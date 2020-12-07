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Объем гарантийной поддержки субъектов МСП в ДФО превысил 90 млрд рублей
Объем гарантийной поддержки субъектов МСП в ДФО превысил 90 млрд рублей
Объем финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках Национальной гарантийной системы (НГС) в 2020 РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T18:37
2020-12-07T18:37
2020-12-07T19:26
корпорация мсп
мсп банк
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Объем финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках Национальной гарантийной системы (НГС) в 2020 году достиг 91,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Корпорации МСП по итогам окружного совещания с органами исполнительной власти и местного самоуправления ДФО.Это почти в два раза выше планового значения, установленного паспортом нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (46,7 миллиарда рублей).При этом МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил субъектам МСП в ДФО финансовую поддержку на 5,6 миллиарда рублей.Лидером среди регионов ДФО по объему выданных кредитов с гарантийной поддержкой корпорации стал Приморский край - 1,6 миллиарда рублей. Наилучшую динамику роста показателя по сравнению с 2019 годом продемонстрировали Амурская область (в 7 раз до 553 миллионов рублей) и Республика Бурятия (в 5,5 раза до 687 миллионов рублей).Как отметили в Корпорации МСП, такие темпы роста стали возможны в том числе благодаря системной работе совместно с органами исполнительной власти субъектов ДФО по поиску и сопровождению инвестиционных проектов субъектов МСП, а также по реализации антикризисных мероприятий, предложенных корпорацией и банком. Это позволило многим предпринимателям даже в сложный период не только сохранить свой бизнес и рабочие места, но и нарастить объемы производства.Также в сообщении отмечается, что объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП на территории ДФО за 11 месяцев 2020 года составил 111,3 миллиарда рублей. Лидером по этому показателю уже несколько лет является Хабаровский край: в 2020 году объем закупок у МСП здесь составил почти 26 миллиардов рублей. Край также занимает первое место по присутствию на территории региона крупных заказчиков - в настоящее время их 396.В ходе совещания участники также обсудили комплекс реализуемых Корпорацией МСП и властями субъектов ДФО мероприятий по поддержке самозанятых. Особый интерес вызвал специальный кредитный продукт МСП Банка для самозанятых под 6,25% годовых. Новые возможности для самозанятых появились и на портале Бизнес-навигатора МСП. В первую очередь, это новый сервис по онлайн-расчету примерного бизнес-плана для самозанятых.При этом, по данным пресс-службы, число субъектов МСП в ДФО, пользующихся Бизнес-навигатором, в 2020 году выросло на 20,5 тысячи и достигло 76,5 тысячи. Наиболее активно порталом пользовались предприниматели из Приморского и Хабаровского краев, а также Республики Саха (Якутия).
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корпорация мсп, мсп банк
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости
. Объем финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках Национальной гарантийной системы (НГС) в 2020 году достиг 91,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Корпорации МСП
по итогам окружного совещания с органами исполнительной власти и местного самоуправления ДФО.
Это почти в два раза выше планового значения, установленного паспортом нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (46,7 миллиарда рублей).
При этом МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил субъектам МСП в ДФО финансовую поддержку на 5,6 миллиарда рублей.
Лидером среди регионов ДФО по объему выданных кредитов с гарантийной поддержкой корпорации стал Приморский край - 1,6 миллиарда рублей. Наилучшую динамику роста показателя по сравнению с 2019 годом продемонстрировали Амурская область (в 7 раз до 553 миллионов рублей) и Республика Бурятия (в 5,5 раза до 687 миллионов рублей).
Как отметили в Корпорации МСП, такие темпы роста стали возможны в том числе благодаря системной работе совместно с органами исполнительной власти субъектов ДФО по поиску и сопровождению инвестиционных проектов субъектов МСП, а также по реализации антикризисных мероприятий, предложенных корпорацией и банком. Это позволило многим предпринимателям даже в сложный период не только сохранить свой бизнес и рабочие места, но и нарастить объемы производства.
Также в сообщении отмечается, что объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП на территории ДФО за 11 месяцев 2020 года составил 111,3 миллиарда рублей. Лидером по этому показателю уже несколько лет является Хабаровский край: в 2020 году объем закупок у МСП здесь составил почти 26 миллиардов рублей. Край также занимает первое место по присутствию на территории региона крупных заказчиков - в настоящее время их 396.
В ходе совещания участники также обсудили комплекс реализуемых Корпорацией МСП и властями субъектов ДФО мероприятий по поддержке самозанятых. Особый интерес вызвал специальный кредитный продукт МСП Банка для самозанятых под 6,25% годовых. Новые возможности для самозанятых появились и на портале Бизнес-навигатора МСП. В первую очередь, это новый сервис по онлайн-расчету примерного бизнес-плана для самозанятых.
При этом, по данным пресс-службы, число субъектов МСП в ДФО, пользующихся Бизнес-навигатором, в 2020 году выросло на 20,5 тысячи и достигло 76,5 тысячи. Наиболее активно порталом пользовались предприниматели из Приморского и Хабаровского краев, а также Республики Саха (Якутия).