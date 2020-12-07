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Кожемяко оценил состояние конструкции моста на остров Русский
Кожемяко оценил состояние конструкции моста на остров Русский
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что отклонений в конструкции моста на остров Русский, который чистили ото льда после прошедшего ледяного... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T10:23
2020-12-07T10:23
олег кожемяко
русский (остров)
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что отклонений в конструкции моста на остров Русский, который чистили ото льда после прошедшего ледяного дождя, не выявлено, сообщает правительство региона.Кожемяко отметил, что, несмотря на аномальное обледенение вантов моста, сооружение показало прочность и надежность.Результатом приезда представителей французской компании Freyssinet в Приморье должна стать технология, позволяющая быстро и эффективно чистить сооружение от льда в подобных случаях.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали переправу паромом. Несколько дней мостовики ждали, пока лед на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты. Десантные катера Тихоокеанского флота подключились к перевозке людей и спецтехники на остров. Мост открыли 6 декабря вечером.
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олег кожемяко, русский (остров), приморский край, общество

Кожемяко оценил состояние конструкции моста на остров Русский

10:23 07.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток" / Перейти в фотобанкОчистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке
Очистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток"
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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что отклонений в конструкции моста на остров Русский, который чистили ото льда после прошедшего ледяного дождя, не выявлено, сообщает правительство региона.
Кожемяко отметил, что, несмотря на аномальное обледенение вантов моста, сооружение показало прочность и надежность.
Очистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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"Мы пригласили французских специалистов, чтобы они проанализировали ситуацию, в каком состоянии находятся ванты, что нужно сделать, если это их ошибка, то они должны ее исправить, ну и предложить ту технологию, которая позволит избегать подобных явлений. Но сказать, чтобы датчики показали сверхнапряжение или отклонение от норм, такого не было. Ежедневно мониторится ситуация, мост сделан с большим запасом прочности и даже эту нагрузку на каждую ванту примерно до 60 тонн он выдержал", – сказал Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.
Результатом приезда представителей французской компании Freyssinet в Приморье должна стать технология, позволяющая быстро и эффективно чистить сооружение от льда в подобных случаях.
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали переправу паромом. Несколько дней мостовики ждали, пока лед на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты. Десантные катера Тихоокеанского флота подключились к перевозке людей и спецтехники на остров. Мост открыли 6 декабря вечером.
 
Олег КожемякоРусский (остров)Приморский крайОбщество
 
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