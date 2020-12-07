https://ria.ru/20201207/posol-1588094077.html

Тихановская призвала США назначить посла в Белоруссии

Тихановская призвала США назначить посла в Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала США назначить посла в Белоруссии, но избежать церемонии вручения РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T19:43

2020-12-07T19:43

2020-12-07T19:43

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

атлантический совет

минск

белоруссия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала США назначить посла в Белоруссии, но избежать церемонии вручения верительных грамот президенту страны Александру Лукашенко, которого оппозиция не признает.В сентябре комитет сената США по международным делам утвердил кандидатуру замгоссекретаря Джули Фишер на должность посла в Белоруссии. Теперь кандидатуру Фишер должен одобрить полный состав сената. США и Белоруссия взаимно отозвали послов в 2008 году, сейчас посольства возглавляют временные поверенные."Мы бы приветствовали решение США выдвинуть кандидатуру посла в Белоруссии. Критически важно иметь дипломатического представителя, который будет фокусироваться на Белоруссии, вместе с тем, мы призываем не вручать верительные грамоты Лукашенко. Важно помнить, что он нелегитимный президент и предоставление ему верительных грамот легитимизирует его и пошлет неверный сигнал белорусскому народу", - сказала Тихановская, выступая по видеосвязи в Атлантическом совете.Отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины, в том числе активизировались визиты высокопоставленных американских чиновников в Белоруссию. Но после выборов в Белоруссии США выступили с их критикой, заявив, что у президента Александра Лукашенко нет легитимности, и призвав к проведению новых выборов.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.

https://ria.ru/20201207/tikhanovskaya-1588076543.html

https://ria.ru/20201207/sanktsii-1588089686.html

минск

белоруссия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, атлантический совет , минск, белоруссия, сша, в мире