https://ria.ru/20201207/pogoda-1587953293.html
В Москве прошедшая ночь стала самой холодной с начала зимы
В Москве прошедшая ночь стала самой холодной с начала зимы
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура опустилась до минус 8,9 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T08:17
2020-12-07T08:17
2020-12-07T08:18
александр синенков
погода
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура опустилась до минус 8,9 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Уже можно говорить, что как минимум на 0,1 градуса холоднее, чем вчера, когда минимальная температура была минус 8,8. Сегодня только за шесть часов минимальная минус 8,9", - сообщил Синенков.Синоптик уточнил, что температура в течение дня будет ещё опускаться за счёт позднего восхода солнца и облачности.
https://ria.ru/20201207/antitsiklon-1587941468.html
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александр синенков, погода, центр "фобос", москва, общество