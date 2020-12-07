https://ria.ru/20201207/pereschet-1588115301.html

В Джорджии подтвердили победу Байдена после второго пересчета голосов

В Джорджии подтвердили победу Байдена после второго пересчета голосов

Госсекретарь Джорджии Брэд Рэффенспергер сертифицировал итоги второго пересчета голосов на прошедших президентских выборах, сообщило правительство штата. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T22:08

2020-12-07T22:08

2020-12-08T00:01

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

джорджия

сша

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ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Госсекретарь Джорджии Брэд Рэффенспергер сертифицировал итоги второго пересчета голосов на прошедших президентских выборах, сообщило правительство штата. Новый подсчет затребовал штаб президента Дональда Трампа, но его результаты показали победу Байдена. "Оба пересчета подтвердили изначальный итог гонки", — добавили власти штата.В США 3 ноября прошли президентские выборы. Предварительно по их итогам победил демократ, бывший вице-президент Джо Байден. Трамп пока не признал поражение. Он подает иски в ряде штатов и требует пересчета голосов. Пока его усилия успехом не увенчались.

https://ria.ru/20201203/bayden-1587393110.html

джорджия

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дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире