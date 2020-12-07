https://ria.ru/20201207/peregovory-1587955410.html

Глава МИД Китая призвал усилить диалог с США на всех уровнях

Глава МИД Китая призвал усилить диалог с США на всех уровнях

Китаю и США необходимо усилить диалог на всех уровнях, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T08:49

2020-12-07T08:49

2020-12-07T08:49

обострение отношений сша и китая

ван и (политик)

китай

сша

в мире

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ПЕКИН, 7 дек - РИА Новости. Китаю и США необходимо усилить диалог на всех уровнях, заявил министр иностранных дел КНР Ван И."Китай и США должны запустить диалог на всех уровнях, любой вопрос можно обсудить за столом переговоров. Таким образом можно поддерживать контакт по стратегическим и долгосрочным вопросам..." - заявил Ван И на встрече с представителями совета правления бизнес-совета США-Китай.Он добавил, что можно начать консультации по некоторым специфическим вопросам и искать прорыва и прогресса в их решении."Дверь переговоров с китайской стороны всегда открыта, стороны могут сделать перечень (тем – ред.) по формированию диалога, сотрудничества и урегулированию разногласий", - заявил китайский министр.Он призвал научные и бизнес-круги укрепить диалог и контакты, оказывать поддержку стабильному и здоровому развитию китайско-американских отношений.

https://ria.ru/20201205/propaganda-1587776275.html

https://ria.ru/20201204/kitay-1587601520.html

китай

сша

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обострение отношений сша и китая, ван и (политик), китай, сша, в мире