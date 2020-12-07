https://ria.ru/20201207/prazdniki-1588044351.html

Россияне рассказали, где планируют провести новогодние каникулы

Россияне рассказали, где планируют провести новогодние каникулы

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, куда планируют поехать в новогодние праздники, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T19:48

2020-12-07T19:48

2020-12-07T19:48

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, куда планируют поехать в новогодние праздники, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1565 пользователей и выяснили, что большинство из них останутся дома в этом году.Эксперты отмечают, что в декабре по сравнению с сентябрем существенно выросла доля тех, кто отказывается от путешествия в зимние каникулы. Их число увеличилось с 52 до 72 процентов. В прошлом году провели праздничные выходные дома половина опрошенных.Уже купили билеты или путевки на Новый год 12 респондентов, восемь процентов планируют сделать это в ближайшее время, а четыре процента — будут бронировать поездку в самый последний момент. Столько пользователей не покупали билеты, так как планируют путешествие на собственном автомобиле.

https://ria.ru/20201207/murom-1587594519.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, коронавирус в россии, туризм, новости - туризм, новый год