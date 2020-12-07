В России составили логистический паспорт по вакцинации от COVID-19
14:27 07.12.2020 (обновлено: 14:46 07.12.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабота прививочного пункта по вакцинации от COVID-19
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Логистический паспорт по вакцинации от коронавируса составлен в России, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"По вакцинным препаратам сегодня разработана полностью логистическая цепочка по поставкам вакцины и составлен паспорт логистический всей страны с пунктами непосредственно проведения вакцинации. Данный паспорт четко содержит в себе информацию о каждом регионе и каждом месте, где будет проводится вакцинация", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
По его словам, вакцины внесены в список жизненно важных лекарственных препаратов, зарегистрирована предельная отпускная цена.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.