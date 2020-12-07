Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201207/pokhorony-1588048528.html
Семья блогера Reeflay поможет с похоронами родственникам девушки
Семья блогера Reeflay поможет с похоронами родственникам девушки
Семья блогера Reeflay поможет с организацией похорон девушки, погибшей во время его прямой трансляции на YouTube, заявил РИА Новости адвокат обвиняемого Евгений РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T16:00
2020-12-07T16:00
youtube
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587731137_25:0:1429:790_1920x0_80_0_0_cce726dcad9d4c57c0df41a884bc41b7.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Семья блогера Reeflay поможет с организацией похорон девушки, погибшей во время его прямой трансляции на YouTube, заявил РИА Новости адвокат обвиняемого Евгений Кулагин."Я разговаривал с двоюродной сестрой Валентины. Она хочет захоронить тело. Мать Станислава связалась с этой родственницей, уже решен вопрос, что они ей помогут. И родственница с благодарностью эту помощь примет. Ситуация между ними не конфликтная", - сказал Кулагин.Он уточнил, что фамилия блогера - Решетняк, а не Решетников, как ранее писали все СМИ.В ходе стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть девушки.По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтёки и субдуральная гематома.Согласно видеозаписи стрима, опубликованной в YouTube, молодой человек пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Блогер плакал и винил себя в смерти девушки, но останавливать трансляцию не стал. Все это время мертвая девушка находилась в кадре, а стример, предположительно, выпивал.Раменский суд отправил блогера в СИЗО на два месяца по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Максимальная санкция по этой статье - 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20201206/strimery-1587838190.html
https://ria.ru/20201119/vecherinka-1585273158.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587731137_572:140:1429:783_1920x0_80_0_0_aef6d61ffeef63ae03a5aafe08a806ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
youtube, происшествия

Семья блогера Reeflay поможет с похоронами родственникам девушки

16:00 07.12.2020
 
© Следственный комитет Российской ФедерацииСкриншот видео с допроса стримера Стаса Reeflay
Скриншот видео с допроса стримера Стаса Reeflay - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Следственный комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Семья блогера Reeflay поможет с организацией похорон девушки, погибшей во время его прямой трансляции на YouTube, заявил РИА Новости адвокат обвиняемого Евгений Кулагин.
"Я разговаривал с двоюродной сестрой Валентины. Она хочет захоронить тело. Мать Станислава связалась с этой родственницей, уже решен вопрос, что они ей помогут. И родственница с благодарностью эту помощь примет. Ситуация между ними не конфликтная", - сказал Кулагин.
Он уточнил, что фамилия блогера - Решетняк, а не Решетников, как ранее писали все СМИ.
В ходе стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть девушки.
Кадр стрима блогера Станислава Решетникова (Reeflay) - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря, 08:00
Плюют в лицо, избивают. Как блогеры зарабатывают на унижениях в онлайне
По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтёки и субдуральная гематома.
Согласно видеозаписи стрима, опубликованной в YouTube, молодой человек пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Блогер плакал и винил себя в смерти девушки, но останавливать трансляцию не стал. Все это время мертвая девушка находилась в кадре, а стример, предположительно, выпивал.
Раменский суд отправил блогера в СИЗО на два месяца по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Максимальная санкция по этой статье - 15 лет лишения свободы.
Сториз из инстаграма Екатерины Диденко от 1 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 01:54
Овдовевшая из-за сухого льда Диденко запланировала вечеринку с бассейном
 
YouTubeПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19WP: Pfizer заявила о нехватке вакцины от COVID-19 для США
09:18Крымский сенатор оценил заявление шведского бизнесмена о полуострове
09:16Названы самые популярные у россиян в 2020 году породы кошек
09:13В США умер впервые преодолевший скорость звука пилот
09:10Число ушедших на карантин российских школ выросло до 92
09:09Названы самые популярные электронные и аудиокниги у россиян в 2020 году
09:06МВД добавило новое основание для отказа в сдаче экзамена на права
09:04В Москве число вылечившихся от COVID-19 пациентов превысило полмиллиона
09:02Бастрыкин оценил ситуацию с возмещением ущерба от коррупции
09:00В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана
09:00Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
08:24Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
08:21Источник сообщил о переносе второго полета Ил-112В на февраль
Лента новостейМолния