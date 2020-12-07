https://ria.ru/20201207/pravo-1587966180.html
ОП рекомендует расширить число имеющих право на суррогатное материнство
ОП рекомендует расширить число имеющих право на суррогатное материнство
Общественная палата РФ рекомендует прописать в законодательстве требования к иностранцам, планирующим становиться суррогатными матерями, прописать их права и... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T10:10
2020-12-07T10:10
2020-12-07T10:10
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149089/76/1490897697_0:707:1364:1474_1920x0_80_0_0_dcdad9f872e23000f021dbf37bfdcd4b.jpg
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Общественная палата РФ рекомендует прописать в законодательстве требования к иностранцам, планирующим становиться суррогатными матерями, прописать их права и обязанности в отношении будущего ребенка, а также расширить категории российских граждан, имеющих право на участие в этой программе - соответствующие предложения, текст которых имеется в распоряжении РИА Новости, будут направлены в Федеральное Собрание и правительство РФ."Общественная палата РФ рекомендует Федеральному Собранию РФ совместно с правительством РФ рассмотреть возможность внесения в федеральное законодательство следующих изменений: установление в законодательстве требований к иностранным гражданам - генетическим родителям будущего ребенка, прав и обязанностей иностранных граждан в отношении ребенка, родившегося с применением суррогатного материнства, а также определение процедуры оформления органами ЗАГС и консульскими учреждениями прав иностранных граждан в отношении данного ребенка", - говорится в одобренных ОП РФ рекомендациях.Кроме того, в списке рекомендаций палаты - расширение категорий граждан, имеющих право на применение суррогатного материнства, и определение условий их участия в таких программах. Например, члены ОП РФ считают, что применение суррогатного материнства в исключительных случаях должно допускаться и по социальным показаниям.Члены палаты, обращая внимание на значительный рост смертности пациентов от онкологических заболеваний в молодом и среднем возрасте, считают важным на законодательном уровне закрепить возможность использования суррогатного материнства родителями умершего от рака пациента, осуществившего при жизни криоконсервацию биоматериала до начала противораковой терапии, для последующего воспитания генетически родных внуков. В органах ЗАГС они при этом должны быть зарегистрированы как дети.ОП РФ также считает необходимым определить понятия "оказание медицинской помощи с применением метода лечения бесплодия по программе суррогатного материнства" и "юридическое сопровождение программы суррогатного материнства".
https://ria.ru/20201119/bolnichnyy-1585347997.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201202/1587329465.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/149089/76/1490897697_0:580:1364:1602_1920x0_80_0_0_9e4a73fb090e0b32fc79a54a98b8dfd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Общественная палата РФ рекомендует прописать в законодательстве требования к иностранцам, планирующим становиться суррогатными матерями, прописать их права и обязанности в отношении будущего ребенка, а также расширить категории российских граждан, имеющих право на участие в этой программе - соответствующие предложения, текст которых имеется в распоряжении РИА Новости, будут направлены в Федеральное Собрание и правительство РФ.
"Общественная палата РФ рекомендует Федеральному Собранию РФ совместно с правительством РФ рассмотреть возможность внесения в федеральное законодательство следующих изменений: установление в законодательстве требований к иностранным гражданам - генетическим родителям будущего ребенка, прав и обязанностей иностранных граждан в отношении ребенка, родившегося с применением суррогатного материнства, а также определение процедуры оформления органами ЗАГС и консульскими учреждениями прав иностранных граждан в отношении данного ребенка", - говорится в одобренных ОП РФ рекомендациях.
Кроме того, в списке рекомендаций палаты - расширение категорий граждан, имеющих право на применение суррогатного материнства, и определение условий их участия в таких программах. Например, члены ОП РФ считают, что применение суррогатного материнства в исключительных случаях должно допускаться и по социальным показаниям.
"Речь идет прежде всего о случаях, когда при наличии криоконсервированных эмбрионов их генетическая мать скончалась, а их генетический отец изъявляет желание завершить начатую программу ВРТ рождением собственного ребенка", - отмечается в предложениях ОП РФ.
Члены палаты, обращая внимание на значительный рост смертности пациентов от онкологических заболеваний в молодом и среднем возрасте, считают важным на законодательном уровне закрепить возможность использования суррогатного материнства родителями умершего от рака пациента, осуществившего при жизни криоконсервацию биоматериала до начала противораковой терапии, для последующего воспитания генетически родных внуков. В органах ЗАГС они при этом должны быть зарегистрированы как дети.
"Во всех такого рода ситуациях решение о возможности применения суррогатного материнства мог бы принимать орган опеки и попечительства", - указано в рекомендациях.
ОП РФ также считает необходимым определить понятия "оказание медицинской помощи с применением метода лечения бесплодия по программе суррогатного материнства" и "юридическое сопровождение программы суррогатного материнства".
"Закрепление процедуры заблаговременной (до рождения ребенка) передачи органам записи актов гражданского состояния сведений о применении программы суррогатного материнства с целью исключения возможности злоупотреблений со стороны генетических родителей и суррогатных матерей", - прописано в рекомендациях ОП РФ.