https://ria.ru/20201207/pogoda-1587953293.html

В Москве прошедшая ночь стала самой холодной с начала зимы

В Москве прошедшая ночь стала самой холодной с начала зимы

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура опустилась до минус 8,9 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T08:17

2020-12-07T08:17

2020-12-07T08:18

александр синенков

погода

центр "фобос"

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585299457_543:0:2945:1351_1400x0_80_0_0_4c859da60c189fd2d196768c993fdbbc.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура опустилась до минус 8,9 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Уже можно говорить, что как минимум на 0,1 градуса холоднее, чем вчера, когда минимальная температура была минус 8,8. Сегодня только за шесть часов минимальная минус 8,9", - сообщил Синенков.Синоптик уточнил, что температура в течение дня будет ещё опускаться за счёт позднего восхода солнца и облачности.

https://ria.ru/20201207/antitsiklon-1587941468.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр синенков, погода, центр "фобос", москва, общество