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Россияне рассказали, где планируют провести новогодние каникулы
Россияне рассказали, где планируют провести новогодние каникулы
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, куда планируют поехать в новогодние праздники, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T19:48
2020-12-07T19:48
2020-12-07T19:48
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, куда планируют поехать в новогодние праздники, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1565 пользователей и выяснили, что большинство из них останутся дома в этом году.Эксперты отмечают, что в декабре по сравнению с сентябрем существенно выросла доля тех, кто отказывается от путешествия в зимние каникулы. Их число увеличилось с 52 до 72 процентов. В прошлом году провели праздничные выходные дома половина опрошенных.Уже купили билеты или путевки на Новый год 12 респондентов, восемь процентов планируют сделать это в ближайшее время, а четыре процента — будут бронировать поездку в самый последний момент. Столько пользователей не покупали билеты, так как планируют путешествие на собственном автомобиле.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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туристы, коронавирус в россии, туризм, новости - туризм, новый год
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, куда планируют поехать в новогодние праздники, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 1565 пользователей и выяснили, что большинство из них останутся дома в этом году.
Эксперты отмечают, что в декабре по сравнению с сентябрем существенно выросла доля тех, кто отказывается от путешествия в зимние каникулы. Их число увеличилось с 52 до 72 процентов. В прошлом году провели праздничные выходные дома половина опрошенных.
Уже купили билеты или путевки на Новый год 12 респондентов, восемь процентов планируют сделать это в ближайшее время, а четыре процента — будут бронировать поездку в самый последний момент. Столько пользователей не покупали билеты, так как планируют путешествие на собственном автомобиле.