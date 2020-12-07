https://ria.ru/20201207/otravlenie-1588009815.html
Концентрация хлора в бассейне в Астрахани превысила норму в 25 раз
Концентрация хлора в бассейне в Астрахани превысила норму в 25 раз
Концентрация хлора в бассейне в Астрахани, где отравились 30 детей и взрослых, превысила норму примерно в 25 раз, сообщил руководитель ГУМЧС по области Алексей... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T13:28
2020-12-07T13:28
2020-12-07T13:28
массовое отравление в бассейне в астрахани
игорь бабушкин
следственный комитет россии (ск рф)
астрахань
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек – РИА Новости. Концентрация хлора в бассейне в Астрахани, где отравились 30 детей и взрослых, превысила норму примерно в 25 раз, сообщил руководитель ГУМЧС по области Алексей Мурзин губернатору региона Игорю Бабушкину, посетившему место ЧП.В понедельник утром посетители бассейна в спортивном комплексе "Динамо" почувствовали себя плохо, предположительно, из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды. По последним данным, госпитализированы 30 человек, из них 21 ребенок. Шестеро детей находятся в реанимации. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Мурзин добавил, что помещение проветривают, затем необходимо будет провести дезинфекцию.Предварительной причиной происшествия стало нарушение технологического процесса, связанного с обеззараживанием воды в бассейне. Ориентировочно, была нарушена последовательность работы с химикатами, сообщало ГУМЧС.
https://ria.ru/20201207/otravleniya-1587998439.html
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массовое отравление в бассейне в астрахани, игорь бабушкин, следственный комитет россии (ск рф), астрахань, происшествия