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Концентрация хлора в бассейне в Астрахани превысила норму в 25 раз
Концентрация хлора в бассейне в Астрахани превысила норму в 25 раз
Концентрация хлора в бассейне в Астрахани, где отравились 30 детей и взрослых, превысила норму примерно в 25 раз, сообщил руководитель ГУМЧС по области Алексей... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T13:28
2020-12-07T13:28
массовое отравление в бассейне в астрахани
игорь бабушкин
следственный комитет россии (ск рф)
астрахань
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек – РИА Новости. Концентрация хлора в бассейне в Астрахани, где отравились 30 детей и взрослых, превысила норму примерно в 25 раз, сообщил руководитель ГУМЧС по области Алексей Мурзин губернатору региона Игорю Бабушкину, посетившему место ЧП.В понедельник утром посетители бассейна в спортивном комплексе "Динамо" почувствовали себя плохо, предположительно, из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды. По последним данным, госпитализированы 30 человек, из них 21 ребенок. Шестеро детей находятся в реанимации. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Мурзин добавил, что помещение проветривают, затем необходимо будет провести дезинфекцию.Предварительной причиной происшествия стало нарушение технологического процесса, связанного с обеззараживанием воды в бассейне. Ориентировочно, была нарушена последовательность работы с химикатами, сообщало ГУМЧС.
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массовое отравление в бассейне в астрахани, игорь бабушкин, следственный комитет россии (ск рф), астрахань, происшествия

Концентрация хлора в бассейне в Астрахани превысила норму в 25 раз

13:28 07.12.2020
 
© Фото : ГУ МЧС России по Астраханской областиСотрудники МЧС у здания спортивного комплекса "Динамо" в Астрахани
Сотрудники МЧС у здания спортивного комплекса Динамо в Астрахани - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Астраханской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек – РИА Новости. Концентрация хлора в бассейне в Астрахани, где отравились 30 детей и взрослых, превысила норму примерно в 25 раз, сообщил руководитель ГУМЧС по области Алексей Мурзин губернатору региона Игорю Бабушкину, посетившему место ЧП.
В понедельник утром посетители бассейна в спортивном комплексе "Динамо" почувствовали себя плохо, предположительно, из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды. По последним данным, госпитализированы 30 человек, из них 21 ребенок. Шестеро детей находятся в реанимации. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Максимальное превышение было зафиксировано 24,9 при допустимой концентрации 0,1 (миллиграмм на литр - ред.)", - сказал он.
Мурзин добавил, что помещение проветривают, затем необходимо будет провести дезинфекцию.
Предварительной причиной происшествия стало нарушение технологического процесса, связанного с обеззараживанием воды в бассейне. Ориентировочно, была нарушена последовательность работы с химикатами, сообщало ГУМЧС.
Пловец в бассейне - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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Массовое отравление в бассейне в АстраханиИгорь БабушкинСледственный комитет России (СК РФ)АстраханьПроисшествия
 
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