и другой активностью в море.
Эсминец ВВС США Donald Cook вошел в акваторию Черного моря 23 ноября и находился там до 4 декабря. Это уже седьмой заход американских кораблей в Черное море в 2020 году.
Ранее британские СМИ отметили, что действия американских военных у границ России могут грозить опасными последствиями, вплоть до третьей мировой войны. В частности, речь шла о маневрах Donald Cook и миноносца John McCain, которые нарушил российскую границу на юге Приморского края, в заливе Петра Великого. В ответ большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" вынес иностранцам предостережение, в том числе о возможности тарана.
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На фоне учений Donald Cook, в российском МИД выразили обеспокоенность наращиванием военных сил НАТО в Черном море, подчеркнув, что подобные действия расшатывают стабильность в регионе и вбивают клин между странами-соседями.
В конце ноября депутат Госдумы Александр Шерин призвал жестче реагировать на провокации у российских рубежей. В частности, он заявил, что при их нарушении можно стрелять в воздух два или три раза, если же это не поможет, то противника необходимо уничтожить.