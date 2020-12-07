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Выборы президента США — 2020
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В Джорджии подтвердили победу Байдена после второго пересчета голосов
В Джорджии подтвердили победу Байдена после второго пересчета голосов
Госсекретарь Джорджии Брэд Рэффенспергер сертифицировал итоги второго пересчета голосов на прошедших президентских выборах, сообщило правительство штата. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T22:08
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ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Госсекретарь Джорджии Брэд Рэффенспергер сертифицировал итоги второго пересчета голосов на прошедших президентских выборах, сообщило правительство штата. Новый подсчет затребовал штаб президента Дональда Трампа, но его результаты показали победу Байдена. "Оба пересчета подтвердили изначальный итог гонки", — добавили власти штата.В США 3 ноября прошли президентские выборы. Предварительно по их итогам победил демократ, бывший вице-президент Джо Байден. Трамп пока не признал поражение. Он подает иски в ряде штатов и требует пересчета голосов. Пока его усилия успехом не увенчались.
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дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире

В Джорджии подтвердили победу Байдена после второго пересчета голосов

22:08 07.12.2020 (обновлено: 00:01 08.12.2020)
 
© AP Photo / John MinchilloЛюди на улице в Филадельфии после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена
Люди на улице в Филадельфии после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© AP Photo / John Minchillo
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ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Госсекретарь Джорджии Брэд Рэффенспергер сертифицировал итоги второго пересчета голосов на прошедших президентских выборах, сообщило правительство штата.
Новый подсчет затребовал штаб президента Дональда Трампа, но его результаты показали победу Байдена.
"Оба пересчета подтвердили изначальный итог гонки", — добавили власти штата.
В США 3 ноября прошли президентские выборы. Предварительно по их итогам победил демократ, бывший вице-президент Джо Байден.
Трамп пока не признал поражение. Он подает иски в ряде штатов и требует пересчета голосов. Пока его усилия успехом не увенчались.
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденДжорджияСШАВ мире
 
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