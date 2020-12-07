https://ria.ru/20201207/pravo-1587966180.html

ОП рекомендует расширить число имеющих право на суррогатное материнство

ОП рекомендует расширить число имеющих право на суррогатное материнство

Общественная палата РФ рекомендует прописать в законодательстве требования к иностранцам, планирующим становиться суррогатными матерями, прописать их права и... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T10:10

2020-12-07T10:10

2020-12-07T10:10

общество

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Общественная палата РФ рекомендует прописать в законодательстве требования к иностранцам, планирующим становиться суррогатными матерями, прописать их права и обязанности в отношении будущего ребенка, а также расширить категории российских граждан, имеющих право на участие в этой программе - соответствующие предложения, текст которых имеется в распоряжении РИА Новости, будут направлены в Федеральное Собрание и правительство РФ."Общественная палата РФ рекомендует Федеральному Собранию РФ совместно с правительством РФ рассмотреть возможность внесения в федеральное законодательство следующих изменений: установление в законодательстве требований к иностранным гражданам - генетическим родителям будущего ребенка, прав и обязанностей иностранных граждан в отношении ребенка, родившегося с применением суррогатного материнства, а также определение процедуры оформления органами ЗАГС и консульскими учреждениями прав иностранных граждан в отношении данного ребенка", - говорится в одобренных ОП РФ рекомендациях.Кроме того, в списке рекомендаций палаты - расширение категорий граждан, имеющих право на применение суррогатного материнства, и определение условий их участия в таких программах. Например, члены ОП РФ считают, что применение суррогатного материнства в исключительных случаях должно допускаться и по социальным показаниям.Члены палаты, обращая внимание на значительный рост смертности пациентов от онкологических заболеваний в молодом и среднем возрасте, считают важным на законодательном уровне закрепить возможность использования суррогатного материнства родителями умершего от рака пациента, осуществившего при жизни криоконсервацию биоматериала до начала противораковой терапии, для последующего воспитания генетически родных внуков. В органах ЗАГС они при этом должны быть зарегистрированы как дети.ОП РФ также считает необходимым определить понятия "оказание медицинской помощи с применением метода лечения бесплодия по программе суррогатного материнства" и "юридическое сопровождение программы суррогатного материнства".

https://ria.ru/20201119/bolnichnyy-1585347997.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/1587329465.html

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общество