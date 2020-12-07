https://ria.ru/20201207/perestanovki-1587948225.html

Дегтярев провел кадровые перестановки в правительстве Хабаровского края

Дегтярев провел кадровые перестановки в правительстве Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев утвердил троих человек на новые должности в правительстве региона. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T06:09

2020-12-07T06:09

2020-12-07T06:09

александр витько

александр федосов

михаил дегтярев

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

хабаровск

хабаровский край

политика

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ХАБАРОВСК, 7 дек — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев утвердил троих человек на новые должности в правительстве региона.Чикунов был с августа 2020 года назначен и.о. министра физической культуры и спорта края. С ноября 2020 года Сабуров исполнял обязанности министра природных ресурсов Хабаровского края, а Елена Балезина была начальником управления по делам коренных малочисленных народов Севера Минприроды.Кадровые перестановки в хабаровском края начались после того, как президентом РФ был назначен 20 июля врио губернатора региона Михаил Дегтярев.Свои посты в правительстве Хабаровского края после назначения Дегтярева покинули первые заместители председателя правительства Юрий Золочевский и руководитель аппарата Владимир Хлапов, зампред по соцвопросам Юрий Минаев, и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Максим Прохоров, и. о. министра спорта Семен Экшенгер, министр культуры Александр Федосов. Дегтярев освободил от занимаемой должности главу управления лесов правительства края Константина Хрянина, министра здравоохранения Александра Витько.

https://ria.ru/20201202/minzdrav-1587267571.html

хабаровск

хабаровский край

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александр витько, александр федосов, михаил дегтярев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), хабаровск, хабаровский край, политика