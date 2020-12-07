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Дегтярев провел кадровые перестановки в правительстве Хабаровского края
Дегтярев провел кадровые перестановки в правительстве Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев утвердил троих человек на новые должности в правительстве региона. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T06:09
2020-12-07T06:09
александр витько
александр федосов
михаил дегтярев
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
хабаровск
хабаровский край
политика
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ХАБАРОВСК, 7 дек — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев утвердил троих человек на новые должности в правительстве региона.Чикунов был с августа 2020 года назначен и.о. министра физической культуры и спорта края. С ноября 2020 года Сабуров исполнял обязанности министра природных ресурсов Хабаровского края, а Елена Балезина была начальником управления по делам коренных малочисленных народов Севера Минприроды.Кадровые перестановки в хабаровском края начались после того, как президентом РФ был назначен 20 июля врио губернатора региона Михаил Дегтярев.Свои посты в правительстве Хабаровского края после назначения Дегтярева покинули первые заместители председателя правительства Юрий Золочевский и руководитель аппарата Владимир Хлапов, зампред по соцвопросам Юрий Минаев, и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Максим Прохоров, и. о. министра спорта Семен Экшенгер, министр культуры Александр Федосов. Дегтярев освободил от занимаемой должности главу управления лесов правительства края Константина Хрянина, министра здравоохранения Александра Витько.
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александр витько, александр федосов, михаил дегтярев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), хабаровск, хабаровский край, политика

Дегтярев провел кадровые перестановки в правительстве Хабаровского края

06:09 07.12.2020
 
© РИА Новости / Администрация Хабаровского края / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Администрация Хабаровского края
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ХАБАРОВСК, 7 дек — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев утвердил троих человек на новые должности в правительстве региона.

"Сегодня принято несколько кадровых решений. Дмитрий Чикунов назначен министром физической культуры и спорта региона. Елена Балезина назначена исполняющей обязанности министра природных ресурсов, а Вадим Сабуров - исполняющим обязанности председателя комитета лесного хозяйства. Обе кандидатуры сейчас проходят согласование в профильных федеральных структурах", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Чикунов был с августа 2020 года назначен и.о. министра физической культуры и спорта края. С ноября 2020 года Сабуров исполнял обязанности министра природных ресурсов Хабаровского края, а Елена Балезина была начальником управления по делам коренных малочисленных народов Севера Минприроды.
Кадровые перестановки в хабаровском края начались после того, как президентом РФ был назначен 20 июля врио губернатора региона Михаил Дегтярев.
Свои посты в правительстве Хабаровского края после назначения Дегтярева покинули первые заместители председателя правительства Юрий Золочевский и руководитель аппарата Владимир Хлапов, зампред по соцвопросам Юрий Минаев, и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Максим Прохоров, и. о. министра спорта Семен Экшенгер, министр культуры Александр Федосов. Дегтярев освободил от занимаемой должности главу управления лесов правительства края Константина Хрянина, министра здравоохранения Александра Витько.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 05:52
Дегтярев назначил главу минздрава Хабаровского края
 
Александр ВитькоАлександр ФедосовМихаил ДегтяревМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)ХабаровскХабаровский крайПолитика
 
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