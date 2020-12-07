Дегтярев провел кадровые перестановки в правительстве Хабаровского края
© РИА Новости / Администрация Хабаровского края / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
ХАБАРОВСК, 7 дек — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев утвердил троих человек на новые должности в правительстве региона.
"Сегодня принято несколько кадровых решений. Дмитрий Чикунов назначен министром физической культуры и спорта региона. Елена Балезина назначена исполняющей обязанности министра природных ресурсов, а Вадим Сабуров - исполняющим обязанности председателя комитета лесного хозяйства. Обе кандидатуры сейчас проходят согласование в профильных федеральных структурах", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Чикунов был с августа 2020 года назначен и.о. министра физической культуры и спорта края. С ноября 2020 года Сабуров исполнял обязанности министра природных ресурсов Хабаровского края, а Елена Балезина была начальником управления по делам коренных малочисленных народов Севера Минприроды.
Кадровые перестановки в хабаровском края начались после того, как президентом РФ был назначен 20 июля врио губернатора региона Михаил Дегтярев.
Свои посты в правительстве Хабаровского края после назначения Дегтярева покинули первые заместители председателя правительства Юрий Золочевский и руководитель аппарата Владимир Хлапов, зампред по соцвопросам Юрий Минаев, и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Максим Прохоров, и. о. министра спорта Семен Экшенгер, министр культуры Александр Федосов. Дегтярев освободил от занимаемой должности главу управления лесов правительства края Константина Хрянина, министра здравоохранения Александра Витько.
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