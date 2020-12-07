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Глава МИД Китая призвал усилить диалог с США на всех уровнях
Глава МИД Китая призвал усилить диалог с США на всех уровнях
Китаю и США необходимо усилить диалог на всех уровнях, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T08:49
2020-12-07T08:49
обострение отношений сша и китая
ван и (политик)
китай
сша
в мире
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ПЕКИН, 7 дек - РИА Новости. Китаю и США необходимо усилить диалог на всех уровнях, заявил министр иностранных дел КНР Ван И."Китай и США должны запустить диалог на всех уровнях, любой вопрос можно обсудить за столом переговоров. Таким образом можно поддерживать контакт по стратегическим и долгосрочным вопросам..." - заявил Ван И на встрече с представителями совета правления бизнес-совета США-Китай.Он добавил, что можно начать консультации по некоторым специфическим вопросам и искать прорыва и прогресса в их решении."Дверь переговоров с китайской стороны всегда открыта, стороны могут сделать перечень (тем – ред.) по формированию диалога, сотрудничества и урегулированию разногласий", - заявил китайский министр.Он призвал научные и бизнес-круги укрепить диалог и контакты, оказывать поддержку стабильному и здоровому развитию китайско-американских отношений.
https://ria.ru/20201205/propaganda-1587776275.html
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обострение отношений сша и китая, ван и (политик), китай, сша, в мире

Глава МИД Китая призвал усилить диалог с США на всех уровнях

08:49 07.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 13 мая 2019
 Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 13 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ПЕКИН, 7 дек - РИА Новости. Китаю и США необходимо усилить диалог на всех уровнях, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
"Китай и США должны запустить диалог на всех уровнях, любой вопрос можно обсудить за столом переговоров. Таким образом можно поддерживать контакт по стратегическим и долгосрочным вопросам..." - заявил Ван И на встрече с представителями совета правления бизнес-совета США-Китай.
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Он добавил, что можно начать консультации по некоторым специфическим вопросам и искать прорыва и прогресса в их решении.
"Дверь переговоров с китайской стороны всегда открыта, стороны могут сделать перечень (тем – ред.) по формированию диалога, сотрудничества и урегулированию разногласий", - заявил китайский министр.
Он призвал научные и бизнес-круги укрепить диалог и контакты, оказывать поддержку стабильному и здоровому развитию китайско-американских отношений.
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Обострение отношений США и КитаяВан И (политик)КитайСШАВ мире
 
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