https://ria.ru/20201207/pauk-1587947361.html

Оптическая иллюзия с гигантским пауком испугала пользователей Сети

Оптическая иллюзия с гигантским пауком испугала пользователей Сети

Жительница австралийского города Армидейл Кристин Джонс выложила в группу Facebook "Страница определения австралийского паука" фотографию членистоногого,... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T05:55

2020-12-07T05:55

2020-12-07T05:55

дикие животные

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животные

в мире

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Жительница австралийского города Армидейл Кристин Джонс выложила в группу Facebook "Страница определения австралийского паука" фотографию членистоногого, забравшегося в ручку двери ее машины.Однако пользователи из-за наложения картинок друг на друга увидели в посте оптическую иллюзию в виде гигантского паука, который испугал многих австралийцев."Я решила, что это одна фотография с охотником (вид паука. — Прим. ред.) размером с бегемота, проезжающим мимо", — высказалась Чантел Галвей."Я подумала, что окно было опущено, а это находилось на сиденье", — ответила ей Эшли Мартин."Боже, я решила, что это огромный паук смотрит в окно машины", — добавила Джесс Джексон.

https://ria.ru/20201127/pauk-1586541660.html

австралия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, австралия, животные, в мире