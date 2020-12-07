https://ria.ru/20201207/otravlenie-1588002357.html
В МЧС назвали причину массового отравления в Астрахани
В МЧС назвали причину массового отравления в Астрахани
Причиной ЧП в бассейне Астрахани, где отравились 30 детей и взрослых, стало нарушение работы с химикатами, сообщил представитель областного ГУМЧС России. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T12:58
2020-12-07T12:58
2020-12-07T13:23
массовое отравление в бассейне в астрахани
астрахань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587996569_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_67c87b093d3eb9201325146617600b17.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек – РИА Новости. Причиной ЧП в бассейне Астрахани, где отравились 30 детей и взрослых, стало нарушение работы с химикатами, сообщил представитель областного ГУМЧС России.В понедельник утром посетители бассейна в спортивном комплексе "Динамо" почувствовали себя плохо, предположительно, из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды. По последним данным, госпитализированы 30 человек, из них 21 ребенок. Шестеро детей находятся в реанимации. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Бабушкин заявил ранее, что "благодаря профессионализму наших врачей и своевременно оказанной помощи жизни детей ничего не угрожает". Бассейн закрыли до конца года.
астрахань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587996569_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_fd08ec510f097b626010176b5ca366f0.jpg
Спасатели в спецэкипировке работают на месте ЧП в бассейне Астрахани
Спасатели в спецэкипировке работают на месте ЧП в бассейне Астрахани
2020-12-07T12:58
true
PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, массовое отравление в бассейне в астрахани, астрахань, происшествия
В МЧС назвали причину массового отравления в Астрахани
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек – РИА Новости. Причиной ЧП в бассейне Астрахани, где отравились 30 детей и взрослых, стало нарушение работы с химикатами, сообщил представитель областного ГУМЧС России.
2020-12-07T12:58
true
PT0M18S
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек – РИА Новости. Причиной ЧП в бассейне Астрахани, где отравились 30 детей и взрослых, стало нарушение работы с химикатами, сообщил представитель областного ГУМЧС России.
"Ориентировочная причина – нарушение технологического процесса, связанного с обеззараживанием бассейна. Предварительно, нарушена последовательность работы с химикатами: сначала добавили одно вещество, а должны были добавить другое", - сказал он губернатору региона Игорю Бабушкину.
В понедельник утром посетители бассейна в спортивном комплексе "Динамо" почувствовали себя плохо, предположительно, из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды. По последним данным, госпитализированы 30 человек, из них 21 ребенок. Шестеро детей находятся в реанимации. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Бабушкин заявил ранее, что "благодаря профессионализму наших врачей и своевременно оказанной помощи жизни детей ничего не угрожает". Бассейн закрыли до конца года.