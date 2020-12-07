Росздравнадзор оценил льготное обеспечение лекарствами россиян в пандемию
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство лекарства от коронавируса "Арепливир"
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Жалоб от россиян на льготное лекарственное обеспечение в этом году не стало больше, а в третьем квартале даже сократилось, это говорит о том, что система льготного обеспечения россиян лекарствами устояла, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
"Мы видим, что в этом году росло, конечно же, (число) обращений граждан... но отрадно отметить, что количество обращений, связанных с обеспечением пациентов льготными лекарственными препаратами, не увеличилось, а в третьем квартале даже уменьшилось. Это говорит о том, что система устояла и, несмотря на серьёзные вызовы, льготное лекарственное обеспечение было доступно для наших пациентов",- сказала Самойлова на форуме "Медицина и качество" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Она уточнила, что увеличилось количество обращений граждан по проблемам в работе инфекционной службы и по работе онкологической службы.
"На сегодняшний день мы реагируем на каждое серьезное обращение пациентов и пытаемся защитить нарушенные права граждан, чтобы все наши пациенты получили качественную своевременную специализированную медицинскую помощь",- подчеркнула Самойлова.
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