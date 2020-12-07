https://ria.ru/20201207/predupredzhenie-1588073097.html

В США рассказали о "предупреждении" для России

В США рассказали о "предупреждении" для России

Учения американского флота и союзников по НАТО в Черном море стали "предупреждением" для России, пишет The National Interest. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T17:46

2020-12-07T17:46

2020-12-07T22:39

россия

александр шерин

черное море

ввс сша

военно-морские силы сша

госдума рф

приморский край

сша

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Учения американского флота и союзников по НАТО в Черном море стали "предупреждением" для России, пишет The National Interest.Авторы статьи отмечают, что проводившиеся маневры демонстрируют, что, несмотря на все внимание, которое уделяется возможной "китайской угрозе" в Тихом океане, сдерживание России остается одним из ключевых приоритетов Вашингтона.Отмечается, что в маневрах принимали участие эсминец ВМС США Donald Cook, а также авиация американцев и их союзников.Издание считает, что использование сочетания этих родов войск поможет НАТО проводить операции по наблюдению за российскими подлодками и другой активностью в море.Эсминец ВВС США Donald Cook вошел в акваторию Черного моря 23 ноября и находился там до 4 декабря. Это уже седьмой заход американских кораблей в Черное море в 2020 году. Ранее британские СМИ отметили, что действия американских военных у границ России могут грозить опасными последствиями, вплоть до третьей мировой войны. В частности, речь шла о маневрах Donald Cook и миноносца John McCain, которые нарушил российскую границу на юге Приморского края, в заливе Петра Великого. В ответ большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" вынес иностранцам предостережение, в том числе о возможности тарана.На фоне учений Donald Cook, в российском МИД выразили обеспокоенность наращиванием военных сил НАТО в Черном море, подчеркнув, что подобные действия расшатывают стабильность в регионе и вбивают клин между странами-соседями. В конце ноября депутат Госдумы Александр Шерин призвал жестче реагировать на провокации у российских рубежей. В частности, он заявил, что при их нарушении можно стрелять в воздух два или три раза, если же это не поможет, то противника необходимо уничтожить.

https://radiosputnik.ria.ru/20201124/granitsa-1586059796.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201124/samolet-1586089609.html

россия

черное море

приморский край

сша

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россия, александр шерин, черное море, ввс сша, военно-морские силы сша, госдума рф, приморский край, сша