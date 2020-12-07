https://ria.ru/20201207/parom-1587985661.html

Новый паром построят после того, как остров Русский оказался отрезан

Новый паром построят после того, как остров Русский оказался отрезан

Власти Приморья после того, как остров Русский 16 дней был отрезан от материка из-за закрытия моста, решили построить новый паром для нужд Владивостока,... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T11:42

2020-12-07T11:42

2020-12-07T11:42

последствия непогоды в приморье

олег кожемяко

русский (остров)

владивосток

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587286615_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_113f4ae30444f09a6f4b3a81640b43b0.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Власти Приморья после того, как остров Русский 16 дней был отрезан от материка из-за закрытия моста, решили построить новый паром для нужд Владивостока, сообщает правительство региона.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром "Босфор Восточный", который вывозил людей на материк, он вмещает 20 машин и курсировал раз в два часа, уехать на нем было очень сложно: в очередях скапливались несколько десятков автомобилей и множество людей. Десантные катера Тихоокеанского флота подключились к перевозке людей и спецтехники на остров. Мост открыли 6 декабря после очистки вант ото льда."Губернатор отметил, что ЧС показала необходимость строительства новых паромов. В течение следующего года планируется сделать проектно-сметную документацию и в 2022 году приступить к созданию такого судна", - говорится в сообщении.Губернатор Олег Кожемяко поблагодарил экипаж парома "Босфор Восточный", отметив, что ему приходилось работать в сложных условиях, но он выполнили свою задачу.

https://ria.ru/20201207/ostrov-1587968794.html

русский (остров)

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

последствия непогоды в приморье, олег кожемяко, русский (остров), владивосток, общество