https://ria.ru/20201207/otravlenie-1587993957.html

Власти рассказали о состоянии отравившихся в бассейне в Астрахани детей

Власти рассказали о состоянии отравившихся в бассейне в Астрахани детей

Жизни детей, попавших в больницу после отравления хлором в бассейне Астрахани, ничто не угрожает, написал губернатор области Игорь Бабушкин на странице... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T12:22

2020-12-07T12:22

2020-12-07T12:34

игорь бабушкин

астрахань

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек – РИА Новости. Жизни детей, попавших в больницу после отравления хлором в бассейне Астрахани, ничто не угрожает, написал губернатор области Игорь Бабушкин на странице "ВКонтакте".В понедельник утром посетители бассейна в спортивном комплексе "Динамо" почувствовали себя плохо, предположительно, из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды. По последним данным, госпитализированы 30 человек, из них 21 ребенок. Шестеро детей находятся в реанимации. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности."К счастью, благодаря профессионализму наших врачей и своевременно оказанной помощи жизни детей ничего не угрожает. Тем не менее, медики будут следить за их здоровьем, чтобы в долгосрочной перспективе не наступило никаких последствий отравления", - написал губернатор.Он добавил, что поручил создать на месте оперативный штаб для установления причин произошедшего. Руководить им будет заместитель председателя правительства области Дмитрий Овчинников.

https://ria.ru/20201207/otravlenie-1587978861.html

астрахань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь бабушкин, астрахань, происшествия