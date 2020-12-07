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Новый паром построят после того, как остров Русский оказался отрезан
Новый паром построят после того, как остров Русский оказался отрезан
Власти Приморья после того, как остров Русский 16 дней был отрезан от материка из-за закрытия моста, решили построить новый паром для нужд Владивостока,... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:42
2020-12-07T11:42
последствия непогоды в приморье
олег кожемяко
русский (остров)
владивосток
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Власти Приморья после того, как остров Русский 16 дней был отрезан от материка из-за закрытия моста, решили построить новый паром для нужд Владивостока, сообщает правительство региона.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром "Босфор Восточный", который вывозил людей на материк, он вмещает 20 машин и курсировал раз в два часа, уехать на нем было очень сложно: в очередях скапливались несколько десятков автомобилей и множество людей. Десантные катера Тихоокеанского флота подключились к перевозке людей и спецтехники на остров. Мост открыли 6 декабря после очистки вант ото льда."Губернатор отметил, что ЧС показала необходимость строительства новых паромов. В течение следующего года планируется сделать проектно-сметную документацию и в 2022 году приступить к созданию такого судна", - говорится в сообщении.Губернатор Олег Кожемяко поблагодарил экипаж парома "Босфор Восточный", отметив, что ему приходилось работать в сложных условиях, но он выполнили свою задачу.
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последствия непогоды в приморье, олег кожемяко, русский (остров), владивосток, общество

Новый паром построят после того, как остров Русский оказался отрезан

11:42 07.12.2020
 
© Фото : Администрация ВладивостокаДесантные катера перевозят людей и спецтехнику на отрезанный от внешнего мира остров Русский
Десантные катера перевозят людей и спецтехнику на отрезанный от внешнего мира остров Русский - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Фото : Администрация Владивостока
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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Власти Приморья после того, как остров Русский 16 дней был отрезан от материка из-за закрытия моста, решили построить новый паром для нужд Владивостока, сообщает правительство региона.
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром "Босфор Восточный", который вывозил людей на материк, он вмещает 20 машин и курсировал раз в два часа, уехать на нем было очень сложно: в очередях скапливались несколько десятков автомобилей и множество людей. Десантные катера Тихоокеанского флота подключились к перевозке людей и спецтехники на остров. Мост открыли 6 декабря после очистки вант ото льда.
"Губернатор отметил, что ЧС показала необходимость строительства новых паромов. В течение следующего года планируется сделать проектно-сметную документацию и в 2022 году приступить к созданию такого судна", - говорится в сообщении.
Губернатор Олег Кожемяко поблагодарил экипаж парома "Босфор Восточный", отметив, что ему приходилось работать в сложных условиях, но он выполнили свою задачу.
Очистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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Кожемяко оценил состояние конструкции моста на остров Русский
 
Последствия непогоды в ПриморьеОлег КожемякоРусский (остров)ВладивостокОбщество
 
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