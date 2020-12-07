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https://ria.ru/20201207/palme-1587736103.html
Netflix заказал сериал про убийцу шведского премьер-министра
Netflix заказал сериал про убийцу шведского премьер-министра
Netflix заказал производство мини-сериала об убийстве премьер-министра Швеции Улофа Пальме в 1986 году под названием “Unlikely Murderer" ("Маловероятный... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T07:18
2020-12-07T07:35
культура
кино и сериалы
новости культуры
улоф пальме
netflix
швеция
стокгольм (город)
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Netflix заказал производство мини-сериала об убийстве премьер-министра Швеции Улофа Пальме в 1986 году под названием “Unlikely Murderer" ("Маловероятный убийца"), сообщает Deadline. Главную роль – Стига Энгстрёма – сыграет Роберт Густафссон. Энгстрём проходил свидетелем по делу, а потом и возможным подозреваемым. Он сумел уйти от правосудия благодаря смелости, везению и непрофессиональным действиям полиции.Фильм не претендует на историческую достоверность, в его основе книга Томаса Петтерссона 2018 года о преступлении, которое долгое время оставалось одной из самых главных загадок в Швеции. В проекте также примут участие Эва Меландер, Петер Андерссон и Микаэл Персбрандт. Картина будет снята на шведском языке. Улофа Пальме застрелили 28 февраля 1986 года на одной из главных улиц Стокгольма, когда он возвращался с женой из кинотеатра. Главным подозреваемым по делу был Кристер Петтерссон, на него во время опознания указала жена Пальме. Его приговорили к пожизненному заключению в 1989 году, но потом отпустили, поскольку его вина так и не была доказана. 10 июня 2020 года шведская прокуратура и полиция объявили Энгстрёма главным подозреваемым в убийстве. Однако, поскольку он к тому времени уже 20 лет как скончался, судебное преследование не было открыто.
https://ria.ru/20200610/1572729639.html
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кино и сериалы, новости культуры, улоф пальме, netflix, швеция, стокгольм (город)

Netflix заказал сериал про убийцу шведского премьер-министра

07:18 07.12.2020 (обновлено: 07:35 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил КулешовУлоф Пальме
Улоф Пальме - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Михаил Кулешов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Netflix заказал производство мини-сериала об убийстве премьер-министра Швеции Улофа Пальме в 1986 году под названием “Unlikely Murderer" ("Маловероятный убийца"), сообщает Deadline.
Главную роль – Стига Энгстрёма – сыграет Роберт Густафссон. Энгстрём проходил свидетелем по делу, а потом и возможным подозреваемым. Он сумел уйти от правосудия благодаря смелости, везению и непрофессиональным действиям полиции.
Фильм не претендует на историческую достоверность, в его основе книга Томаса Петтерссона 2018 года о преступлении, которое долгое время оставалось одной из самых главных загадок в Швеции.
В проекте также примут участие Эва Меландер, Петер Андерссон и Микаэл Персбрандт.
Картина будет снята на шведском языке.
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В Швеции назвали имя убийцы премьера Улофа Пальме в 1986 году

"Это сложная задача и большая ответственность показать Стига Энгстрёма, но и форма терапии. Я был в том же кинотеатре, что и Улоф Пальме в ночь, когда было совершено убийство, и для меня эта история – нарыв, который я постоянно ощущаю. И я не один. Теория с Энгстрёмом – самая логичная, и последнее расследование пришло к тому же выводу", –поделился Густафссон.

Улофа Пальме застрелили 28 февраля 1986 года на одной из главных улиц Стокгольма, когда он возвращался с женой из кинотеатра. Главным подозреваемым по делу был Кристер Петтерссон, на него во время опознания указала жена Пальме. Его приговорили к пожизненному заключению в 1989 году, но потом отпустили, поскольку его вина так и не была доказана. 10 июня 2020 года шведская прокуратура и полиция объявили Энгстрёма главным подозреваемым в убийстве. Однако, поскольку он к тому времени уже 20 лет как скончался, судебное преследование не было открыто.
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