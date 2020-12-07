https://ria.ru/20201207/pandemiya-1587983494.html

Росздравнадзор оценил льготное обеспечение лекарствами россиян в пандемию

Росздравнадзор оценил льготное обеспечение лекарствами россиян в пандемию

Жалоб от россиян на льготное лекарственное обеспечение в этом году не стало больше, а в третьем квартале даже сократилось, это говорит о том, что система... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T11:33

2020-12-07T11:33

2020-12-07T11:33

распространение нового коронавируса

алла самойлова

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

вадим самойлов

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577598684_0:85:2863:1695_1920x0_80_0_0_37a725677e7b211a459a488d14a5a50a.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Жалоб от россиян на льготное лекарственное обеспечение в этом году не стало больше, а в третьем квартале даже сократилось, это говорит о том, что система льготного обеспечения россиян лекарствами устояла, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова."Мы видим, что в этом году росло, конечно же, (число) обращений граждан... но отрадно отметить, что количество обращений, связанных с обеспечением пациентов льготными лекарственными препаратами, не увеличилось, а в третьем квартале даже уменьшилось. Это говорит о том, что система устояла и, несмотря на серьёзные вызовы, льготное лекарственное обеспечение было доступно для наших пациентов",- сказала Самойлова на форуме "Медицина и качество" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Она уточнила, что увеличилось количество обращений граждан по проблемам в работе инфекционной службы и по работе онкологической службы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/pik-1587958382.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алла самойлова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), вадим самойлов, общество