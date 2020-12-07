https://ria.ru/20201207/otravlenie-1588002357.html

В МЧС назвали причину массового отравления в Астрахани

В МЧС назвали причину массового отравления в Астрахани

Причиной ЧП в бассейне Астрахани, где отравились 30 детей и взрослых, стало нарушение работы с химикатами, сообщил представитель областного ГУМЧС России. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T12:58

2020-12-07T12:58

2020-12-07T13:23

массовое отравление в бассейне в астрахани

астрахань

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек – РИА Новости. Причиной ЧП в бассейне Астрахани, где отравились 30 детей и взрослых, стало нарушение работы с химикатами, сообщил представитель областного ГУМЧС России.В понедельник утром посетители бассейна в спортивном комплексе "Динамо" почувствовали себя плохо, предположительно, из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды. По последним данным, госпитализированы 30 человек, из них 21 ребенок. Шестеро детей находятся в реанимации. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Бабушкин заявил ранее, что "благодаря профессионализму наших врачей и своевременно оказанной помощи жизни детей ничего не угрожает". Бассейн закрыли до конца года.

астрахань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спасатели в спецэкипировке работают на месте ЧП в бассейне Астрахани Спасатели в спецэкипировке работают на месте ЧП в бассейне Астрахани 2020-12-07T12:58 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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