Армянский священник отказался служить панихиду в присутствии Пашиняна
21:46 07.12.2020 (обновлено: 22:36 07.12.2020)
ЕРЕВАН, 7 дек — РИА Новости. Правящий архиерей Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Микаел Аджапахян отказался служить панихиду в присутствии премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщил Sputnik Армения.
Пашинян 7 декабря по случаю 32-й годовщины Спитакского землетрясения 1988 года посетил пострадавшие города Гюмри, Спитак, Ванадзор, село Ширакамут. В Гюмри Пашинян принял участие в литургии в память о жертвах землетрясения.
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"Его (Пашиняна. — Прим. ред.) присутствие для меня нежелательно, неприятно, следовательно, в его присутствии я не отслужил панихиду. <…> Это право любого священнослужителя. Представитель духовенства не обязан служить где-либо по чьему-то желанию", — заявил архиепископ.
Он добавил, что поминальная служба тем не менее состоялась, ее отслужил священнослужитель, "кому не было неприятно присутствие премьер-министра".
Пашинян, а также президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев договорились с 10 ноября о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван условились обменяться пленными и телами погибших. Армения также передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.