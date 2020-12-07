Власти рассказали о состоянии отравившихся в бассейне в Астрахани детей
12:22 07.12.2020 (обновлено: 12:34 07.12.2020)
© Фото : ГУ МЧС России по Астраханской областиГубернатор Астраханской области Игорь Бабушкин возле бассейна "Динамо"
© Фото : ГУ МЧС России по Астраханской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек – РИА Новости. Жизни детей, попавших в больницу после отравления хлором в бассейне Астрахани, ничто не угрожает, написал губернатор области Игорь Бабушкин на странице "ВКонтакте".
В понедельник утром посетители бассейна в спортивном комплексе "Динамо" почувствовали себя плохо, предположительно, из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды. По последним данным, госпитализированы 30 человек, из них 21 ребенок. Шестеро детей находятся в реанимации. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"К счастью, благодаря профессионализму наших врачей и своевременно оказанной помощи жизни детей ничего не угрожает. Тем не менее, медики будут следить за их здоровьем, чтобы в долгосрочной перспективе не наступило никаких последствий отравления", - написал губернатор.
Он добавил, что поручил создать на месте оперативный штаб для установления причин произошедшего. Руководить им будет заместитель председателя правительства области Дмитрий Овчинников.