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Армянский священник отказался служить панихиду в присутствии Пашиняна
Армянский священник отказался служить панихиду в присутствии Пашиняна
Правящий архиерей Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Микаел Аджапахян отказался служить панихиду в присутствии премьер-министра страны... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T21:46
2020-12-07T22:36
никол пашинян
армянская апостольская церковь
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 7 дек — РИА Новости. Правящий архиерей Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Микаел Аджапахян отказался служить панихиду в присутствии премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщил Sputnik Армения.Пашинян 7 декабря по случаю 32-й годовщины Спитакского землетрясения 1988 года посетил пострадавшие города Гюмри, Спитак, Ванадзор, село Ширакамут. В Гюмри Пашинян принял участие в литургии в память о жертвах землетрясения.Он добавил, что поминальная служба тем не менее состоялась, ее отслужил священнослужитель, "кому не было неприятно присутствие премьер-министра".Пашинян, а также президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев договорились с 10 ноября о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван условились обменяться пленными и телами погибших. Армения также передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201206/otstavka-1587927770.html
https://ria.ru/20201204/karabakh-1587767582.html
https://ria.ru/20201119/pashinyan-1585398431.html
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никол пашинян, армянская апостольская церковь, армения, в мире

Армянский священник отказался служить панихиду в присутствии Пашиняна

21:46 07.12.2020 (обновлено: 22:36 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЕРЕВАН, 7 дек — РИА Новости. Правящий архиерей Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Микаел Аджапахян отказался служить панихиду в присутствии премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщил Sputnik Армения.
Пашинян 7 декабря по случаю 32-й годовщины Спитакского землетрясения 1988 года посетил пострадавшие города Гюмри, Спитак, Ванадзор, село Ширакамут. В Гюмри Пашинян принял участие в литургии в память о жертвах землетрясения.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом встречи делегации РФ с властями Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря, 20:12
Экс-глава Армении Тер-Петросян призвал Пашиняна уйти в отставку

"Его (Пашиняна. — Прим. ред.) присутствие для меня нежелательно, неприятно, следовательно, в его присутствии я не отслужил панихиду. <…> Это право любого священнослужителя. Представитель духовенства не обязан служить где-либо по чьему-то желанию", — заявил архиепископ.

Он добавил, что поминальная служба тем не менее состоялась, ее отслужил священнослужитель, "кому не было неприятно присутствие премьер-министра".
Роберт Кочарян - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 23:46Ситуация в Нагорном Карабахе
Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в провале операции в Карабахе
Пашинян, а также президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев договорились с 10 ноября о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван условились обменяться пленными и телами погибших. Армения также передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 17:31Ситуация в Нагорном Карабахе
Пашинян ответил на обвинения в многочисленных ошибках в Карабахе
 
Никол ПашинянАрмянская апостольская церковьАрменияВ мире
 
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