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Власти рассказали о состоянии отравившихся в бассейне в Астрахани детей
Власти рассказали о состоянии отравившихся в бассейне в Астрахани детей
Жизни детей, попавших в больницу после отравления хлором в бассейне Астрахани, ничто не угрожает, написал губернатор области Игорь Бабушкин на странице... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T12:22
2020-12-07T12:34
игорь бабушкин
астрахань
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек – РИА Новости. Жизни детей, попавших в больницу после отравления хлором в бассейне Астрахани, ничто не угрожает, написал губернатор области Игорь Бабушкин на странице "ВКонтакте".В понедельник утром посетители бассейна в спортивном комплексе "Динамо" почувствовали себя плохо, предположительно, из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды. По последним данным, госпитализированы 30 человек, из них 21 ребенок. Шестеро детей находятся в реанимации. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности."К счастью, благодаря профессионализму наших врачей и своевременно оказанной помощи жизни детей ничего не угрожает. Тем не менее, медики будут следить за их здоровьем, чтобы в долгосрочной перспективе не наступило никаких последствий отравления", - написал губернатор.Он добавил, что поручил создать на месте оперативный штаб для установления причин произошедшего. Руководить им будет заместитель председателя правительства области Дмитрий Овчинников.
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игорь бабушкин, астрахань, происшествия

Власти рассказали о состоянии отравившихся в бассейне в Астрахани детей

12:22 07.12.2020 (обновлено: 12:34 07.12.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Астраханской областиГубернатор Астраханской области Игорь Бабушкин возле бассейна "Динамо"
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин возле бассейна Динамо - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Астраханской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек – РИА Новости. Жизни детей, попавших в больницу после отравления хлором в бассейне Астрахани, ничто не угрожает, написал губернатор области Игорь Бабушкин на странице "ВКонтакте".
В понедельник утром посетители бассейна в спортивном комплексе "Динамо" почувствовали себя плохо, предположительно, из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды. По последним данным, госпитализированы 30 человек, из них 21 ребенок. Шестеро детей находятся в реанимации. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"К счастью, благодаря профессионализму наших врачей и своевременно оказанной помощи жизни детей ничего не угрожает. Тем не менее, медики будут следить за их здоровьем, чтобы в долгосрочной перспективе не наступило никаких последствий отравления", - написал губернатор.
Он добавил, что поручил создать на месте оперативный штаб для установления причин произошедшего. Руководить им будет заместитель председателя правительства области Дмитрий Овчинников.
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Игорь БабушкинАстраханьПроисшествия
 
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