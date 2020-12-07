https://ria.ru/20201207/panikhida-1588113790.html

Армянский священник отказался служить панихиду в присутствии Пашиняна

Армянский священник отказался служить панихиду в присутствии Пашиняна

Правящий архиерей Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Микаел Аджапахян отказался служить панихиду в присутствии премьер-министра страны... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T21:46

2020-12-07T21:46

2020-12-07T22:36

никол пашинян

армянская апостольская церковь

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 7 дек — РИА Новости. Правящий архиерей Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Микаел Аджапахян отказался служить панихиду в присутствии премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщил Sputnik Армения.Пашинян 7 декабря по случаю 32-й годовщины Спитакского землетрясения 1988 года посетил пострадавшие города Гюмри, Спитак, Ванадзор, село Ширакамут. В Гюмри Пашинян принял участие в литургии в память о жертвах землетрясения.Он добавил, что поминальная служба тем не менее состоялась, ее отслужил священнослужитель, "кому не было неприятно присутствие премьер-министра".Пашинян, а также президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев договорились с 10 ноября о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван условились обменяться пленными и телами погибших. Армения также передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201206/otstavka-1587927770.html

https://ria.ru/20201204/karabakh-1587767582.html

https://ria.ru/20201119/pashinyan-1585398431.html

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никол пашинян, армянская апостольская церковь, армения, в мире