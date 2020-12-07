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Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе
Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе
Морозная погода без осадков ожидается на этой неделе в Москве, давление в первой половине недели останется высоким, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T12:26
2020-12-07T12:26
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Морозная погода без осадков ожидается на этой неделе в Москве, давление в первой половине недели останется высоким, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Довольно устойчивая погода будет. Погоду будет определять антициклон, поэтому будет преобладать либо малооблачная погода, либо развиваться к концу недели перемеченная облачность. Осадков всю неделю не ожидается. Сегодня и завтра максимальная температура в городе минус 2 - минус 4, по области до 7 градусов мороза. Ночная температура на протяжении всей недели в городе минус 9 - минус 11, по области от минус 8 до минус 13 градусов", - рассказала Позднякова.По ее словам, начиная с середины недели температура в городе будет на пару градусов ниже климатической нормы."Атмосферное давление высокое, наиболее высокое сегодня и 8 числа, потом оно начнет постепенно понижаться, антициклон с запада будет подтачивать атлантический циклон, но пока что очень осторожно", - добавила синоптик.
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татьяна позднякова, погода, москва, общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

12:26 07.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвтомобили на Садовом кольце в Москве
Автомобили на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Морозная погода без осадков ожидается на этой неделе в Москве, давление в первой половине недели останется высоким, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Довольно устойчивая погода будет. Погоду будет определять антициклон, поэтому будет преобладать либо малооблачная погода, либо развиваться к концу недели перемеченная облачность. Осадков всю неделю не ожидается. Сегодня и завтра максимальная температура в городе минус 2 - минус 4, по области до 7 градусов мороза. Ночная температура на протяжении всей недели в городе минус 9 - минус 11, по области от минус 8 до минус 13 градусов", - рассказала Позднякова.
По ее словам, начиная с середины недели температура в городе будет на пару градусов ниже климатической нормы.
"Атмосферное давление высокое, наиболее высокое сегодня и 8 числа, потом оно начнет постепенно понижаться, антициклон с запада будет подтачивать атлантический циклон, но пока что очень осторожно", - добавила синоптик.
Предновогодний Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря, 20:06
Синоптики рассказали россиянам о погоде в Новый год
 
Татьяна ПоздняковаПогодаМоскваОбщество
 
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