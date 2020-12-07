https://ria.ru/20201207/pauk-1587947361.html
Оптическая иллюзия с гигантским пауком испугала пользователей Сети
Оптическая иллюзия с гигантским пауком испугала пользователей Сети
Жительница австралийского города Армидейл Кристин Джонс выложила в группу Facebook "Страница определения австралийского паука" фотографию членистоногого,... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T05:55
2020-12-07T05:55
2020-12-07T05:55
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Жительница австралийского города Армидейл Кристин Джонс выложила в группу Facebook "Страница определения австралийского паука" фотографию членистоногого, забравшегося в ручку двери ее машины.Однако пользователи из-за наложения картинок друг на друга увидели в посте оптическую иллюзию в виде гигантского паука, который испугал многих австралийцев."Я решила, что это одна фотография с охотником (вид паука. — Прим. ред.) размером с бегемота, проезжающим мимо", — высказалась Чантел Галвей."Я подумала, что окно было опущено, а это находилось на сиденье", — ответила ей Эшли Мартин."Боже, я решила, что это огромный паук смотрит в окно машины", — добавила Джесс Джексон.
https://ria.ru/20201127/pauk-1586541660.html
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дикие животные, австралия, животные, в мире
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Жительница австралийского
города Армидейл Кристин Джонс выложила
в группу Facebook "Страница определения австралийского паука" фотографию членистоногого, забравшегося в ручку двери ее машины.
"Сначала подумала, что это мохнатые гусеницы. Я уже неделю не пользовалась своей машиной", — написала Джонс.
Однако пользователи из-за наложения картинок друг на друга увидели в посте оптическую иллюзию в виде гигантского паука, который испугал многих австралийцев.
"О, Боже, я подумала, что это был гигантский паук, как из Гарри Поттера, который смотрел из полуоткрытого окна машины!" — написала Эш Беннетт.
"Я решила, что это одна фотография с охотником (вид паука. — Прим. ред.) размером с бегемота, проезжающим мимо", — высказалась Чантел Галвей.
"Я подумала, что окно было опущено, а это находилось на сиденье", — ответила ей Эшли Мартин.
"Боже, я решила, что это огромный паук смотрит в окно машины", — добавила Джесс Джексон.