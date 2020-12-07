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https://ria.ru/20201207/pandemiya-1587983494.html
Росздравнадзор оценил льготное обеспечение лекарствами россиян в пандемию
Росздравнадзор оценил льготное обеспечение лекарствами россиян в пандемию
Жалоб от россиян на льготное лекарственное обеспечение в этом году не стало больше, а в третьем квартале даже сократилось, это говорит о том, что система... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:33
2020-12-07T11:33
распространение нового коронавируса
алла самойлова
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
вадим самойлов
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Жалоб от россиян на льготное лекарственное обеспечение в этом году не стало больше, а в третьем квартале даже сократилось, это говорит о том, что система льготного обеспечения россиян лекарствами устояла, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова."Мы видим, что в этом году росло, конечно же, (число) обращений граждан... но отрадно отметить, что количество обращений, связанных с обеспечением пациентов льготными лекарственными препаратами, не увеличилось, а в третьем квартале даже уменьшилось. Это говорит о том, что система устояла и, несмотря на серьёзные вызовы, льготное лекарственное обеспечение было доступно для наших пациентов",- сказала Самойлова на форуме "Медицина и качество" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Она уточнила, что увеличилось количество обращений граждан по проблемам в работе инфекционной службы и по работе онкологической службы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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алла самойлова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), вадим самойлов, общество

Росздравнадзор оценил льготное обеспечение лекарствами россиян в пандемию

11:33 07.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство лекарства от коронавируса "Арепливир"
Производство лекарства от коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Жалоб от россиян на льготное лекарственное обеспечение в этом году не стало больше, а в третьем квартале даже сократилось, это говорит о том, что система льготного обеспечения россиян лекарствами устояла, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
"Мы видим, что в этом году росло, конечно же, (число) обращений граждан... но отрадно отметить, что количество обращений, связанных с обеспечением пациентов льготными лекарственными препаратами, не увеличилось, а в третьем квартале даже уменьшилось. Это говорит о том, что система устояла и, несмотря на серьёзные вызовы, льготное лекарственное обеспечение было доступно для наших пациентов",- сказала Самойлова на форуме "Медицина и качество" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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Она уточнила, что увеличилось количество обращений граждан по проблемам в работе инфекционной службы и по работе онкологической службы.
"На сегодняшний день мы реагируем на каждое серьезное обращение пациентов и пытаемся защитить нарушенные права граждан, чтобы все наши пациенты получили качественную своевременную специализированную медицинскую помощь",- подчеркнула Самойлова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаАлла СамойловаФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Вадим СамойловОбщество
 
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