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Эксперт оценил сроки завершения строительства "Северного потока — 2"
Эксперт оценил сроки завершения строительства "Северного потока — 2"
Завершение строительства "Северного потока 2" потребует нескольких месяцев, затем еще будет нужно время на пусконаладку, прокомментировал РИА Новости замглавы... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T13:41
2020-12-07T13:42
allseas
северный поток — 2
алексей гривач
фонд национальной энергетической безопасности
газпром
сша
калининград
украина
экономика
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Завершение строительства "Северного потока 2" потребует нескольких месяцев, затем еще будет нужно время на пусконаладку, прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.На низком стартеВ субботу Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) сообщило, что с 5 по 31 декабря якорный трубоукладчик "Фортуна" будет проводить работы по "трубопроводу" в южной части Балтийского моря в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер. При этом оператор "Северного потока 2", компания Nord Stream 2 AG, ранее анонсировал возобновление работ по укладке труб в декабре: в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием.Этим требованиям как раз отвечает судно "Фортуна", которое считается одним из возможных вариантов достройки "Северного потока 2" наряду с трубоукладчиком "Академик Черский" с системой динамического позиционирования. "Газпром", единственный акционер Nord Stream 2 AG, официально не сообщал, какие суда будет использовать для завершения строительства газопровода, приостановленного в конце 2019 года санкциями США.В этот же день, 5 декабря, стоявший с конца сентября в немецком Висмаре трубоукладчик "Фортуна" покинул порт и отправился на северо-восток, конечной точкой маршрута в системе позиционирования судов MarineTraffic указывался порт Росток в Германии (недостроенная часть "Северного потока 2 " находится восточнее). Однако затем судно остановилось и развернулось обратно по направлению к Висмару, а потом и вовсе остановилось.Также 5 декабря трубоукладчик "Академик Черский" завершил путь из Калининграда по направлению к точке, где расположена недостроенная часть "Северного потока 2" и остановился ниже нее - под датским островом Борнхольм у вод Польши. С тех пор уже несколько раз к нему подплывали российские суда снабжения "Иван Сидоренко", "Умка", "Финвал".По мнению Гривача, стоянка судов может быть связана как с погодными условиями, так и финальными приготовлению к непосредственной укладке труб. "Но работы по строительству возобновляются, и это, выражаясь языком американских пропагандистов, "маленький шаг" для проекта, но "гигантский скачок" для всей инфраструктуры энергетической безопасности России и Европы", - заключил он."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
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allseas, северный поток — 2, алексей гривач, фонд национальной энергетической безопасности, газпром, сша, калининград, украина, экономика

Эксперт оценил сроки завершения строительства "Северного потока — 2"

13:41 07.12.2020 (обновлено: 13:42 07.12.2020)
 
© Фото : @NordStream2/TwitterСтроительство газопровода "Северный поток - 2"
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Фото : @NordStream2/Twitter
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Завершение строительства "Северного потока 2" потребует нескольких месяцев, затем еще будет нужно время на пусконаладку, прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
"Само строительство потребует несколько месяцев. Также несколько месяцев занимают испытания и пусконаладка. Но многое зависит от целого ряда внешних факторов - от погоды до необходимости преодолевать санкционные ограничения", - сказал эксперт.

На низком старте

В субботу Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) сообщило, что с 5 по 31 декабря якорный трубоукладчик "Фортуна" будет проводить работы по "трубопроводу" в южной части Балтийского моря в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер. При этом оператор "Северного потока 2", компания Nord Stream 2 AG, ранее анонсировал возобновление работ по укладке труб в декабре: в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием.
Этим требованиям как раз отвечает судно "Фортуна", которое считается одним из возможных вариантов достройки "Северного потока 2" наряду с трубоукладчиком "Академик Черский" с системой динамического позиционирования. "Газпром", единственный акционер Nord Stream 2 AG, официально не сообщал, какие суда будет использовать для завершения строительства газопровода, приостановленного в конце 2019 года санкциями США.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 10:11
"Академик Черский" прибыл к недостроенному участку "Северного потока-2"
В этот же день, 5 декабря, стоявший с конца сентября в немецком Висмаре трубоукладчик "Фортуна" покинул порт и отправился на северо-восток, конечной точкой маршрута в системе позиционирования судов MarineTraffic указывался порт Росток в Германии (недостроенная часть "Северного потока 2 " находится восточнее). Однако затем судно остановилось и развернулось обратно по направлению к Висмару, а потом и вовсе остановилось.
Также 5 декабря трубоукладчик "Академик Черский" завершил путь из Калининграда по направлению к точке, где расположена недостроенная часть "Северного потока 2" и остановился ниже нее - под датским островом Борнхольм у вод Польши. С тех пор уже несколько раз к нему подплывали российские суда снабжения "Иван Сидоренко", "Умка", "Финвал".
По мнению Гривача, стоянка судов может быть связана как с погодными условиями, так и финальными приготовлению к непосредственной укладке труб. "Но работы по строительству возобновляются, и это, выражаясь языком американских пропагандистов, "маленький шаг" для проекта, но "гигантский скачок" для всей инфраструктуры энергетической безопасности России и Европы", - заключил он.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
AllseasСеверный поток — 2Алексей ГривачФонд национальной энергетической безопасностиГазпромСШАКалининградУкраинаЭкономика
 
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