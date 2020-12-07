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Следствие изменило статью поджигателю отдела полиции под Красноярском
Следствие изменило статью поджигателю отдела полиции под Красноярском
Следствие изменило с "террористического акта" на "хулиганство по политическим мотивам" статью уголовного дела, возбужденного против жителя села Шалинское под... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:51
2020-12-07T14:51
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
красноярский край
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 7 дек – РИА Новости. Следствие изменило с "террористического акта" на "хулиганство по политическим мотивам" статью уголовного дела, возбужденного против жителя села Шалинское под Красноярском, устроившего пожар в местном отделе полиции, сообщили журналистам в краевом суде.Ранее в краевом главке МВД РИА Новости сообщили что, мужчина пытался поджечь отдел полиции, бросив в здание бутылку с зажигательной смесью. Она вспыхнула, но пожар удалось оперативно потушить, пострадавших не было, злоумышленника задержали. Им оказался местный житель, ранее судимый за кражу.Позже источник в правоохранительных органах региона сообщил, что материалы дела переданы в ФСБ, возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Суд арестовал поджигателя на 2 месяца."Через несколько часов после вынесения решения суда о мере пресечения подозреваемому следствие переквалифицировало статью со ст 205 на п"б" ч.1 ст 213( "Хулиганство по мотивам политической ненависти")", - сказала официальный представитель суда Оксана Веселова.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красноярский край, красноярск, происшествия

Следствие изменило статью поджигателю отдела полиции под Красноярском

14:51 07.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 7 дек – РИА Новости. Следствие изменило с "террористического акта" на "хулиганство по политическим мотивам" статью уголовного дела, возбужденного против жителя села Шалинское под Красноярском, устроившего пожар в местном отделе полиции, сообщили журналистам в краевом суде.
Ранее в краевом главке МВД РИА Новости сообщили что, мужчина пытался поджечь отдел полиции, бросив в здание бутылку с зажигательной смесью. Она вспыхнула, но пожар удалось оперативно потушить, пострадавших не было, злоумышленника задержали. Им оказался местный житель, ранее судимый за кражу.
Позже источник в правоохранительных органах региона сообщил, что материалы дела переданы в ФСБ, возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Суд арестовал поджигателя на 2 месяца.
"Через несколько часов после вынесения решения суда о мере пресечения подозреваемому следствие переквалифицировало статью со ст 205 на п"б" ч.1 ст 213( "Хулиганство по мотивам политической ненависти")", - сказала официальный представитель суда Оксана Веселова.
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