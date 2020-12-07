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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201207/prazdniki-1587966023.html
Россиянам дали рекомендации на новогодние праздники
Россиянам дали рекомендации на новогодние праздники
Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники дома, по возможности на даче, от посещения любых мероприятий в закрытых помещениях, в том числе... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T10:09
2020-12-07T10:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники дома, по возможности на даче, от посещения любых мероприятий в закрытых помещениях, в том числе корпоративов, следует отказаться, сообщается на сайте ведомства."Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например, на даче. Во время пандемии COVID-19 следует придерживаться определенных несложных правил, которые помогут снизить риски инфицирования себя, своих близких, родственников и друзей. Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов",- говорится в сообщении.Массовые скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными, подчеркнули в ведомстве.Из-за распространения коронавирусной инфекции в этот период следует максимально ограничить контакты, не стоит часто ходить в гости и приглашать их к себе домой, особое внимание надо уделять социальной дистанции, уточняется в материале."Воздержитесь от поездок за границу. При планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий", - отметили в Роспотребнадзоре.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Россиянам дали рекомендации на новогодние праздники

10:09 07.12.2020
 
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкНовогоднее украшение центральных площадей и улиц Москвы
Новогоднее украшение центральных площадей и улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники дома, по возможности на даче, от посещения любых мероприятий в закрытых помещениях, в том числе корпоративов, следует отказаться, сообщается на сайте ведомства.
"Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например, на даче. Во время пандемии COVID-19 следует придерживаться определенных несложных правил, которые помогут снизить риски инфицирования себя, своих близких, родственников и друзей. Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов",- говорится в сообщении.
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Из-за распространения коронавирусной инфекции в этот период следует максимально ограничить контакты, не стоит часто ходить в гости и приглашать их к себе домой, особое внимание надо уделять социальной дистанции, уточняется в материале.
"Воздержитесь от поездок за границу. При планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий", - отметили в Роспотребнадзоре.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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