https://ria.ru/20201207/pogoda-1587995216.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

Морозная погода без осадков ожидается на этой неделе в Москве, давление в первой половине недели останется высоким, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T12:26

2020-12-07T12:26

2020-12-07T12:26

татьяна позднякова

погода

москва

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Морозная погода без осадков ожидается на этой неделе в Москве, давление в первой половине недели останется высоким, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Довольно устойчивая погода будет. Погоду будет определять антициклон, поэтому будет преобладать либо малооблачная погода, либо развиваться к концу недели перемеченная облачность. Осадков всю неделю не ожидается. Сегодня и завтра максимальная температура в городе минус 2 - минус 4, по области до 7 градусов мороза. Ночная температура на протяжении всей недели в городе минус 9 - минус 11, по области от минус 8 до минус 13 градусов", - рассказала Позднякова.По ее словам, начиная с середины недели температура в городе будет на пару градусов ниже климатической нормы."Атмосферное давление высокое, наиболее высокое сегодня и 8 числа, потом оно начнет постепенно понижаться, антициклон с запада будет подтачивать атлантический циклон, но пока что очень осторожно", - добавила синоптик.

https://radiosputnik.ria.ru/20201206/pogoda-1587927481.html

москва

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татьяна позднякова, погода, москва, общество