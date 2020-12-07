В ДНР ответили на заявление Украины о тупике в переговорах по Донбассу
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе зашли в тупик по вине Киева, украинским властям необходимо начать выполнять минские соглашения для разблокирования процесса, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Онопко.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе напоминает тупик, но сторонам нужно делать шаги по разблокированию процесса, не пересекая "красные линии".
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"Ситуация на переговорах в Минске не просто напоминает тупик – это стопроцентная "заслуга" именно украинской стороны. За все время переговорного процесса Киев не предпринял никаких шагов по выходу из тупика, а наоборот, системно доводил ситуацию до абсурда, игнорируя все перспективные предложения нашей стороны", - сказал РИА Новости Онопко.
По его словам, Кулеба предлагает делать шаги по разблокированию процесса, но по факту "украинская сторона никаких шагов делать не планирует", требуя этого только от ДНР и ЛНР.
"При этом некие "планы действий" Киева не только нелепы, но и деструктивны, в корне противоречат минским соглашениям. Вместо озвучивания невозможного, пиара и попыток переложить свою вину на чужие плечи украинским политикам следовало бы сконцентрироваться на выполнении своей части договоренностей", - добавил Онопко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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