https://ria.ru/20201207/prazdniki-1587966023.html

Россиянам дали рекомендации на новогодние праздники

Россиянам дали рекомендации на новогодние праздники

Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники дома, по возможности на даче, от посещения любых мероприятий в закрытых помещениях, в том числе... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T10:09

2020-12-07T10:09

2020-12-07T10:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники дома, по возможности на даче, от посещения любых мероприятий в закрытых помещениях, в том числе корпоративов, следует отказаться, сообщается на сайте ведомства."Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например, на даче. Во время пандемии COVID-19 следует придерживаться определенных несложных правил, которые помогут снизить риски инфицирования себя, своих близких, родственников и друзей. Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов",- говорится в сообщении.Массовые скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными, подчеркнули в ведомстве.Из-за распространения коронавирусной инфекции в этот период следует максимально ограничить контакты, не стоит часто ходить в гости и приглашать их к себе домой, особое внимание надо уделять социальной дистанции, уточняется в материале."Воздержитесь от поездок за границу. При планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий", - отметили в Роспотребнадзоре.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201206/pogoda-1587927481.html

https://ria.ru/20201204/novyygod-1587597694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество