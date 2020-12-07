https://ria.ru/20201207/pogoda-1587995216.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе
Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе
Морозная погода без осадков ожидается на этой неделе в Москве, давление в первой половине недели останется высоким, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T12:26
2020-12-07T12:26
2020-12-07T12:26
татьяна позднякова
погода
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156290/05/1562900507_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44a53ec8d1a35a5eec90a210818518b0.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Морозная погода без осадков ожидается на этой неделе в Москве, давление в первой половине недели останется высоким, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Довольно устойчивая погода будет. Погоду будет определять антициклон, поэтому будет преобладать либо малооблачная погода, либо развиваться к концу недели перемеченная облачность. Осадков всю неделю не ожидается. Сегодня и завтра максимальная температура в городе минус 2 - минус 4, по области до 7 градусов мороза. Ночная температура на протяжении всей недели в городе минус 9 - минус 11, по области от минус 8 до минус 13 градусов", - рассказала Позднякова.По ее словам, начиная с середины недели температура в городе будет на пару градусов ниже климатической нормы."Атмосферное давление высокое, наиболее высокое сегодня и 8 числа, потом оно начнет постепенно понижаться, антициклон с запада будет подтачивать атлантический циклон, но пока что очень осторожно", - добавила синоптик.
https://radiosputnik.ria.ru/20201206/pogoda-1587927481.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156290/05/1562900507_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2afa6a475c077294cfb35711a4251b57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна позднякова, погода, москва, общество
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Морозная погода без осадков ожидается на этой неделе в Москве
, давление в первой половине недели останется высоким, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова
.
"Довольно устойчивая погода будет. Погоду будет определять антициклон, поэтому будет преобладать либо малооблачная погода, либо развиваться к концу недели перемеченная облачность. Осадков всю неделю не ожидается. Сегодня и завтра максимальная температура в городе минус 2 - минус 4, по области до 7 градусов мороза. Ночная температура на протяжении всей недели в городе минус 9 - минус 11, по области от минус 8 до минус 13 градусов", - рассказала Позднякова.
По ее словам, начиная с середины недели температура в городе будет на пару градусов ниже климатической нормы.
"Атмосферное давление высокое, наиболее высокое сегодня и 8 числа, потом оно начнет постепенно понижаться, антициклон с запада будет подтачивать атлантический циклон, но пока что очень осторожно", - добавила синоптик.