https://ria.ru/20201207/pereschet-1588115301.html
В Джорджии подтвердили победу Байдена после второго пересчета голосов
В Джорджии подтвердили победу Байдена после второго пересчета голосов
Госсекретарь Джорджии Брэд Рэффенспергер сертифицировал итоги второго пересчета голосов на прошедших президентских выборах, сообщило правительство штата. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T22:08
2020-12-07T22:08
2020-12-08T00:01
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
джорджия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583626902_409:0:2690:1283_1920x0_80_0_0_00b34b00911559a9e87250921841ccfd.jpg
ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Госсекретарь Джорджии Брэд Рэффенспергер сертифицировал итоги второго пересчета голосов на прошедших президентских выборах, сообщило правительство штата. Новый подсчет затребовал штаб президента Дональда Трампа, но его результаты показали победу Байдена. "Оба пересчета подтвердили изначальный итог гонки", — добавили власти штата.В США 3 ноября прошли президентские выборы. Предварительно по их итогам победил демократ, бывший вице-президент Джо Байден. Трамп пока не признал поражение. Он подает иски в ряде штатов и требует пересчета голосов. Пока его усилия успехом не увенчались.
https://ria.ru/20201203/bayden-1587393110.html
джорджия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583626902_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_f03046183219ded8da4815fda14bcc8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире