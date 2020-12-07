https://ria.ru/20201207/pashaev-1588096141.html
Пашаев назвал Ефремова "подонком"
Пашаев назвал Ефремова "подонком"
Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в разговоре с РЕН ТВ назвал своего экс-подзащитного "подонком" и заявил, что тот был готов "продать жену",... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T19:52
2020-12-07T19:52
2020-12-07T21:40
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в разговоре с РЕН ТВ назвал своего экс-подзащитного "подонком" и заявил, что тот был готов "продать жену", чтобы не попасть в тюрьму."Он мне говорил, что даже жену готов отдать, чтобы его не посадили. Я после этого перестал его уважать как мужчину. <…> Если это не так, пусть подает в суд, я полиграф пройду", — сказал он.Пашаев подчеркнул, что считает Ефремова великолепным артистом, но не уважает как человека."Он как актер — гениальный, никто не спорит. А как личность — я не могу слова подобрать", — отметил бывший адвокат.По словам Пашаева, его экс-подзащитный боялся тюрьмы "до смерти" и утверждал, что не сможет оттуда выйти "из-за своего языка"."Он же очень наглый, очень борзый", — заключил он.Пашаев и Ефремов не в первый раз обмениваются оскорблениями и упреками. Так, в октябре актер заявил, что хотел признать вину в смертельном ДТП на Смоленской площади, но адвокат переубедил его и предлагал подкупить свидетелей, Пашаев эти обвинения опроверг. Ефремов также называл назначение этого юриста своим защитником ошибкой.ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. Актер в состоянии алкогольного опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Пресненский районный суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Актер уже начал отбывать наказание в колонии в Белгородской области, его защита планирует обжаловать приговор.В ходе процесса Ефремов неоднократно менял свою позицию и впоследствии объяснил это давлением Пашаева. Мосгорсуд не согласился с его доводами о введении в заблуждение адвокатами.
https://ria.ru/20201029/pashaev-1582106833.html
https://ria.ru/20201023/pashaev-1581120060.html
https://ria.ru/20201123/efremov-1585944436.html
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
в разговоре с РЕН ТВ
назвал своего экс-подзащитного "подонком" и заявил, что тот был готов "продать жену", чтобы не попасть в тюрьму.
"Он мне говорил, что даже жену готов отдать, чтобы его не посадили. Я после этого перестал его уважать как мужчину. <…> Если это не так, пусть подает в суд, я полиграф пройду", — сказал он.
Пашаев подчеркнул, что считает Ефремова великолепным артистом, но не уважает как человека.
"Он как актер — гениальный, никто не спорит. А как личность — я не могу слова подобрать", — отметил бывший адвокат.
По словам Пашаева, его экс-подзащитный боялся тюрьмы "до смерти" и утверждал, что не сможет оттуда выйти "из-за своего языка".
"Он же очень наглый, очень борзый", — заключил он.
Пашаев и Ефремов не в первый раз обмениваются оскорблениями и упреками. Так, в октябре актер заявил, что хотел признать вину в смертельном ДТП на Смоленской площади, но адвокат переубедил его и предлагал подкупить свидетелей, Пашаев эти обвинения опроверг. Ефремов также называл назначение этого юриста своим защитником ошибкой.
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы
. Актер в состоянии алкогольного опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров
, впоследствии умер в больнице. Пресненский районный суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Актер уже начал отбывать наказание в колонии в Белгородской области
, его защита планирует обжаловать приговор.
В ходе процесса Ефремов неоднократно менял свою позицию и впоследствии объяснил это давлением Пашаева. Мосгорсуд не согласился с его доводами о введении в заблуждение адвокатами.