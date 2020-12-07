https://ria.ru/20201207/pokhorony-1588048528.html

Семья блогера Reeflay поможет с похоронами родственникам девушки

Семья блогера Reeflay поможет с похоронами родственникам девушки

Семья блогера Reeflay поможет с организацией похорон девушки, погибшей во время его прямой трансляции на YouTube, заявил РИА Новости адвокат обвиняемого Евгений РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T16:00

2020-12-07T16:00

2020-12-07T16:00

youtube

происшествия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Семья блогера Reeflay поможет с организацией похорон девушки, погибшей во время его прямой трансляции на YouTube, заявил РИА Новости адвокат обвиняемого Евгений Кулагин."Я разговаривал с двоюродной сестрой Валентины. Она хочет захоронить тело. Мать Станислава связалась с этой родственницей, уже решен вопрос, что они ей помогут. И родственница с благодарностью эту помощь примет. Ситуация между ними не конфликтная", - сказал Кулагин.Он уточнил, что фамилия блогера - Решетняк, а не Решетников, как ранее писали все СМИ.В ходе стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть девушки.По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтёки и субдуральная гематома.Согласно видеозаписи стрима, опубликованной в YouTube, молодой человек пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Блогер плакал и винил себя в смерти девушки, но останавливать трансляцию не стал. Все это время мертвая девушка находилась в кадре, а стример, предположительно, выпивал.Раменский суд отправил блогера в СИЗО на два месяца по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Максимальная санкция по этой статье - 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20201206/strimery-1587838190.html

https://ria.ru/20201119/vecherinka-1585273158.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, происшествия