Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201207/posol-1588094077.html
Тихановская призвала США назначить посла в Белоруссии
Тихановская призвала США назначить посла в Белоруссии
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала США назначить посла в Белоруссии, но избежать церемонии вручения РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T19:43
2020-12-07T19:43
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
атлантический совет
минск
белоруссия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578674609_0:349:3019:2047_1920x0_80_0_0_42c0b5ccc33eb43c3fc0f950ea4a7c0d.jpg
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала США назначить посла в Белоруссии, но избежать церемонии вручения верительных грамот президенту страны Александру Лукашенко, которого оппозиция не признает.В сентябре комитет сената США по международным делам утвердил кандидатуру замгоссекретаря Джули Фишер на должность посла в Белоруссии. Теперь кандидатуру Фишер должен одобрить полный состав сената. США и Белоруссия взаимно отозвали послов в 2008 году, сейчас посольства возглавляют временные поверенные."Мы бы приветствовали решение США выдвинуть кандидатуру посла в Белоруссии. Критически важно иметь дипломатического представителя, который будет фокусироваться на Белоруссии, вместе с тем, мы призываем не вручать верительные грамоты Лукашенко. Важно помнить, что он нелегитимный президент и предоставление ему верительных грамот легитимизирует его и пошлет неверный сигнал белорусскому народу", - сказала Тихановская, выступая по видеосвязи в Атлантическом совете.Отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины, в том числе активизировались визиты высокопоставленных американских чиновников в Белоруссию. Но после выборов в Белоруссии США выступили с их критикой, заявив, что у президента Александра Лукашенко нет легитимности, и призвав к проведению новых выборов.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.
https://ria.ru/20201207/tikhanovskaya-1588076543.html
https://ria.ru/20201207/sanktsii-1588089686.html
минск
белоруссия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578674609_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e294b655e6c8bb2876329ae89bbf3583.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, атлантический совет , минск, белоруссия, сша, в мире

Тихановская призвала США назначить посла в Белоруссии

19:43 07.12.2020
 
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала США назначить посла в Белоруссии, но избежать церемонии вручения верительных грамот президенту страны Александру Лукашенко, которого оппозиция не признает.
В сентябре комитет сената США по международным делам утвердил кандидатуру замгоссекретаря Джули Фишер на должность посла в Белоруссии. Теперь кандидатуру Фишер должен одобрить полный состав сената. США и Белоруссия взаимно отозвали послов в 2008 году, сейчас посольства возглавляют временные поверенные.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 17:58Протесты в Белоруссии
Тихановская рассказала, сколько хочет руководить Белоруссией
"Мы бы приветствовали решение США выдвинуть кандидатуру посла в Белоруссии. Критически важно иметь дипломатического представителя, который будет фокусироваться на Белоруссии, вместе с тем, мы призываем не вручать верительные грамоты Лукашенко. Важно помнить, что он нелегитимный президент и предоставление ему верительных грамот легитимизирует его и пошлет неверный сигнал белорусскому народу", - сказала Тихановская, выступая по видеосвязи в Атлантическом совете.
Отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины, в том числе активизировались визиты высокопоставленных американских чиновников в Белоруссию. Но после выборов в Белоруссии США выступили с их критикой, заявив, что у президента Александра Лукашенко нет легитимности, и призвав к проведению новых выборов.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 19:10Протесты в Белоруссии
Боррель рассказал о работе над новым пакетом санкций ЕС по Белоруссии
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоАтлантический советМинскБелоруссияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19WP: Pfizer заявила о нехватке вакцины от COVID-19 для США
09:18Крымский сенатор оценил заявление шведского бизнесмена о полуострове
09:16Названы самые популярные у россиян в 2020 году породы кошек
09:13В США умер впервые преодолевший скорость звука пилот
09:10Число ушедших на карантин российских школ выросло до 92
09:09Названы самые популярные электронные и аудиокниги у россиян в 2020 году
09:06МВД добавило новое основание для отказа в сдаче экзамена на права
09:04В Москве число вылечившихся от COVID-19 пациентов превысило полмиллиона
09:02Бастрыкин оценил ситуацию с возмещением ущерба от коррупции
09:00В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана
09:00Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
08:24Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
08:21Источник сообщил о переносе второго полета Ил-112В на февраль
Лента новостейМолния