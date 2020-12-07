Новый паром построят после того, как остров Русский оказался отрезан
© Фото : Администрация ВладивостокаДесантные катера перевозят людей и спецтехнику на отрезанный от внешнего мира остров Русский
© Фото : Администрация Владивостока
ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Власти Приморья после того, как остров Русский 16 дней был отрезан от материка из-за закрытия моста, решили построить новый паром для нужд Владивостока, сообщает правительство региона.
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром "Босфор Восточный", который вывозил людей на материк, он вмещает 20 машин и курсировал раз в два часа, уехать на нем было очень сложно: в очередях скапливались несколько десятков автомобилей и множество людей. Десантные катера Тихоокеанского флота подключились к перевозке людей и спецтехники на остров. Мост открыли 6 декабря после очистки вант ото льда.
"Губернатор отметил, что ЧС показала необходимость строительства новых паромов. В течение следующего года планируется сделать проектно-сметную документацию и в 2022 году приступить к созданию такого судна", - говорится в сообщении.
Губернатор Олег Кожемяко поблагодарил экипаж парома "Босфор Восточный", отметив, что ему приходилось работать в сложных условиях, но он выполнили свою задачу.