https://ria.ru/20201207/posolstvo-1588122212.html

Партия Санду опротестовала отказ парламента передать землю посольству США

Партия Санду опротестовала отказ парламента передать землю посольству США

Депутат от партии "Действие и солидарность", которой руководит избранный президент Молдавии Майя Санду, Дмитрий Алайба сообщил, что обратился в Конституционный... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T23:19

2020-12-07T23:19

2020-12-07T23:19

майя санду

молдавия

кишинев

сша

в мире

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КИШИНЕВ, 7 дек – РИА Новости. Депутат от партии "Действие и солидарность", которой руководит избранный президент Молдавии Майя Санду, Дмитрий Алайба сообщил, что обратился в Конституционный суд из-за отказа парламента передать территорию бывшего республиканского стадиона посольству США.Ранее представители США выразили намерение приобрести землю бывшего республиканского стадиона. Правительство Молдавии и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум о приобретении имущества для строительства нового здания американского посольства в Кишиневе. Парламент Молдавии в октябре 2018 года одобрил передачу территории дипломатам. Президент Молдавии Игорь Додон вернул законопроект на рассмотрение в парламент, за что был временно отправлен в отставку, вместо него тогда документ подписал глава парламента Андриан Канду. В четверг парламент аннулировал передачу территории представителям США."Вчера я обратился в Конституционный суд из-за закона, принятого партией "Шор" и Партией социалистов в двух чтениях, против отчуждения территории бывшего республиканского стадиона. Коалиция социалистов и партии "Шор", принимая этот закон, нарушила, по моему мнению, минимум четыре положения конституции", - написал Алайба в понедельник на своей странице в Facebook.Депутат заявил, что речь идет не о геополитике и не "лоббировании интересов США", а о верховенстве закона.Ранее о готовности опротестовать этот закон в Конституционном суде сообщила партия "Платформа "Достоинство и правда". Еще одно обращение в КС готовит Демпартия Молдавии.Республиканский стадион был построен в столице Молдавии в 1952 году. В 2007 году его разрушили, поскольку он больше не соответствовал критериям, необходимым для проведения матчей.

https://ria.ru/20201207/moldaviya-1588075197.html

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майя санду, молдавия, кишинев, сша, в мире