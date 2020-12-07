https://ria.ru/20201207/peregovory-1587955410.html
Глава МИД Китая призвал усилить диалог с США на всех уровнях
Глава МИД Китая призвал усилить диалог с США на всех уровнях
Китаю и США необходимо усилить диалог на всех уровнях, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T08:49
2020-12-07T08:49
2020-12-07T08:49
обострение отношений сша и китая
ван и (политик)
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155346/05/1553460522_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_b3fdfc6cf72d0570e734399530c7fc47.jpg
ПЕКИН, 7 дек - РИА Новости. Китаю и США необходимо усилить диалог на всех уровнях, заявил министр иностранных дел КНР Ван И."Китай и США должны запустить диалог на всех уровнях, любой вопрос можно обсудить за столом переговоров. Таким образом можно поддерживать контакт по стратегическим и долгосрочным вопросам..." - заявил Ван И на встрече с представителями совета правления бизнес-совета США-Китай.Он добавил, что можно начать консультации по некоторым специфическим вопросам и искать прорыва и прогресса в их решении."Дверь переговоров с китайской стороны всегда открыта, стороны могут сделать перечень (тем – ред.) по формированию диалога, сотрудничества и урегулированию разногласий", - заявил китайский министр.Он призвал научные и бизнес-круги укрепить диалог и контакты, оказывать поддержку стабильному и здоровому развитию китайско-американских отношений.
https://ria.ru/20201205/propaganda-1587776275.html
https://ria.ru/20201204/kitay-1587601520.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155346/05/1553460522_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_96acd5f77e50626e27c3f2acdc33e259.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение отношений сша и китая, ван и (политик), китай, сша, в мире
ПЕКИН, 7 дек - РИА Новости. Китаю
и США
необходимо усилить диалог на всех уровнях, заявил министр иностранных дел КНР Ван И
.
"Китай и США должны запустить диалог на всех уровнях, любой вопрос можно обсудить за столом переговоров. Таким образом можно поддерживать контакт по стратегическим и долгосрочным вопросам..." - заявил Ван И на встрече с представителями совета правления бизнес-совета США-Китай.
Он добавил, что можно начать консультации по некоторым специфическим вопросам и искать прорыва и прогресса в их решении.
"Дверь переговоров с китайской стороны всегда открыта, стороны могут сделать перечень (тем – ред.) по формированию диалога, сотрудничества и урегулированию разногласий", - заявил китайский министр.
Он призвал научные и бизнес-круги укрепить диалог и контакты, оказывать поддержку стабильному и здоровому развитию китайско-американских отношений.