https://ria.ru/20201207/polnomochiya-1587967608.html

Прокуратура не утвердила обвинение против бывшего вице-мэра Сочи

Прокуратура не утвердила обвинение против бывшего вице-мэра Сочи

Прокуратура не утвердила обвинительное заключение по делу в отношении бывшего вице-мэра Сочи Ивана Бомберга о превышении полномочий и направила дело на... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T10:17

2020-12-07T10:17

2020-12-07T10:17

генеральная прокуратура рф

сочи

краснодарский край

происшествия

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СОЧИ, 7 дек - РИА Новости. Прокуратура не утвердила обвинительное заключение по делу в отношении бывшего вице-мэра Сочи Ивана Бомберга о превышении полномочий и направила дело на дорасследование, сообщил РИА Новости представитель краевого ведомства.Следственный комитет в ноябре завершил расследование уголовного дела в отношение бывшего вице-мэра Сочи Ивана Бомберга по статье "Превышение должностных полномочий" и направил обвинительное заключение в Генпрокуратуру. Позже дело было передано в прокуратуру Краснодарского края. В региональном ведомстве обвинительное заключение не утвердили.Как ранее заявляла защита Бомберга, он не признает своей вины. По словам адвоката Натальи Митусовой, уголовное дело было возбуждено из-за того, что в 2018 году Бомберг, будучи вице-мэром Сочи, выдал одному из застройщиков разрешение на строительство многоквартирных жилых домов, по мнению следствия, незаконно, так как на земельных участках проходит охранная зона линий ЛЭП-110. По ее словам, в ходе предварительного следствия было установлено, что ЛЭП-110 на этом земельном участке никогда не было, соответственно, охранная зона не устанавливалась. Митусова поясняла, что сведения о ЛЭП могли появиться в 2009 году, когда утверждались правила землепользования и застройки и на указанных участках предусматривалось строительство объектов к Олимпиаде, однако затем проектное решение, вероятно, было изменено, а сведения являются устаревшими.В 2018 году ряд высокопоставленных чиновников в Сочи были задержаны по подозрению в коррупции и превышении должностных полномочий. Среди них были вице-мэр Иван Бомберг, Юрий Рыков, Мугдин Чермит, а также глава департамента архитектуры Владимир Малов и директор водоканала Сергей Винарский. В среду суд в Сочи приговорил Чермита к 2 годам и трем месяцам колонии-поселения. Винарскому суд назначил наказание в виде 1 года и пяти месяцев колонии.

https://ria.ru/20201201/vzyatki-1587141223.html

https://ria.ru/20201206/butyrka-1587912950.html

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генеральная прокуратура рф, сочи, краснодарский край, происшествия