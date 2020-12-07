https://ria.ru/20201207/podzhog-1588029648.html

Следствие изменило статью поджигателю отдела полиции под Красноярском

Следствие изменило статью поджигателю отдела полиции под Красноярском

Следствие изменило с "террористического акта" на "хулиганство по политическим мотивам" статью уголовного дела, возбужденного против жителя села Шалинское под... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:51

2020-12-07T14:51

2020-12-07T14:51

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

красноярский край

красноярск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

КРАСНОЯРСК, 7 дек – РИА Новости. Следствие изменило с "террористического акта" на "хулиганство по политическим мотивам" статью уголовного дела, возбужденного против жителя села Шалинское под Красноярском, устроившего пожар в местном отделе полиции, сообщили журналистам в краевом суде.Ранее в краевом главке МВД РИА Новости сообщили что, мужчина пытался поджечь отдел полиции, бросив в здание бутылку с зажигательной смесью. Она вспыхнула, но пожар удалось оперативно потушить, пострадавших не было, злоумышленника задержали. Им оказался местный житель, ранее судимый за кражу.Позже источник в правоохранительных органах региона сообщил, что материалы дела переданы в ФСБ, возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Суд арестовал поджигателя на 2 месяца."Через несколько часов после вынесения решения суда о мере пресечения подозреваемому следствие переквалифицировало статью со ст 205 на п"б" ч.1 ст 213( "Хулиганство по мотивам политической ненависти")", - сказала официальный представитель суда Оксана Веселова.

https://ria.ru/20201030/napadenie-1582249357.html

красноярский край

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красноярский край, красноярск, происшествия