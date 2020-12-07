https://ria.ru/20201207/ostrov-1587968794.html

Кожемяко оценил состояние конструкции моста на остров Русский

Кожемяко оценил состояние конструкции моста на остров Русский

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что отклонений в конструкции моста на остров Русский, который чистили ото льда после прошедшего ледяного... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T10:23

2020-12-07T10:23

2020-12-07T10:23

олег кожемяко

русский (остров)

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что отклонений в конструкции моста на остров Русский, который чистили ото льда после прошедшего ледяного дождя, не выявлено, сообщает правительство региона.Кожемяко отметил, что, несмотря на аномальное обледенение вантов моста, сооружение показало прочность и надежность.Результатом приезда представителей французской компании Freyssinet в Приморье должна стать технология, позволяющая быстро и эффективно чистить сооружение от льда в подобных случаях.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали переправу паромом. Несколько дней мостовики ждали, пока лед на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты. Десантные катера Тихоокеанского флота подключились к перевозке людей и спецтехники на остров. Мост открыли 6 декабря вечером.

https://ria.ru/20201207/medtsentr-1587947822.html

русский (остров)

приморский край

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олег кожемяко, русский (остров), приморский край, общество