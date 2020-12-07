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Прокуратура не утвердила обвинение против бывшего вице-мэра Сочи
Прокуратура не утвердила обвинение против бывшего вице-мэра Сочи
Прокуратура не утвердила обвинительное заключение по делу в отношении бывшего вице-мэра Сочи Ивана Бомберга о превышении полномочий и направила дело на... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T10:17
2020-12-07T10:17
генеральная прокуратура рф
сочи
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 7 дек - РИА Новости. Прокуратура не утвердила обвинительное заключение по делу в отношении бывшего вице-мэра Сочи Ивана Бомберга о превышении полномочий и направила дело на дорасследование, сообщил РИА Новости представитель краевого ведомства.Следственный комитет в ноябре завершил расследование уголовного дела в отношение бывшего вице-мэра Сочи Ивана Бомберга по статье "Превышение должностных полномочий" и направил обвинительное заключение в Генпрокуратуру. Позже дело было передано в прокуратуру Краснодарского края. В региональном ведомстве обвинительное заключение не утвердили.Как ранее заявляла защита Бомберга, он не признает своей вины. По словам адвоката Натальи Митусовой, уголовное дело было возбуждено из-за того, что в 2018 году Бомберг, будучи вице-мэром Сочи, выдал одному из застройщиков разрешение на строительство многоквартирных жилых домов, по мнению следствия, незаконно, так как на земельных участках проходит охранная зона линий ЛЭП-110. По ее словам, в ходе предварительного следствия было установлено, что ЛЭП-110 на этом земельном участке никогда не было, соответственно, охранная зона не устанавливалась. Митусова поясняла, что сведения о ЛЭП могли появиться в 2009 году, когда утверждались правила землепользования и застройки и на указанных участках предусматривалось строительство объектов к Олимпиаде, однако затем проектное решение, вероятно, было изменено, а сведения являются устаревшими.В 2018 году ряд высокопоставленных чиновников в Сочи были задержаны по подозрению в коррупции и превышении должностных полномочий. Среди них были вице-мэр Иван Бомберг, Юрий Рыков, Мугдин Чермит, а также глава департамента архитектуры Владимир Малов и директор водоканала Сергей Винарский. В среду суд в Сочи приговорил Чермита к 2 годам и трем месяцам колонии-поселения. Винарскому суд назначил наказание в виде 1 года и пяти месяцев колонии.
https://ria.ru/20201201/vzyatki-1587141223.html
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генеральная прокуратура рф, сочи, краснодарский край, происшествия

Прокуратура не утвердила обвинение против бывшего вице-мэра Сочи

10:17 07.12.2020
 
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
СОЧИ, 7 дек - РИА Новости. Прокуратура не утвердила обвинительное заключение по делу в отношении бывшего вице-мэра Сочи Ивана Бомберга о превышении полномочий и направила дело на дорасследование, сообщил РИА Новости представитель краевого ведомства.
Следственный комитет в ноябре завершил расследование уголовного дела в отношение бывшего вице-мэра Сочи Ивана Бомберга по статье "Превышение должностных полномочий" и направил обвинительное заключение в Генпрокуратуру. Позже дело было передано в прокуратуру Краснодарского края. В региональном ведомстве обвинительное заключение не утвердили.
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"Да, (дело) вернули на дополнительное расследование, так как выявлены нарушения, препятствующие направлению уголовного дела в суд", - пояснил представитель ведомства.
Как ранее заявляла защита Бомберга, он не признает своей вины. По словам адвоката Натальи Митусовой, уголовное дело было возбуждено из-за того, что в 2018 году Бомберг, будучи вице-мэром Сочи, выдал одному из застройщиков разрешение на строительство многоквартирных жилых домов, по мнению следствия, незаконно, так как на земельных участках проходит охранная зона линий ЛЭП-110. По ее словам, в ходе предварительного следствия было установлено, что ЛЭП-110 на этом земельном участке никогда не было, соответственно, охранная зона не устанавливалась. Митусова поясняла, что сведения о ЛЭП могли появиться в 2009 году, когда утверждались правила землепользования и застройки и на указанных участках предусматривалось строительство объектов к Олимпиаде, однако затем проектное решение, вероятно, было изменено, а сведения являются устаревшими.
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